Axel Kicillof retomó las recorridas y su custodia recibió la orden de estar “más atentos” tras el ataque a CFK

Axel Kicillof durante la recorrida en Colón

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, retomó la agenda habitual de trabajo tras la conmoción que dejó el intento asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves por la noche. El mandatario bonaerense, que estuvo con la ex presidenta en su departamento de Recoleta luego del ataque, volvió a las recorridas por el interior bonaerense y actividades en el conurbano. Según pudo saber Infobae, no hay una orden de aumentar la custodia, aunque sí se planteó al personal a cargo del cuidado de Kicillof “estar más atento y cerca”.

Como sucede con la Vicepresidenta, pero en un grado inferior, Kicillof también suele acercarse al público y mezclarse entre la militancia en las distintas recorridas que realiza. Algo que ocurre con mayor frecuencia por el interior bonaerense. Siempre participa de estas actividades acompañado por dos custodios que son efectivos de la Policía bonaerense, pero que responden al área de Unidad Gobernador, la dependencia que se encarga de la logística diaria de todas las actividades que realiza Kicillof y está a cargo de Nicolás Beltram, el histórico secretario privado del gobernador. Incluso, el día de los incidentes con la Policía de la Ciudad en la puerta de la casa de Cristina Kirchner tras la aparición del vallado dispuesto por el Gobierno porteño, el gobernador llegó entre la militancia hasta el cordón policial, instantes antes de que se iniciaran los incidentes. Allí estaba escoltado no solo por funcionarios -se lo vio a su lado por ejemplo al ministro de Salud, Nicolás Kreplak- sino por dos custodios de civil que también fueron afectados por los gases de que arrojó la Policía de la Ciudad.

Incidentes con la Policía de la Ciudad en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner (Crédito: Franco Fafasuli)

“Viendo cómo se mueve uno y cómo nos gusta hacer política es muy difícil pensar que algo así sea fácil de evitar en el contacto con la gente”, fue lo primero que dijo tras el ataque a Cristina Kirchner. “Lo veo muy difícil de evitar, iremos viendo cómo se desenvuelve la situación. Por más atención que pongan quienes lo cuidan a uno, quienes lo custodian, un hecho así es muy difícil de pensar de que sea evitable”, explicó en una conferencia de prensa que encabezó el viernes feriado antes de movilizar a Plaza de Mayo. Allí, también sostuvo que “es en un encuadre absolutamente equivocado pensar que fue un hecho de desequilibrio mental o un descuido de la custodia de la vicepresidenta, estamos ante una situación distinta”.

Antes de que se decrete feriado, pero una vez ocurrido el atentado, el gobernador había definido suspender la actividad que tenía ese viernes. Se trataba de la inauguración número cien de un edificio educativo en lo que va de su gestión. La actividad iba a ser en Berazategui, al sur del conurbano bonaerense. Finalmente dicho evento se llevará adelante este miércoles por la mañana en el marco del regreso a las actividades de gestión que venía llevando adelante semana a semana. El miércoles también irá a Campana. La organización es: martes y jueves recorridas por el interior bonaerense, mientras que lunes, miércoles y viernes reuniones y encuentros en la zona metropolitana o en Casa de Gobierno, en La Plata.

Por ello, este martes el mandatario recorrió la Segunda sección electoral. Visitó los municipios de Rojas y Colón, donde entregó 162 escrituras, inauguró un jardín de infantes, un centro de atención de salud mental y participó de la entrega de tres patrulleros. El jueves volverá a la ruta y visitará Magdalena en la inauguración de otro jardín de infante. El objetivo es que en septiembre, Kicillof haya visitado todos los municipios de la provincia desde que asumió.

Kicillof junto a Ricardo Casi en Colón entregando patrulleros

“Es cruento y estremecedor que en un país le gatillen a la cara a la vicepresidenta en ejercicio. Creo que estamos ante una conmoción tan grande que nadie puede hacerse el distraído. Se traspasó un límite que nos tiene que nos tiene que hacer reflexionar a todos”, volvió a decir Kicillof este martes durante la inauguración del Jardín de Infantes en Colón.

El debate por la seguridad la altos funcionarios afloró con fuerza luego del intento de asesinato contra Cristina Kirchner. “No se la cuidó y se salvó por dos cuestiones fortuitas: se le cayó el libro y se agachó a agarrarlo y que la bala no salió del arma del tirador. La aprehensión del atacante la hicieron los simpatizantes y militantes y no el personal de la custodia. Es una situación vergonzosa”, expresó este lunes Miguel Robles, ex Subsecretario de Delitos Complejos y quien por pedido de CFK estuvo a cargo de una auditoría sobre todos sus custodios cuando fue reelecta en 2011.

En lo que respecta a la investigación judicial por el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, para la Justicia -como dio cuenta Infobae- el ataque fue planificado y se cree que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte no actuaron solos.

