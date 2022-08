Por ahora, los movimientos sociales no se suman a la “gran marcha” que está organizando el kirchnerismo para respaldar a CFK

Debate interno entre los piqueteros y los grupos de izquierda: avalúan por estas horas si se pliegan o no a la “gran marcha”

El pedido de 12 años de prisión contra Cristina Kirchner por parte de los fiscales Diego Luciani, y Sergio Mola en la causa “Vialidad”, provocó una crisis en los movimientos sociales que integran el Frente de Todos, que avalúan por estas horas si se pliegan o no a la “gran marcha” en favor de la vicepresidenta convocado por La Cámpora, una agrupación con la que compiten por espacios de poder en territorio bonaerese.

En Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) se planteó una discusión pública entre la diputada nacional Myriam Bregman (PTS) quien, al igual que el oficialismo, destacó la existencia de una “persecución política” contra CFK, y el legislador porteño Gabriel Solano (Partido Obrero), que la cruzó con dureza: “ De ninguna manera vamos a actuar como abogados defensores de nadie ”, dijo poniendo distancia de su socia política.

La mayoría de los movimientos oficialistas están nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Uno de los dirigentes de esa organización opinó ante este medio: “ La UTEP no moviliza por temas políticos . La UTEP es un gremio. Es el sindicato de la economía popular. La UTEP no marcha por cuestiones partidaria o judiciales que se deben resolver en los tribunales. Vivimos en un estado de derecho”, opinó.

La inquietante frase de Alberto Fernández “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, durante una entrevista en vivo en el canal de noticias TN, también generó polémica dentro del núcleo de los movimientos sociales. Dirigentes del Evita consideran que esas palabras pueden generar violencia entre los sectores kirchneristas más radicalizados .

Eduardo Belliboni, el líder piquetero del Polo Obrero, le dijo a Infobae: “ Las idas y vueltas de Fernández con CFK y con la Justicia muestran que el Estado, siempre, es un máquina de auto encubrimiento, que oscila entre la amenaza y la mentira ”.

En el Evita creen que las palabras del Presidente pueden generar violencia entre los sectores kirchneristas más radicalizados

La “centralidad” de la Vicepresidenta

Dentro de la UTEP la organización más numerosa y más albertista de todas , es el Movimiento Evita. En las últimas horas, los dirigentes de esa organización discuten si adherir a la movilización que el kirchnerismo duro organiza para apoyar a su jefa.

El referente principal de La Cámpora es el diputado nacional Máximo Kirchner. El hijo de la ex mandataria además, en su calidad de presidente del Partido Justicialista bonaerense convocó de urgencia a una reunión para hoy en la sede partidaria de La Plata para consensuar una línea política común de respaldo a la figura de su madre y delinear una posible movilización “multitudinaria”.

En varias de las reuniones que mantuvieron los dirigentes del Evita sopesaron como un problema político la centralidad que adquirió en las últimas 72 horas la dos veces Jefa de Estado.

La frase exacta fue: “ La centralidad que tomo es total y nos desafía a todos” . En ese “todos” engloban a Alberto Fernández, a los gobernadores, a los intendentes, a los funcionarios, a la CGT, al peronismo y a ellos mismo.

El Movimiento Evita es liderado por dos figuras centrales que, además, son funcionarios: Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro. Ambos están alineados a los deseos del Presidente, no a los de CFK.

A la mesa directiva del Movimiento Evita no se le escapa que, en la misma entrevista televisiva, el ex jefe de Gabinete de Cristina opinó al respecto: “Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y una justicia independiente. Mañana (por hoy) voy a hablar con los compañeros del consejo del partido para ver qué proponemos y cómo lo hacemos ”.

El pedido de 12 años de prisión a Cristina Fernández generó una crisis política interna en los movimientos sociales REUTERS/Agustin Marcarian

Dirigentes de la UTEP consultados por este medio fueron enfáticos sobre el tema: “ No veo a compañeros y compañeras movilizando por una cuestión judicial de Cristina” . Sin embargo, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, aclaró: “Eso no quiere decir que alguna de las organizaciones que integran la UTEP, como el Evita, Somos Barrios de Pie, la CCC, el MTE o el Frente Popular Darío Santillán, entre otras tanta, lo hagan de manera independiente”.

El 20 de junio pasado, en el plenario de la CTA en Avellaneda, Cristina apuntó directamente contra el Movimiento Evita al sostener que los planes están “tercerizados” y que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales”.

El Evita tiene en Pérsico al secretario de Economía Social, un área que está bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social. Desde su función, el ex integrante de la organización guerrillera Montoneros, maneja los más de 270 mil millones de pesos destinados al Potenciar Trabajo , justo el programa sobre el cual Cristina Kirchner pedía auditar. Semanas después Alberto Fernández, Sergio Massa, el jefe del Palacio de Hacienda, y Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, anunciaron que se iba a auditar esos planes.

