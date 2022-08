El larretismo sumó otro halcón: Waldo Wolff se incorpora al proyecto político de Jorge Macri en CABA

Jorge Macri y Waldo Wolff, en la imagen publicada en Twitter por el diputado del PRO

El equipo de Horacio Rodríguez Larreta se aseguró otro refuerzo de los halcones: el diputado nacional del PRO Waldo Wolff confirmó esta tarde que trabajará con Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño y probable candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Infobae, Wolff dijo: “Esta decisión tiene que ver con mi cercanía con Jorge Macri y con tener un PRO fuerte. Siempre llamé a la unidad. Soy un hombre de consenso que cree que el PRO no puede tener dos candidaturas en la Ciudad. Trabajo con Jorge hace muchos años, el proyecto en la Ciudad es muy grande y hablando con él me dio un lugar en su armado. Es momento de empezar a dar definiciones, que es lo que necesita el espacio y quiere la ciudadanía”.

Admitió, además, que antes de confirmar su decisión se la anunció a Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich, pero advirtió que no implica, por el momento, que apoye a ningún candidato presidencial: “Yo apoyo a Jorge Macri en la Ciudad y cuando llegue el momento de tomar posiciones, las tomaremos, pero hoy mis apoyos están condicionados al trabajo de equipo”.

Patricia Bullrich, Waldo Wolff y Horacio Rodríguez Larreta

“Esto no altera mi distancia respecto de ninguno de los que puede llegar a ser candidatos -agregó Wolff-. Hay que empezar a definir acciones y jurisdicciones. Yo ya me definí. Cuando se definan los de arriba, también lo haremos”.

Minutos antes, en Twitter, el diputado publicó: “Quiero un @Proargentina fuerte y unido para seguir transformando nuestra Ciudad de Buenos Aires. Me voy a sumar, con todo mi equipo, a trabajar con @JorgeMacri para que él sea el próximo Jefe de Gobierno en 2023″.

“Él fue quien me invitó a sumarme al espacio en 2015, cuando el kirchnerismo me perseguía por defender fiscales mientras negociaban impunidad con Irán -agregó Wolff-. Además de valores, Jorge generó una transformación enorme en la gestión de Vicente López, con un Estado eficiente y cercano”.

El anuncio en Twitter del acuerdo entre Jorge Macri y Waldo Wolff

Se concretó así el pase a las filas larretistas (o “jorgemacristas”) de un dirigente a quien se veía más cercano a Patricia Bullrich, aunque cerca del diputado prefieren confirmar que Wolff “trabajará con Jorge Macri, que es, además, el primo de Mauricio Macri”.

El legislador es amigo de Javier Milei y podría servir de puente para acercar al electorado libertario en la Ciudad para las elecciones de 2023. Wolff sostuvo a Infobae: “Considero que ellos tienen un lugar en Juntos por el Cambio y ahora más que nunca después de lo que ha pasado con Cristina Kirchner. Incluso con nuestras diferencias, lo que nos une en función del adversario que tenemos es muy importante y hay que estar a la altura de las circunstancias”.

A principios de julio pasado, como anticipó Infobae, hubo mucha agitación en los grupos de WhatsApp del PRO porteño luego de que trascendió una discusión entre Bullrich y Wolff, lo que generó las primeras versiones del alejamiento del diputado de las filas de la titular del PRO.

Diego Santilli y Florencia Arietto: el pase de la abogada a las filas larretistas molestó a Patricia Bullrich

Sin embargo, en diálogo con este medio, Wolff contestó lo siguiente: “Yo no soy ni de Patricia ni de nadie, y por eso no me fui con nadie. Soy del PRO, de Juntos por el Cambio y estoy caminando la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión de mi partido, y hablo en excelente sintonía con todos los actores del espacio. Siempre llamé a la unidad interna y más en este momento”.

Bullrich y Rodríguez avanzan con sus proyectos presidenciales y sellaron una tregua que puede alterarse con el pase de Wolff: en el bullrichismo aún persiste el malestar por la decisión de Florencia Arietto de dejar sus filas y sumarse al proyecto bonaerense de Diego Santilli.

Allegados a Bullrich le restaron importancia a la decisión de Wolff: “No hay drama. Estaba previsto”, aseguraron a Infobae. Y aclararon que fue Jorge Macri y no Rodríguez Larreta quien buscó al diputado para incorporarlo a su equipo. “El problema ahora lo tiene Horacio porque así se le complica su acuerdo con Martín Lousteau en la Ciudad”, agregaron.

