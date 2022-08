Mauricio Macri fue abuelo por primera vez: “Estrenando título”

Mauricio Macri anunció que fue abuelo (Roberto Almeida)

Mauricio Macri anunció, emocionado, que fue abuelo por primera vez. Fue durante una entrevista radial con Cadena 3, en la cual, al enterarse que el reportaje se transmitiría en vivo, comenzó hablando sobre la reciente noticia familiar y expresó su felicidad.

“No me habían dicho que tenía que estar en vivo. Quiero avisarles que no sé cómo estoy porque soy abuelo hace 4 horas. A las 5:10 de la mañana nació Alfredo, así que por primera vez soy abuelo. Estoy estrenando título...qué cambio. Se llama Alfredo Siquier” , contó el ex presidente.

Luego detalló que quien fue madre es Gimena, su segunda hija mujer, que es artista plástica: “Ahora cuando vuelvo para Buenos Aires voy a ver si lo conozco hoy o mañana. Está perfecto, que eso es lo importante”.

Sobre el nuevo rol que tendrá que ejercer como abuelo, el ex mandatario sostuvo: “Todavía estoy laburándolo. Yo ya soy papá abuelo en realidad, porque Antonia tiene 10. Y eso es un regalo de Dios”.

“Antonia está muy contenta. Está contenta porque va a ser tía con 10 años. La tía Antonia”, agregó.

La noticia se hizo pública muy rápidamente y la primera en saludar a Macri por redes sociales fue María Eugenia Vidal: “Felicitaciones Mauricio por el nacimiento de Alfredo”, escribió la diputada nacional junto a un emoticón de un corazón.

Gimena Macri, de 36 años, es hija fruto del matrimonio del ex jefe de Estado con Ivonne de Bordeu, con quien también tuvo a Agustina y Francisco. Está casada con Pablo Siquier, quien también se dedica a las artes plásticas, desde fines de 2020. En 2013, Gimena se fue a vivir durante un año a San Francisco para profundizar sus estudios.

Durante la entrevista en la que contó la noticia, Macri habló de la actualidad política y se refirió al futuro electoral de Juntos por el Cambio. Al ser consultado si él está en la lista de los candidatos a presidente del espacio, sentenció: “No estoy anotado”. En cambio, sí mencionó a María Eugenia Vidal, a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La ironía de Macri sobre José López

Además, disparó duras críticas hacia el Gobierno: “Si el kirchnerismo dejó en 2015 el país en el subsuelo, ahora está en el séptimo subsuelo. Quienes más sufren el desbarajuste son los más pobres”.

En otro reportaje que le brindó ayer a El Doce TV, Macri le respondió a Cristina Kirchner por las alusiones de la Vicepresidenta a los vínculos entre José López y Nicolás Caputo: “Hoy me decían en la Bolsa que tenían dudas si (José) López había sido ministro mío o de ella, porque es tal la confusión que ha tomado esta mujer que ha mezclado todo con todo”.

“¿Y (Nicolás) Caputo formó parte de la fiesta de la obra pública del kirchnerismo?”, repreguntó uno de los periodistas presentes en el piso. “No, de la constructora de Caputo el 90% era construcción en el sector privado, amén de que en mi gobierno vendió la constructora. Cuentenmé en cuántos países del mundo pasa que un amigo del Presidente tiene una constructora y la vende cuando ese Presidente gana. Somos muy distintos”, contestó Macri.