A partir de entonces, los dirigentes sociales denunciaron “persecución” y “estigmatización” por parte de sectores políticos y de la justicia que ordeno allanamientos contra locales de organizaciones sociales por posibles irregularidades.

La UTEP, hasta ahora no marcha a favor de la ex jefa de Estado. Si se movilizan no lo harán de forma institucional

La inquina de CFK contra el Evita no es actual. Nació en 2017, año en que Pérsico, Navarro y el espacio social que lideran, apoyaron la candidatura a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de Florencio Randazzo. CFK disputaba por el mismo cargo. En esa oportunidad, el triunfador fue Esteban Bullrich, el candidato de Mauricio Macri.

La dos veces presidenta está convencida que los votos que obtuvo Randazzo se los birló a ella y que por eso perdió la elección. Los archivos recuerdan que el jefe de campaña del ex ministro de Trasporte de Cristina Fernández era Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete que por entonces la fustigaba públicamente.

En los encuentros que en las últimas 48 horas mantuvieron los dirigentes del Evita también destacaron: “Llama la atención que aquellos que quieren destruir a Cristina siempre la terminan ayudando”.

“Ayudarla” es ponerla en el centro del debate. Darle la posibilidad de victimizarse y obligando a que el peronismo y los aliados del Frente de Todos debatan, por momentos de manera acalorada , si salen a la calle o no para apoyar a la ex mandataria acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en más de mil millones de dólares en concesiones de obras públicas.

“Un gobierno democrático y popular no puede acusarse de asociación ilícita”, sostuvo el Evita a través de un comunicado poco después del pedido de prisión e “inhabilitación de por vida” para ocupar cargos públicos de la fiscalía.

La Cámpora, impulsora desde el kirchnerismo de la marcha en respaldo de CFK, compite políticamente con los movimientos sociales como el Evita en el territorio bonaerense. De hecho, ya anunciaron que armarán un partido político para disputar intendencia y concejalías.

Estas son algunas de las razones por las cuales aún no decidieron si saldrán en masa a las calles junto a La Cámpora y al peronismo bajo los lemas: “con Cristina no se jode”; “todos con Cristina” y “jueces macristas, no jodan con Cristina”.

Una aclaración. Pérsico, Navarro y el resto de la dirigencia del Evita están convencidos que solo la unidad del Frente de Todos puede evitar que la oposición gane las elecciones presidenciales en 2023, algo que, aseguran, quieren evitar porque “es lo peor que le puede pasar al país”.

“Las idas y vueltas de Fernández con CFK y con la justicia muestran que el Estado, siempre, es un máquina de auto encubrimiento, que oscila entre la amenaza y la mentira”, dijo Eduardo Belliboni del Polo Obrero

Interna en la izquierda

Dentro de los movimientos piqueteros y partidos de izquierda, la exposición de Cristina Kirchner y el pedido de condena de los fiscales de la causa “Vialidad” derivaron en una disputa interna impensada dentro del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U).

Solano fue el primero en sentar posición a través de un comunicado. “La responsabilidad en este proceso (judicial) de la actual Vicepresidenta es innegable, del mismo modo que lo es la de Mauricio Macri y los funcionarios de su gobierno”, se asevera en uno de sus párrafos centrales y precisa: “Mientras el kirchnerismo denuncia un golpe de la derecha ajustadora, lo que ocurre es lo contrario: él mismo está gobernando con el FMI y la embajada norteamericana. El pedido de condena se produce cuando el gobierno, con aval del kirchnerismo, anuncia un salario mínimo de 57.900 pesos (en noviembre), menos de la mitad de la canasta básica, recortes en educación, salud y vivienda y nombra a un representante del capital financiero y el FMI en el cargo de viceministro de Economía”.

el legislador porteño Gabriel Solano y la diputada nacional Miryam Bregman enfrentados por Cristina Fernández de Kirchner

Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS) defendió a CFK y habló de la existencia de una “persecución política” contra la ex mandataria por parte de la justicia.

De inmediato, el legislador porteño la cruzó con una opinión distinta: “Estoy obligado a aclarar que esta posición (la de Bregman) no es la del FIT-U. Decir que ‘CFK mostró el entramado de la corrupción, que es estructural al sistema capitalista’ es casi un elogio, si al mismo tiempo no se dice que ella es parte de esa misma corrupción”, y agregó: “La izquierda no tiene que ser la abogada defensora de Cristina Kirchner ”.

Belliboni también fue inflexible al ser consultado por Infobae: “El kirchnerismo participó del armado de la corrupción igual que los gobiernos de todo pelaje de las últimas décadas, mediante la eterna ‘patria contratista’ desarrollando sus propios grupos empresariales”, y coincidió: “Hay manipulación de la justicia, pero también corrupción de los gobiernos de Mauricio Macri con Ángelo Calcaterra y otros y de Cristina con Lázaro Báez y otros”.

Está claro que desde la Izquierda-Unidad, que no se dividirá por este intercambio de pareceres, no adhieren a ninguna movilización que se convoque desde el oficialismo para apoyar la figura de CFK.

