En medio de las manifestaciones de apoyo, mañana Cristina Kirchner volverá a presidir una sesión en el Senado

La última sesión fue el pasado 10 de agosto

En medio de las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y de los cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, por la causa Vialidad y por el accionar de la Policía porteña, el Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves, a partir de las 14.

La última sesión en la Cámara Alta fue el pasado 10 de agosto. En esta ocasión, los legisladores se reunirán nuevamente para intentar aprobar un paquete de normas, entre las que se encuentran algunas de las que había solicitado el ministro de Economía, Sergio Massa, como la ley de incentivos para la industria automotriz y la de nanotecnología. También se aprobará el pliego de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil y un listado de jueces y conjueces con consenso.

“Los que no hubo consenso no se votan. Las cuestiones de privilegio son de tema libre. No tienen mayoría propia y no pueden imponer la agenda, sólo los temas de consenso” , señalaron desde Juntos por el Cambio.

El consenso es fundamental, pero en el oficialismo entienden que Juntos por el Cambio “está tensionando” la relación y que no quieren avanzar en otros temas. “Tenemos senadores con problemas de salud y eso nos complica para tener el número pero, además, desde la oposición decidieron endurecerse y no quieren votar nada. Un ejemplo de esto es la ley que prorroga por 50 años la vigencia de las asignaciones específicas para las industrias e instituciones culturales. Para esto necesitamos los dos tercios y Juntos por el Cambio no lo quiere votar. No estamos hablando de proyectos de ley complejos, como puede ser la modificación de la cantidad de jueces para la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de una asignación específica para financiar a la cultura”, manifestaron.

Entre los senadores del Frente de Todos que se encuentran con problemas personales o de salud están Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saá, José Mayans, Cristina López Valverde, María Ines Pilatti Vergara y Guillermo Snopek.

El Senador Nacional por Formosa, José Mayans, uno de los que tienen problemas de salud y se ausentarán en el recinto

Se estima que la “tensión” entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se verá especialmente cuando se abra el proceso de las cuestiones de privilegio, momento que, en un principio, suele presidir Cristina Kirchner, sobre quien girará buena parte de los pedidos de los senadores de la oposición.

“Seguramente vamos a ver una fuerte discusión entre los dos bloques. Ahora hay que esperar ese momento para saber si Cristina Kirchner va a estar en el sillón de la presidencia de la Cámara o lo seguirá de su despacho. En todo caso, en vivo y en directo o por televisión, el eje va a estar dado en las movilizaciones de apoyo a la vicepresidenta tanto por parte de quienes las quieren criminalizar como de parte nuestra”, explicó un senador del oficialismo.

En Juntos por el Cambio preparan “munición gruesa” en lo que se refiere a la causa Vialidad, a los dichos del presidente Alberto Fernández respecto del fiscal Diego Luciani y sobre el rol de la militancia peronista.

En tanto, ayer por la tarde, en el Salón Azul de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta se reunió con los diputados y los senadores del Frente de Todos. Allí se estableció una estrategia en común para los bloques de los dos cámaras, con el fin de unificar los discursos.

