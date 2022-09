Facundo Manes visitó La Plata acompañado por Alfredo Cornejo: “El fanatismo nos pueden llevar a ser un país inviable”

Alfredo Cornejo acompañó a Facundo Manes en parte de su gira de Empatía

El diputado radical Facundo Manes visitó este miércoles la ciudad de La Plata, en el marco de la gira que encabeza por todo el país, a la que denominó “Empatía”. En esta actividad, sumó al senador Alfredo Cornejo, uno de los dirigentes que también pregona por un candidato presidencial de la UCR para el 2023.

“Los hechos de los últimos días nos obligan a pensar y discutir hacia dónde queremos ir y qué país queremos construir”, apuntó Manes en su visita a la capital bonaerense, donde mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El neurocientífico y presidente de la comisión de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la Nación, dio una charla en la alta casa de estudios y, con el senador Cornejo como invitado, reunió a cientos de jóvenes durante la tarde en la Plaza Belgrano.

Facundo Manes junto a Alfredo Cornejo en La Plata

Durante la mañana, Manes fue recibido por las autoridades de la UNLP, Martín López Armengol, presidente de la institución y Fernando Tauber, vicepresidente de su Área Académica.

Durante su discurso, Manes le agradeció a Cornejo por acompañarlo en su actividad de Empatía y “a todos los presentes por recibirme con la calidez de siempre. Me alegra ver a tantos jóvenes reunidos en esta plaza con ganas de construir un nuevo país”.

“Quiero empezar este encuentro reflexionando sobre lo que sucedió en estos días, que sin dudas nos obliga a discutir hacia dónde queremos ir y qué país queremos construir”, destacó.

En ese sentido, el neurólogo analizó que “el fanatismo y el no reconocer al otro, nos pueden llevar a ser un país inviable y no nos permitirá encarar el progreso, la modernidad y el desarrollo. Y revertir esta decadencia cada vez más profunda es imprescindible. Estoy convencido de que hubiera sido ejemplar que se juntaran nuestros ex presidentes en un gesto histórico para poner, de una vez por todas, fin a tanta violencia”.

“Las diferencias que podemos tener son muy pequeñas frente al gran desafío que tenemos como Nación, que es encarar en forma definitiva el desarrollo. La sociedad quiere vivir en la modernidad, pero muchas veces sentimos que estamos atrapados. Muchos me acusan de ir contra la corriente. Y eso es exactamente lo que quiero. Ir en contra del status quo que nos depositó en esta decadencia”, concluyó Manes.

Además de Alfredo Cornejo, Facundo Manes estuvo acompañado por el presidente de la UCR boanerense, Maximiliano Abad

A su turno, Cornejo expresó que “frente al grave atentado contra la vicepresidenta, el gobierno buscó primero la confrontación con los medios, la justicia y la oposición. Buscan enemigos permanentemente, mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en garantizar la unidad de Juntos por el Cambio, para llevar alcanzar ese sueño que compartimos con Facundo, que es de una Argentina con futuro para nuestros jóvenes”.

Manes también estuvo acompañado en el encuentro por el presidente de la UCR Buenos Aires, Maximiliano Abad; y el referente de Avancemos La Plata, Pablo Juliano.

“Estamos trabajando por un nuevo radicalismo, capaz de recuperar el liderazgo que nuestro partido supo tener en La Plata. La llegada de Facundo tiene correlato con un recorrido que viene realizando por todo el país con un mensaje de que tenemos que superar la grieta para unirnos en la búsqueda de acuerdos que sean capaces de llevar soluciones a los problemas de la gente”, dijo Juliano.

