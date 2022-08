Elisa Carrió: “Me piden un retiro digno, pero mi dignidad es resistir hasta que me muera”

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a encender la interna dentro de Juntos por el Cambio al reclamarle a los líderes del espacio que le “pongan el cuerpo” a la lucha contras “las mafias” . Además, ante las versiones de que dentro de la coalición impulsarían su retiro de la política, la dirigente sentenció: “Mi dignidad es resistir hasta que me muera” . Sus dichos llegaron este jueves luego de las fuertes denuncias que lanzó contra algunos de los integrantes de la fuerza opositora.

Durante un encuentro organizado por Instituto Hannah Arendt, la ex legisladora envió un mensaje a la coalición que fundó junto con Mauricio Macri y Ernesto Sanz en 2015: “En Juntos por el Cambio estoy excluida porque no soy del sistema. Pero hay líderes como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós, hay radicales. Hay líderes a los que yo les pido que pongan el cuerpo para poner nombre y apellido a las mafias transversales”.

“Me piden que tenga un retiro digno. Yo no puedo tener un retiro digno, mi dignidad es resistir hasta que me muera. Yo no cambio mi libertad ni mi dignidad” , lanzó durante una conferencia con Juan José Sebreli sobre “La libertad como objetivo de la política”.

Además, Lilita consideró que la coalición opositora “se tiene que fortificar purificando aquellos gatopardista que son del régimen massista pero que están dentro de Juntos por el Cambio”.

“La unidad falsa puede ser un nuevo fracaso. La única unidad sincera y ampliada se basas en los valores” , dijo y agregó: ”Nadie me puede decir cuándo es el momento oportuno de plantear esto. En este momento es justamente donde una sociedad tiene que defender la libertad con una fuerza alternativa, puede ser amplia y una oferta en tanto el principio de la decencia y contrato moral sin servicio de inteligencia se mantengan”.

Elisa Carrió junto a Juan José Sebreli en la conferencia sobre "la libertad como objetivo de la política", organizada por el Instituto Hannah Arendt

Durante una entrevista televisiva, Carrió había denunciado sobre relaciones con el ministro de Economía Sergio Massa y otras cuestiones sensibles de dirigentes como el ex ministro del interior Rogelio Frigerio, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el ex ministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo y hasta la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Esta semana, los principales referentes de la Coalición Cívica publicaron un video para respaldar a Carrió en el que sostuvieron: “Dicen que Elisa Carrió hace lo mismo de siempre y es cierto. Hace lo mismo de siempre porque es la misma de siempre. El ‘Huracán Carrió’ no cambia con el viento, ni con el tiempo”. Luego insistieron: “Hay pocas personas de las que se puede decir lo mismo: que no se dejan convencer ni corromper, que sigan firmes en sus convicciones, que digan la verdad aunque tenga un costo altísimo. Un costo que, a ella, nunca le importó pagar”.

“La acusan de destruir las coaliciones, pero se olvidan de quién las construyó”, continúaba el mensaje y ejemplificaba: “El ARI, la Coalición Cívica, el Acuerdo Cívico y Social, UNEN y, finalmente, Cambiemos”. Asimismo, en el corto, se menciona que son los “procesos políticos de construcción que le pusieron fin a la hegemonía kirchnerista”.

Por tal motivo, hicieron hincapié en que a Carrió “la critican por cuestiones de forma, cuando en realidad hay que mirar las cuestiones de fondo”, agregando que son “las verdades que incomodan pero que alguien tiene que decir para construir el país que queremos”. “Después del huracán, llega la calma. Y eso significa honestidad, decencia e integridad para la Argentina”, finalizaba el escrito en forma de video.

