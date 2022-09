Cristina Kirchner privilegió su agenda y se ausentó de toda la sesión en el Senado

La titular del Senado recibió a directivos de YPF y Petronas

Pasadas las 14 de hoy, el Senado de la Nación fue el escenario en el que comenzó una sesión en la que —en un principio— la particularidad estuvo en que los bloques acordaron un tiempo de debate con “tema libre” para que tanto los legisladores de Juntos por el Cambio como los del Frente de Todos pudieran tomar la palabra sin tener que discutir un proyecto de ley. Fue entonces que la titular de Cámara, Cristina Kirchner, participó de la apertura pero decidió retirarse momentos antes de que comenzaran las cuestiones de privilegio que dieron el puntapié inicial a los cruces entre las bancadas.

En los minutos siguientes, mientras en el Senado comenzó un fuerte debate, la Vicepresidenta decidió anteponer su agenda y mantuvo reuniones en su despacho. Las riendas de la Cámara alta, como de costumbre entonces, quedó en manos de Claudia Ledesma Abdala.

CFK primero estuvo reunida con el diputado Máximo Kirchner e hicieron un análisis de la entrevista que brindó el legislador esta mañana. También dialogaron sobre el acto del PJ bonaerense pautado para el sábado y en el que la ex mandataria será la única oradora. Pero luego, la Vicepresidenta avanzó en una agenda internacional.

Mientras continuaba la sesión en la Cámara, Cristina Kirchner se reunió con con eurodiputados del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Del encuentro participaron la titular del Grupo, Iratxe García Pérez, junto a Javi López y María Manuel Leitão Marques.

El momento en que Cristina Kirchner se retira del recinto (Franco Fafasuli)

Unas horas más tarde, CFK recibió a directivos de YPF y Petronas, la empresa petrolera estatal de Malasia con la que horas antes Alberto Fernández había anunciado una alianza para construir una planta de GNL en Argentina: trabajan en conjunto desde 2014 en el desarrollo de Vaca Muerta.

Mientras en los despachos del primer piso del Senado Cristina Kirchner mantenía su agenda, en el recinto comenzaba el “plato fuerte”. Luego de las cuestiones de privilegio los legisladores aprobaron sobre tablas cuatro proyectos de declaración en donde el oficialismo presentó dos, una apuntado a reprobar el accionar de la policía de la Ciudad y otro en la misma línea pero respecto de la violencias que sufrió el diputado Máximo Kirchner. Juntos por el Cambio presentó otros dos contra el presidente Alberto Fernández y sus dichos en donde comparaba al fiscal Diego Luciani con el fallecido Alberto Nisman.

El acuerdo entre los bloques era que a partir de ese momento el debate era “libre” y que todo el que quisiera podía pedir la palabra. Pero fueron las principales espadas de cada uno de los sectores quienes llevaron adelante la discusión.

La Vicepresidenta junto a los eurodiputados

La primera en hablar fue la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri quien señaló que el gobierno “tiene que hacerse cargo” de la situación del país y le señaló al bloque oficialista que “dejen de hablar de amor” que se preocupe por “la tristeza de los argentinos”. “Esa ostentación de alegría y de amor para mí es un paso de comedia”, señaló la senadora. “A nosotros nos da tristeza y nos preocupa ver un Gobierno que no está viendo lo que está pasando, y que se concentra con todas sus energías en una esquina de la Argentina, cuando tenemos un país inmenso”, señaló. Y pidió que el bloque del oficialismo “diga claramente qué significa “que quilombo se va a armar, estamos en democracia”.

Oscar Parrilli tomó la palabra y apuntó fuerte contra Juntos por el Cambio, al señalar que los problemas existentes “vienen por lo que pasó de 2016 a 2019. Otros se agravaron, es cierto, por una política que siguió los lineamientos del FMI, lamentablemente. Hoy estamos tratando de corregirla. Pero esto lo iniciaron ustedes”.

Claudia Abdala presidió parte de la sesión

Y luego de hacer un descargo sobre la economía macrista, el senador inauguró algo que se fue repitiendo en diferentes oportunidades y que fue uno de los ejes del discurso del oficialismo: el incremento del “gorilismo” de parte de Juntos por el Cambio.

“Han entrado en una competencia muy fea para la democracia, tienen que terminar con esa actitud soberbia y prepotente. Tenemos que demostrar que queremos trabajar para que la democracia se consolide”, dijo. Pero luego retomó la línea de “golpear” a Juntos por el Cambio e hizo un paralelismo entre “la persecución judicial” a la vicepresidenta Cristina Kirchner y las causas de espionaje del macrismo. “Al único que no espiaron es al perro ese Balcarce, que tenían en la Casa de Gobierno. Lo espiaron a (Diego) Santilli, a (Horacio Rodríguez) Larreta, a mí, a Cristina (Kirchner). A muchos de los que están acá”, chicaneó Parrilli.

