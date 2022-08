Lousteau cuestionó el gasto en el Estado: “No veo conciencia clara de que es lo que hay que reconducir”

Martín Lousteau: “Veo una intención política y no ganas de acomodar las cosas que Argentina tiene que acomodar para crecer" (Gastón Taylor)

El senador nacional del bloque UCR Evolución, Martín Lousteau, criticó el gasto del Estado argentino y se ocupó de marcar una contradicción en el discurso oficialista que da cuenta de un “congelamiento” en el ingreso de empleados públicos, arrojando una cifra: “en el último año y ocho meses ingresaron 135.000 personas; la pregunta es qué servicio están brindando”, expresó en forma retórica para luego contestarse: “la respuesta es nada”.

Para el legislador, el oficialismo en realidad busca calmar las aguas de un difícil momento y dejar que el próximo Gobierno se encargue de tomar las difíciles medidas económicas. “Creo que esa es la intención, la pregunta es si están dadas las condiciones. Si con la incertidumbre que hay, el desorden de los pesos, el desorden de la falta de dólares es posible hacer eso. No lo sabemos. Ojalá lleguen haciendo las cosas que hay que hacer para poder seguir un curso donde argentina vuelva a tomar un camino de crecimiento, no veo que esa sea la intención ”, asegura el hombre de la UCR.

En esa misma sintonía, el dirigente porteño desconfió de las medidas anunciadas en esta nueva etapa del gobierno nacional con Sergio Massa como ministro de economía: “Veo una intención política y no ganas de acomodar las cosas que Argentina tiene que acomodar para crecer, eso se ve en los discursos. Dicen que oportunidad y crisis son lo mismo, no lo creo, las crisis son un desastre. Un país que crece poco, y que cuando tiene crisis reparte peor, es un país donde aumenta la pobreza y la desigualdad”, opinó Lousteau en diálogo con Todo Noticias.

Las palabras de Lousteau resaltan en un día donde la CGT marchó al centro porteño para manifestarse contra la inflación y el duro contexto económico (Adrian Escandar)

Las palabras de Lousteau se dieron en un día donde la CGT marchó al centro porteño para manifestarse contra la inflación y el atraso de los ingresos en la mayoría de las personas que viven de un salario . La jornada incluyó cortes, piquetes y marchas de grupos que se movilizaron copando Plaza de Mayo y la 9 de Julio, en los alrededores del Obelisco, con claros reclamos contra el Gobierno de Alberto Fernández. A raíz de esta situación, el senador analizó el mensaje que envían estos sectores: “Veo la movilización de hoy y hacia donde derivó el discurso público de la misma y también me llama la atención, no me parece que sea en la dirección correcta, por un montón de motivos distintos, la pregunta es contra quien se movilizó hoy la CGT. ¿A quién le fueron a reclamar por la pérdida de poder adquisitivo y el nivel de inflación?”.

Lejos de coincidir con el pensamiento de quienes lideraron la protesta, Lousteau apuntó contra los sindicatos: “Hago la reflexión al revés. Cuando miras lo que te descuentan en tu recibo de sueldo y que va a la obra social y al sindicato, la pregunta es, podrían manejar mejor las obras sociales, podrían cobrarte menos la cuota, o podrían darte más, entonces también son formadores de precios y hacen que mi salario valga menos”.

Martín Lousteau: “El plan del gobierno es llegar y entregar la llave al próximo para que haga un ajuste” (Gastón Taylor)

“La manera en la que se conducen los sindicatos hoy en la Argentina es la de formadores de precios . Cuando Camioneros bloquea una empresa, está haciendo que haya menos oferta de productos”, agrega el senador.

“El diagnóstico que digo yo es que el Estado en un montón de rubros está mal administrado, es caro para lo que nos da. Y todo el tiempo estas tratando de exportar ese estado, las crisis en la argentina se producen porque se atrasa un dólar para exportar un estado cada vez peor, ergo no hay crecimiento”, abundó el economista.

Para cerrar su análisis, el dirigente opositor criticó la suba de tarifas: " La gente no tiene la culpa de que durante mucho tiempo se acumule un nivel de subsidios, una tarifa irreal de manera tal que al otro día la tiren toda por la cabeza o aumentes 1000%”.





