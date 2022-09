Fiscales de todo el país repudiaron los intentos de vincular el atentado a CFK con la causa Vialidad

El fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) salió al cruce de las acusaciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en los últimos días aseguró que “el fiscal (Diego) Luciani desencadenó” el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y manifestaron su profunda preocupación por los intentos de vincular ese hecho con la denominada “causa Vialidad”.

El gobernador bonaerense fue de los primeros en instalar que lo ocurrido no fue un hecho aislado y lo ligó al proceso de investigación judicial que enfrenta la Vicepresidenta. A principio de semana, Kicillof dijo que el alegato del fiscal Luciani, que está al frente de la causa que tiene a CFK, ex funcionarios y empresarios entre ellos Lázaro Báez como acusados, “desencadenó esta fase de conflicto social. No se trata solo de formas de expresar ideas, sino también poderosos intereses”, enfatizó.

“Nosotros no vamos a la casa de Larreta ni de Macri ni van los militantes porque no lo alentamos”, manifestó, para agregar que el “odio opositor” llevó a la agresión. “No son discursos de odio. Es odio. Destilan odio”, dijo en El Destape Radio.

No fue solo eso. Después del intento de asesinato, el gobernador afirmó: “El objetivo era terminar con la vida de la Vicepresidenta. No puedo dejar de asociarlo a lo que dijo un exponente del Poder Judicial (por Luciani) que habló de una proscripción perpetua para Cristina. El paralelismo es inevitable”.

La reacción de la AFFUN

A raíz de estas declaraciones, la AFFUN difundió en las últimas horas un comunicado donde manifestaron su “profunda preocupación por las declaraciones que vienen realizando, hace varios días, algunos funcionarios del ámbito administrativo, parlamentario y judicial, en particular las hechas recientemente por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, relacionadas con el trabajo de los Dres. Diego Luciani y Sergio Mola en la causa conocida como ‘Vialidad’”.

En el texto afirmaron que “en algunos casos, se ha llegado al extremo de construir una relación de causalidad entre la tarea técnica de los fiscales y el conflicto social”, en alusión al ataque contra la Vicepresidenta el jueves pasado frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, y la frase que Kicillof lanzó contra los funcionarios judiciales.

“Tales afirmaciones deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder político en la función jurisdiccional, conducta que contraria los principios republicanos de un Estado de Derecho”, agregaron los fiscales en el comunicado al que tuvo acceso Infobae.

Frente a lo que consideran una difícil situación, desde la entidad que agrupa a fiscales y funcionarios judiciales de todo el país exhortaron a “los integrantes de todos los poderes del Estado que demuestren con el ejemplo valores de respeto hacia las instituciones y las personas que las conforman”.

Los fiscales Luciani y Mola pidieron una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner tras acusarla de encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado.

