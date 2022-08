El peronismo avanza en un respaldo hacia Cristina Kirchner, pero esperará el aval de la Vicepresidenta para salir a la calle

Cristina Kirchner luego de su descargo en el Senado (REUTERS)

“Alerta y movilización” . Así define el kirchnerismo el estado en el que está el movimiento político desde que el fiscal Diego Luciani le pidió al Tribunal Federal Oral 2 que condene a Cristina Kirchner a 12 de años de prisión en la causa Vialidad y que la inhabilite para ejercer cargos públicos.

Ese estado de tensión permanente tendrá un correlato este jueves en los PJ bonaerense y porteño, donde las autoridades se reunirán para debatir sobre cómo seguir respecto al respaldo que el Frente de Todos está dispuesto a darle a la Vicepresidenta desde ahora hasta que se sepa la decisión del tribunal.

La reunión en el PJ de la provincia de Buenos Aires, que conduce Máximo Kirchner, está convocada para las 12 en la sede de La Plata. Si bien hay temas orgánicos que se deben resolver, como es la fecha del congreso partidario, el tema central de la reunión será poner en discusión los pasos a seguir.

Máximo Kirchner encabezará un encuentro del PJ Bonaerense en La Plata (Franco Fafasuli)

¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Hay tiempo para organizarse, advierten en las filas K, por eso es momento de discutir el procedimiento. Dentro de la coalición hay un convencimiento mayoritario de que deben hacer una marcha multitudinaria que tenga como objetivo apoyar a CFK frente a lo que consideran que es una persecución judicial .

La reunión que encabezará Máximo Kirchner será una puesta en escena para sostener el clima de alerta y movilización del que hablan en todo el oficialismo. Empezar a darle volumen al clamor popular para salir a la calle y darle un marco épico a la defensa que la militancia quiere hacer de la figura de la ex presidenta.

Es parte de un ejercicio tradicional dentro del kirchnerismo. Generar el clima necesario para que se multiplique la presión sobre el adversario, en este caso el tribunal y los fiscales, y, finalmente, sea Cristina Kirchner la que termine de definir el momento de la convocatoria.

Este fin de semana habrá diferentes encuentros en espacios públicos para discutir cómo seguir respaldando a Cristina Kirchner (@la_campora)

Si bien hay muchas propuestas sobre cómo seguir, el martillo lo bajará una sola persona y es la Vicepresidenta, que en estos días tuvo una centralidad absoluta en el sistema político y, particularmente, en el peronismo. Muchos dirigentes creen que la unidad de emergencia que se generó, por las que todos los sectores de la alianza política se alinearon, le hizo bien a la vida del Frente de Todos. La paz impensada.

“Si Cristina dice que el 17 de octubre tenemos que llenar las calles, saldremos todos ese día. Y si dice que hay que hacerlo este fin de semana, saldremos todos también. Será cuando ella diga”, aseguró una funcionaria kirchnerista. En las filas K creen que el Día de la Lealtad sería un buen momento para que “todo el peronismo se unifique detrás de Cristina” .

¿Dónde quedará Alberto Fernández en una situación así? ¿No pierde centralidad? Un importante dirigente K lo resumió en una oración: “¿Dónde va a estar Alberto? Bancando a Cristina. No hay dudas. No tiene otro lugar”. En las últimas 48 horas el Presidente se ha esforzado por realizar gestos de apoyo a la Vicepresidenta.

Los dirigentes del PJ Porteño se reunieron el martes para definir la convocatoria de este jueves

La llamó por teléfono luego del pedido de condena del fiscal Luciani y también después de su discurso en el Senado. Le remarcó su voluntad de reunirse. En eso quedaron. Además, publicó un comunicado con el sello del gobierno nacional asegurando que era perseguida por los medios y la justicia.

Por último, gestionó una nota conjunta con los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia) en la que sostuvieron que “la persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral”. Los llamó a los tres en la noche del martes, les propuso el contenido de la nota y les pidió respaldo público.

Varios dirigentes del kirchnerismo consideraron que el comunicado del lunes había tenido gusto a poco. “Un apoyo tibio”, aseguró un sindicalista cercano a la titular del Senado. Los nuevos gestos reforzaron la intención del Presidente de mostrar, de cara a la sociedad, que está apoyando a su compañera de fórmula.

La Vicepresidenta saluda a la militancia desde uno de los balcones del Congreso (Franco Fafasuli)

También este jueves habrá una convocatoria realizada por el peronismo porteño. Será un “cabildo abierto” en la sede del PJ. La organización corrió por cuenta del senador Mariano Recalde, el dirigente sindical Víctor Santa María y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Un camporista, un sindicalista de estrecha relación con el kirchnerismo y un albertista.

“Vamos a escuchar a todos los dirigentes, pero no se va a resolver nada. Hay mucha gente con ganas de salir a la calle. Hay que discutir lo que vamos a hacer e ir organizándonos”, indicó a Infobae un dirigente del PJ de la ciudad de Buenos Aires que está entusiasmado con la idea de que se concrete una movilización multitudinaria en el corto plazo.

En el seno del PJ porteño aseguran que la gestión de Recalde, actual presidente del partido, busca mostrar un nuevo perfil. Más confrontativo, más alineado a la Vicepresidenta y más duro en la relación con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En esa línea, advierten que esta tarde, a las 18, lo que quedará en claro es el respaldo absoluto a Cristina Kirchner.

Alberto Fernández brindó gestos de respaldo a la Vicepresidenta (Franco Fafasuli)

Las reuniones de los dos PJ no serán las únicas. Para el fin de semana se están realizando distintas convocatorias para que los militantes y dirigentes se reúnan en diferentes plazas del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires . Encuentros abiertos que tendrán la misma finalidad: generar consenso para, una vez que Cristina Kirchner lo apruebe, volcarse a la calle para realizar una gran movilización.

También sucederá lo mismo en otros lugares del país, donde el kirchnerismo se está organizando. La idea que tienen es que se sume gente que no está vinculada a la política. Es decir, que no son militantes peronistas, sino ciudadanos que votaron a la Vicepresidenta y que no creen en el accionar de la justicia sobre las causas en las que está involucrada.

El kirchnerismo prepara, y empuja, múltiples manifestaciones públicas a favor de Cristina Kirchner. Busca hacer crecer la idea de copar las calles y la sensación de injusticia sobre ella. Hay un alineamiento total en el Frente de Todos. No hay grietas en la agenda judicial.

