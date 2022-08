En medio de la tensión en el PRO, Larreta se solidarizó con Patricia Bullrich por un comentario de CFK

La crítica de CFK a Bullrich motivó la reacción de Larreta

Horacio Rodríguez Larreta brindó un primer gesto para confirmar que la interna que se desató en el PRO por el operativo de seguridad frente al departamento de Cristina Kirchner podría comenzar a cerrarse. Sobre el final de la jornada del martes 30 de agosto y tras un áspero almuerzo entre los líderes del espacio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se solidarizó con Patricia Bullrich por un comentario que hizo la Vicepresidenta.

CFK encabezó este martes una reunión con senadores y diputados del Frente de Todos en el Salón Azul del Senado de la Nación en la que redobló sus críticas contra la oposición por los incidentes del último sábado frente a su domicilio entre la militancia kirchnerista y las fuerzas policiales.

En su discurso, la ex Presidenta trazó un paralelismo entre los enfrentamientos del fin de semana pasado con la represión policial de diciembre de 2001: “Realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001″. Y agregó que “creer que la autoridad es apretar” fue lo que llevó a Fernando De la Rúa a firmar el decreto del estado de sitio.

En ese marco, apuntó contra Patricia Bullrich, insistiendo en la comparación con la crisis ocurrida a principios de este siglo: “Casualmente un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi. ¿Se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la Presidenta del PRO. Se acuerdan. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime”.

Volviendo a la actualidad, Cristina Kirchner recordó un comentario de Bullrich haciendo referencia al pedido de prisión que planteó el fiscal Diego Luciani contra la ex mandataria: “La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice ´12 años de gobierno, 12 años de condena. Lo escribió y lo firmó. No sé si era la hora de la tarde... y a esa hora estaba medio... pero, si lo pensás por lo menos no lo escribas” , dijo ante aplausos y risas de los legisladores oficialistas. “Este competir (sic) para ver quién es más duro con los trabajadores me parece medio patológico”, agregó.

Estos dichos motivaron la respuesta de Larreta, quien a través de sus redes sociales compartió el video del fragmento de la frase de Cristina Kirchner y señaló: “Estos comentarios son completamente desubicados. Esto es violencia. Todo mi apoyo para @PatoBullrich” .

En la misma sintonía se sumó la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal: “¿Medio qué? Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner”.

Las reacciones de Larreta y la ex gobernadora bonaerense tienen lugar luego del almuerzo que compartieron este martes los referentes del PRO con el objetivo de dar por cerrada la polémica por las críticas de Bullrich al operativo del Gobierno porteño ante el departamento de CFK.

La ex ministra de Macri defendió su posición con el argumento de que le habían pedido en la tarde del sábado su apoyo al operativo de la Ciudad, pero que después el gobierno porteño “cambió de opinión y decidió negociar” con el kirchnerismo. Larreta reivindicó la potestad de “tomar decisiones de gobierno” y aseguró que la posición que mantuvo había sido “firme en todo momento”.

En el ríspido intercambio, mientras Larreta la acusaba de criticarlo en beneficio de su propio proyecto presidencial, Bullrich le dijo que él también hacía está en plena campaña para 2023.

En efecto, en la reunión se resolvió que todos bajen el tono de las declaraciones sobre el tema, y si bien ni la jefa del partido ni alcalde de la Ciudad cedieron en sus posturas durante el encuentro, Larreta dio un paso al mostrar un gesto de tregua con su comentario publicado a través de sus redes sociales.