Anabel Fernández Sagasti

Uno de los discursos más encendidos estuvo a cargo de la senadora Juliana Di Tullio quien siguió la línea que había marcado en uno de sus discursos la vicepresidenta Cristina Kirchner al señalar que “no estamos preocupados por Cristina, para nada, pero lo que vemos es que nuevamente quieren ir contra el peronismo, nos preocupa que pusieron en el banquillo de los acusados al peronismo”. Tanto es así que dijo que “pocas veces vi compañeros de esta casa tan gorilas. ¿Qué piensan cuando en sus manifestaciones hay bolsa mortuorias con la cara de Estela de Carloto, cuando aparecen una horca con una imagen de Cristina Kirchner?

Luego de decir que esto, que entiende que es una nueva andanada contra el peronismo, lo único que hizo fue “patear el hormiguero del peronismo, entonces hay millones de hormigas por todo el país que en una especie de silvestrismo empiezan a demostrarle a la Presidenta todo el amor que le tienen”.

Luis Naidenoff decidió plantear su discurso con dos ejes. el primero le apuntó a Alberto Fernández y sus dichos respecto del fiscal Luciani. “Lo que hizo el Presidente fue una declaración de amedrentamiento y apriete al Poder Judicial”, pero luego avanzó sobre lo que señaló que el problema es que no gestionan. “Si no les dan los números para bancarse el recorte a los discapacitados, y a la educación, háganse cargo. Pero no impongan una agenda institucional de la victimización”.

Carolina Losada y Luis Naidenoff hablando con otros senadores

El radical formoseño le respondió a Di Tullio respecto a la idea de proscripción del peronismo. “Nadie está juzgando al peronismo. Lo que se está investigando es a un empresario, a Lázaro Báez y sus vínculos con la Vicepresidenta. No se está juzgando un modelo político ni los 12 años de gobierno”.

Pero para el final, el radical decidió tirar una chicana que caló en el bloque del Frente de Todos al señala que “yo, que soy radical, con toda mi historia, y soy de un partido nacional y popular, a ustedes ¿les parece nacional y popular hacer el aguante en una calle de Recoleta?”

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, una de las espadas de Cristina Kirchner en el recinto, recogió el guante y se mostró sorprendida: “no sabía que los peronistas no podíamos ir a Recoleta”, dijo. Pero luego la mendocina decidió hacer un recorrido sobre los por qué entiende que no se está danto el debido proceso en el caso de Vialidad con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y lo hizo sin ahorrar en adjetivos.

“El cinismo que manejan es impresionante. Si de verdad creemos que las instituciones tienen que funcionar, entonces el debido proceso tiene que cumplirse, eso es lo que dice la Constitución”, dijo la senadora. “Los ex funcionarios siempre estuvieron a derecho, siempre se presentaron a la justicia, el único prófugo de la política es de ustedes y es Pepín Rodriguez Simón” mientras desplegaba un cartel con la cara del ex funcionario de Cambiemos que se encuentra prófugo en Uruguay.

Alfredo Cornejo

Los cierres en cada lado estuvieron en boca de los presidentes de los interbloques. Por el la de Juntos por el Cambio el encargado fue Alfredo Cornejo. El ex gobernador de Mendoza dijo que “En la tolerancia de la democracia nos escuchamos y, aunque no compartamos en lo más mínimo, debemos tolerar ese pensamiento. El Ejecutivo y el Legislativo tienen que trabajar en el orden, el progreso, trabajo, inversiones y empleo registrado”, expresa

Para terminar, Cornejo señaló que Alberto Fernández está “desdibujado” en su rol de Presidente y dijo que “es probable que una parte de los argentinos la quiera a Cristina beatificada, la quiera canonizada, pero a la mayoría de los argentinos les importa un carajo la causa de Cristina”, sentenció.

El cierre estuvo a cargo de José Mayans quien dijo que con la casusa contra la Vicepresidenta lo que se está buscando es “el populismo y sus líderes sean un chivo expiatorio”.

José Mayans

Con un fuerte arraigo religioso, Mayans dijo que la causa es una “expiación” mediática en donde “todo es culpa del populismo y sus líderes” pero que eso es una estrategia para que “los macristas queden sin culpa por todo lo que le hicieron al país”

El presidente de uno de los bloques que conforman el Frente de Todos le apuntó al fiscal Luciani, de quien dijo que “se cree que tiene la suma del poder público, que está por encima de la Sigen, de la AGN y del Congreso”. Y agregó: “Se creen que están 20 metros por arriba del resto, les pasó a los jueces de la Corte que estuvieron acá. Es el Congreso el que analiza las cuentas públicas, a través de la AGN, y a partir de ahí tiene carácter de cosa juzgada”.

Por último, Mayans, que se sumó al operativo clamor de “Cristina 2023″ hace unos días atrás, hizo referencia a la imagen negativa que tiene la justicia en la sociedad y dijo que “tiene que cambiar y la política es la que tiene que curar esto”.

