Jorge Macri: “El kirchnerismo odia la Ciudad, pero Cristina Kirchner elige el barrio más cheto para vivir”

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió este domingo a los incidentes que tuvieron lugar ayer en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta. En ese sentido, aseguró que no le sorprendió “que los fanáticos se movilicen”. Y en relación al constante conflicto con el Gobierno porteño, disparó: “¿Dónde vive Cristina? En el barrio mas cheto de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hay una mística bastante fuerte en núcleos duros del kirchnerismo. No es un renacer. No hay que mezclar los fenómenos de sectores fanatizados con el clima general ”, sostuvo. En ese sentido, remarcó: “Lo que la sociedad está observando con el fiscal Luciani es que hay más pruebas de lo que se pensaba”.

Macri dijo que “no transformaría una manifestación minúscula en un renacer del kirchnerismo” y advirtió que “no está bueno que el poder político se meta con la Justicia”. Macri sostuvo que le preocupa “que la situación pueda escalar”, aunque remarcó que ve un “país maduro institucionalmente”, lo que impediría que la tensión aumente exponencialmente en la calle.

Anoche hubo disturbios en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“Hay mucha gente con responsabilidad en todos los espacios políticos que va a cuidar que esto no se desmadre. Hay que trabajar para eso. La sociedad esta reclamando eso”, indicó Macri en una entrevista brindada a la periodista Romina Manguel en Radio Milenium.

El funcionario porteño consideró que el kirchnerismo “cuando no logra sacar la cabeza afuera del agua, trata de hundir al resto”. En esa línea, remarcó: “Intentan destrozar la Ciudad para que no se note que se puede gestionar mejor que ellos. Cuando no pueden ganarte, te destrozan”.

Macri cuestionó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, y aseguró que “odian” la ciudad. “¿Dónde vive Cristina? En el barrio mas cheto de la Ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente” , sentenció.

La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, enjuiciada por presunta corrupción, recibió el sábado el respaldo de manifestaciones en plazas de todo el país, con epicentro frente a su domicilio en Buenos Aires y donde hubo incidentes por el intento policial de frenar a la multitud con vallas.

Y siguió: “¿Dónde vive la mayoría de los funcionarios? ¿De dónde es Axel Kicillof? Es producto de la clase media urbana porteña. Pero te habla de los porteños que quieren quedarse con toda la plata”. “El kirchnerismo dice odiar a la ciudad de Buenos Aires pero la elije para vivir”, afirmó

“No me como la curva de que este es el renacer del kirchnerismo” , explicó Macri durante entrevista radial. En ese sentido, agregó: “Hay un fanatismo en un espacio que es más chico que antes. Es más fuerte pero con menos gente”.

Macri consideró que si el kirchnerismo intentó hacer “una cortina de humo” en la instalación de las manifestaciones en la agenda mediática, “no lo lograron”. “La gente está preocupada por la inflación. Es difícil ser clase media en la Argentina”, señaló. Y agregó: “No es noticia que no te alcanza la plata”.

“El dato mata al relato. La realidad es tan contundente que aunque le quieras echar la culpa al otro. La gente dice ‘no puedo morfar’. La gente tiene en claro que los problemas económicos, sumado a la falta de un norte, es lo que le perjudica todos los días”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: