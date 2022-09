Más cerca del juicio político: la Magistratura citó a indagatoria al juez Walter Bento por mal desempeño

Bento está procesado por coimas y enriquecimiento ilícito

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy por unanimidad citar al juez federal de Mendoza, Walter Bento, por mal desempeño de sus funciones por los siete procesamientos con prisión preventiva que tiene por cobrarle coimas a imputados a los que debía investigar y por enriquecimiento ilícito.

La Comisión aprobó el dictamen que presentó el consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli. El magistrado fue convocado a dar explicaciones para el próximo 14 de octubre de las 9 horas. Puede ir personalmente o hacer su descargo por escrito. Luego de eso, la Comisión quedará en condiciones de resolver si aprueba el envío a juicio político de Bento, lo que debe ser refrendado por el plenario del Consejo,

Tonelli, presidente de la Comisión, explicó que Bento tiene siete procesamientos por diversos delitos: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica. Todos están firmes porque el juez no los apeló y son con prisión preventiva que no se puede ejecutar porque Bento tiene fueros de detención.

El diputado informó que ayer los abogados de Bento pidieron que antes de votar el dictamen la Comisión los cite para exponer sus argumentos. “No corresponde porque no está previsto en el reglamento. La oportunidad para que ejerzan su derecho de defensa será en la audiencia”, explicó Tonelli. Y la comisión rechazó el planteo.

Luego se votó sin discusión la citación que fue aprobada por unanimidad.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza. En ese rol investiga las causas de crimen organizado, como narcotráfico y trata de personas, y es el magistrado electoral de la provincia. En la causa penal, el magistrado está procesado junto a otros acusados que formaban parte de la organización, como abogados que eran quienes hacían de nexo con los imputados en los procesos para que paguen las coimas. Pero también Nahuel y Luciano Bento, los hijos del juez, y su esposa, Marta Boiza, procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la causa se determinó que a través de abogados, Bento dictaba resoluciones judiciales favorables a imputados en sus causas cuando no correspondía. “En ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”, dijo el juez Eduardo Puigdéngolas sobre Bento en su procesamiento y agregó que “el hecho de que no se hayan constatado entregas de sumas dinerarias ilegítimas a manos del propio Walter Ricardo Bento no resulta óbice para sostener su responsabilidad en estos sucesos”.

Pablo Tonelli (Maximiliano Luna)

Tonelli, el encargado de la causa contra Bento en el Consejo, planteó en su dictamen los hechos por los cuales entendía que Bento debía dar explicaciones. El primero por “haber incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita”. También por “haber experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y haber desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito” y por “haber falseado y omitido, insertar datos en sus declaraciones patrimoniales juradas integrales, presentadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en violación a lo establecido en la normativa aplicable”.

El juez tuvo otra polémica. Se inscribió en el concurso para cubrir una vacante en la Cámara Federal de Casación Penal. Pero a través de la resolución 77/2022, el Consejo decidió excluir a Bento del concurso. “Se ha verificado la concurrencia de un obstáculo reglamentario para su postulación, circunstancia que se ve robustecida por el hecho de que al momento de la inscripción del postulante se encontraba en cabal conocimiento de ostensible impedimento que recaía sobre su persona”, señaló el organismo en su resolución a instancias de un planteo del consejero Ricardo Recondo.

