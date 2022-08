Fuerte cruce entre Tenembaum y Tetaz por el impuesto a los Bienes Personales: “A la derecha tuya está la pared”

Discusión entre Tenembaun y Tetaz por impuesto a la riqueza

La denuncia que ayer presentó la AFIP contra Susana Giménez por presunta evasión fiscal fue el desencadenante de una caliente discusión que hoy protagonizaron el periodista Ernesto Tenembaun y el diputado Martín Tetaz. Durante el contacto radial, el conductor manifestó su desacuerdo con los “argumentos precapitalistas” del legislador de Juntos por el Cambio al entender que defiende a los más ricos. Y en esa línea, opinó: “A la derecha tuya está la pared”.

Tetaz, quien tiempo atrás presentó un proyecto para eliminar el impuesto a los Bienes Personales, comenzó la entrevista explicando por qué debería dejar de cobrarse. “La propia Constitución dice que ese tipo de impuestos se puede imponer , en el caso de la Nación, por un tiempo muy acotado y en una situación excepcional . En Argentina se puso en el año 1991 y ya llevamos más de 30 años con ese impuesto ”, sostuvo en declaraciones para Radio Con Vos FM 89.9.

“El segundo argumento es que en general la tendencia en el mundo es agravar no la fuente generadora de ingresos, sino el ingreso, las rentas. Para decirlo en criollo, uno no quiere comerse la gallina de los huevos de oro. Es decir, si vos te comés a la gallina de los huevos de oro, eventualmente te vas comiendo capital y en un momento no tenés ni a la gallina ni los huevos”, continuó Tetaz con su postura en contra del impuesto.

Después de varios minutos durante los cuales Tetaz dio su punto de vista, Tenembaun tomó la palabra y criticó sus argumentos. “A la derecha tuya está la pared. Escucho argumentos que me parecen precapitalistas. El capitalismo existe y es así porque cobra impuestos, y porque le cobra impuestos a los ricos. Y todos los países del mundo están discutiendo cómo hacemos para que evadan menos mientras les cobramos. Está todo el capitalismo discutiendo eso, y vos te ponés a la recontra derecha. Bueno, todo Juntos por el Cambio está con ese discurso que parece que cobrar impuestos está mal. Después quiero ver cuando se gobiernen cómo se financian”, advirtió el periodista.

Tetaz replicó: “ A mi me parece que vos tenés una confusión muy grande entre el concepto de una economía liberal y el concepto de la derecha. Para mi la derecha es ser conservador”.

“Sos conservador, estás defendiendo a los ricos”, interrumpió Tenembaun la respuesta de su entrevistado, que prefirió continuar con su explicación. “Yo no defiendo a los ricos. Yo te estoy diciendo el principio de justicia del que vos me hablás… Yo no te dije que el tipo que ganó más no tiene que pagar más impuestos. Eso me pondría en la derecha. Yo te dije que está bien que el tipo que ganó… para eso está el impuesto a las ganancias. Vos lo que tenés es que un tipo que ganó más y pagó más impuesto a las ganancias, igual si de todas maneras le sobró porque… convengamos que en Argentina al Estado le chifla el moño… pero igual, supongamos que el tipo sobrevivió, generó más para la sociedad, la sociedad valoró lo que generó este tipo, y le cobró a la sociedad una tercera parte de arranque de lo que generó sin preguntarle”.

El intenso debate entre Tenembaun y Tetaz surgió a partir de la demanda que la AFIP presentó contra Susana Giménez por omisiones en su declaración juradas de Bienes Personales durante 2019, lo cual alcanza un monto cercano a 50 millones de pesos.

Susana Giménez rechazó las acusaciones de la AFIP

La conductora, por su parte, rechazó el monto exigido y sostuvo que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”. Y aseguró que el impuesto es “confiscatorio”. El delito tiene penas de prisión.

“Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, dijo a Infobae el contador y abogado de Susana Giménez, Cesar Litvin.

