Alberto Fernández participará de un seminario de la CELAC, denominado “Unidad en la diversidad”

Alberto Fernández junto al canciller Santiago Cafiero cuando asumió en enero la presidencia de la CELAC. Foto: Presidencia.

Este jueves 18 de agosto en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner se realizará un seminario denominado “Unidad en la diversidad”, que será encabezado por el presidente Alberto Fernández en el que se debatirán las oportunidades y los desafíos de la integración de América Latina y el Caribe. Tendrá a varios políticos de relevancia entre los expositores y también a representantes de la sociedad civil, el mundo académico y organismos multilaterales. Se extenderá por 5 horas. Entre los participantes se destacan el presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador (estará de modo virtual), y los ex mandatarios de Uruguay, José “Pepe” Mujica; de Colombia, Ernesto Samper, y de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

El evento formará parte de las actividades que impulsa el jefe de Estado argentino como titular de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe) que lidera desde el 7 de enero. Todavía resta confirmar si para el cierre estará el ex presidente brasileño Luis Inacio “Lula” Da Silva, quien nuevamente es candidato al máximo cargo en las elecciones que se realizarán el 2 de octubre.

El seminario se hará luego de una semana compleja para el gobierno argentino en las relaciones con Venezuela y con Nicaragua, dos de los países que integran la CELAC. A las declaraciones de Oscar Laborde, embajador en Caracas, sobre el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, con críticas a la Justicia argentina, se le sumó la embestida de Daniel Ortega contra Alberto Fernández, sobre el mismo tema. “Está traicionando los principios de la CELAC, se convierte en un instrumento del imperio yanqui”, disparó el ex líder sandinista.

Recientemente, cuando se hizo el anuncio de esta actividad, el Subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe, Gustavo Martínez Pandiani sostuvo que el armado llevó más de un mes y que la idea de la CELAC es “incluir y no excluir”.

Martínez Pandiani, al anunciar el seminario que hará la CELAC este jueves.

Se dividirá en tres paneles. En el primero, coordinado por el canciller Santiago Cafiero el eje será “América Latina y el Caribe – Diversidades y consensos para la integración”, con la intención de abordar la naturaleza de la integración en una región que comprende realidades económicas, sociales y políticas diversas.

Los panelistas serán en esa parte José “Pepe” Mujica (ex presidente de Uruguay, por el Frente Amplio entre 2010 y 2015); Ernesto Samper (ex presidente colombiano entre 1994 y 1998); el brasileño Celso Amorim (dos veces ministro de Relaciones Exteriores de su país); Beatriz Paredes Rangel (una de las actuales senadoras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y Didacus Jules (nacido en la isla de Santa Lucía, educador con influencias de Paulo Freire y Director General de la Organización de Estados del Caribe Oriental).

Los disparadores de la discusión serán, según los organizadores, “los desafíos que presenta el actual contexto internacional”, “la región como zona de paz: su aporte al sistema internacional” y “la integración regional, el desafío de la desigualdad y las oportunidades del desarrollo”.

El presidente mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador y el candidato a la presidencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Uno está confirmado para participar en forma virtual; Lula, todavía en duda.

El segundo segmento se presenta como “Integración económica y política en un sistema internacional en crisis”. Y la intención es discutir los desafíos de la región frente a un contexto social, económico y político dinámico, signado por la realidad de la post-pandemia y las consecuencias del conflicto bélico actual.

Con el chileno Marco Enríquez Ominami, ex candidato a la presidencia del vecino país y amigo personal de Aníbal Fernández, como moderador, los panelistas serán José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente español entre 2004 y 2011); Sergio Díaz Granados (presidente ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina); Vinicio Cerezo (diputado de Guatemala y Secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana); Alicia Bárcena (bióloga y diplomática mexicana, ex titular de la CEPAL) y José Miguel Insulza (senador chileno por el Partido Socialista y ex secretario general de la OEA).

Se pondrán en consideración “Las oportunidades y desafíos para los modelos de desarrollo regional”, “Alimentos y energía: ¿puede la región tener una agenda común frente a la crisis?” y “Los obstáculos para la integración regional: políticos, sociales y económicos”.

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica será integrante de uno de los paneles en el seminario.

El tercer panel se titulará “El rol de los organismos multilaterales, la sociedad civil y la academia en la integración”. Girará alrededor de la “mirada de los actores no estatales sobre los problemas y los desafíos de la integración regional frente a un sistema internacional en transformación y sin liderazgos fuertes”.

Gustavo Martínez Pandiani, quien se desempeña en la Cancillería argentina como Subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe, será su moderador. Y oficiarán como panelistas Christian Asinelli (vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina) ; Mario Cimoli (economista argentino, quien es el Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL); Donna Forde (secretaria general de la CARICOM, Comunidad del Caribe); Juan Tokatlian (profesor plenario de la Universidad Di Tella) y Matías Capeluto (director de la Casa Patria Grande).

Se debatirá sobre tres temas: 1) La región frente a la incertidumbre de un sistema internacional en transformación: el nuevo rol de las potencias globales y regionales; 2) La mirada del mundo académico sobre la integración: balance y perspectivas y 3) El aporte de las organizaciones de la sociedad civil al fortalecimiento de la integración regional.

Para el cierre habrá un diálogo virtual entre líderes sobre el futuro de la integración en América Latina y el Caribe. Alberto Fernández cerrará la jornada junto a Mia Mottley (primera ministro de Barbados, a quien visitó el presidente argentino en febrero, en una gira que incluyó también a Rusia y China), Andrés Manuel López Obrador (presidente de México) y está todavía por confirmarse a Luiz Inácio Lula Da Silva.

