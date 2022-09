Atentado contra Cristina Krichner: el oficialismo busca sesionar en la Legislatura bonaerense y que Juntos participe del debate

Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, los bloques oficialistas en la Legislatura bonaerense realizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la convocatoria a una sesión especial para este lunes por la tarde, con el objetivo de repudiar el atentado contra la ex mandataria. Sin embargo, y tal como ocurrió en el Congreso el sábado pasado, existen posibilidades de que un sector de la oposición vote el documento consensuado y no participe del debate si desde el Frente de Todos no le ofrecen “garantías” en lo que hace al contenido de los discursos.

Lo que se busca, según explican desde Juntos, es evitar la confrontación con la oposición . El oficialismo, por su parte, tracciona para conseguir una foto completa. “Por eso es tan importante que hoy todas las fuerzas políticas, con amor, defiendan a la democracia, defienden a Cristina y defiendan a nuestro país, en paz, con amor, diciéndole nunca más a la violencia, que podamos procesar nuestras diferencias políticas mediante la democracia, mediante la discusión, pero no mediante la violencia para que nunca más tengamos que ver una imagen como la que vimos ayer”, planteó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Federico Otermín el día después del atentado contra la vicepresidenta.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Hasta el mediodía de este lunes, no había certezas de que la oposición efectivamente participe de forma plena en las sesiones que fueron convocadas a las 15 horas tanto el Senado como en Diputados, pero que empezarán pasado el horario prefijado.

Durante el fin de semana se trabajó en un documento consensuado entre oficialismo y oposición. Sin embargo, hay algunos bloques que aún no conocen el contenido de ese texto y no bajarán a sesionar, hasta tanto dar su aval. “Tenemos la voluntad de sesionar, pero desde el viernes que estamos pidiendo saber qué es lo vamos a votar. Hasta ahora no nos han dicho nada”, aseguraron a Infobae desde el bloque de diputados Avanza Libertad. Igualmente, en la Cámara baja hay optimismo de que la sesión será completa y con oradores de todas las bancadas.

“El ámbito natural para la discusión institucional es el ámbito legislativo, luego es en la calle, luego en los medios, pero el ámbito natural es el legislativo. H emos convocado a la sesión con la firma de la oposición y esperamos que sea un debate intenso. Seguramente no va a ser desapasionado. Lo vamos a hacer en el ámbito que corresponde, que además debe defender la democracia, porque ese es nuestro rol como legisladores ”, adelantó este lunes la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, en declaraciones a AM750.

Lo que suceda en el Senado irá en espejo con lo que ocurra en Diputados. Hasta el mediodía había circulaban dos versiones en la Legislatura bonaerense: que todos los bloques participen del debate o bien que un sector oposición acompañe el documento que posiblemente será traducido en proyecto de declaración en repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta y luego de retire de la sesión; tal como ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación.

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo (foto: Gustavo Gavotti)

El sábado en la Cámara de Diputados de la Nación, y a pesar del consenso al cual llegaron los bloques oficialista y opositor, Juntos por el Cambio decidió retirarse del recinto luego de la votación a mano alzada. “En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”, comunicaba el legislador Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja. Ritondo por asociación a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, tiene presencia propia en ambas cámaras bonaerenses.

En la Cámara baja bonaerense, habrá varios legisladores que participarán por zoom lo cual funcionará como una especie de contención para que la sesión no se empantane en discursos confrontativos. Siempre y cuando haya garantías, el radicalismo participará del debate y también s e descuenta la participación de la Coalición Cívica , tal como ocurrió el sábado en el Congreso. “El repudio institucional al hecho lo vamos a acompañar”, confían desde la UCR bonaerense.

SEGUIR LEYENDO: