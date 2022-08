En paralelo al protagonismo de Massa, el Frente Renovador muestra gestión en la provincia de Buenos Aires para “batallar” el territorio

Primera, Tercera y Octava sección electoral. Conurbano norte, sur y La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El Frente Renovador lleva ya tres plenarios de gestión en esas regiones del territorio bonaerense, en la que los principales actores del espacio que conduce el actual ministro de Economía, Sergio Massa, r ealizan un repaso de lo que son sus gestiones al frente de distintos ministerios y organismos ligados, casi exclusivamente, al área de Transporte.

Esta semana, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, protagonizó un encuentro en La Plata, ciudad con impacto directo de las obras que su cartera lleva adelante. Por ejemplo, la refacción de la estación de trenes de la capital bonaerense: una inversión que supera los 709 millones. El próximo 24 de agosto la reunión será en la Quinta sección electoral y tendrá sede en el distrito de General Alvarado, donde gobierna el Frente Renovador con el intendente Sebastián Ianantuony. Habrá uno por cada sección electoral.

El plan del Frente Renovador es despojar de debate político interno estos encuentros. “Esto es gestión, vamos contamos lo que estamos haciendo y se arma un intercambio con referentes locales y vecinos que también participan”, explicaron a Infobae desde la cartera de Transporte nacional.

Sin embargo, dichos encuentros son un insumo para que los dirigentes locales puedan defender y plasmar lo que el espacio de Massa hace en sus diferentes ámbitos como pueden ser los concejos deliberantes. Los detalles de este tipo de encuentros están bajo el mando de la subsecretaria de Planificación y Coordinación del ministerio de Transporte, Micaela Morán.

El peso político de Massa en la provincia de Buenos Aires se nutre de intendentes de distritos sin mucho peso electoral . A saber: Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Pte. Perón), Sebastián Ianantuony (Gral. Alvarado), Alfredo Zavatarelli (Gral. Pinto), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Javier Osuna (Gral. Las Heras), Alberto Gelené (Las Flores) y Javier Gastón (Chascomús). También tiene buena línea con vecinalistas como Carlos Bevilaqua (Villarino) y Sergio Bordoni (Tornquist).

Massa junto a la mesa ejecutiva bonaerense del Frente Renovador

Además cuenta con representación legislativa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En la Cámara baja se anota la Vicepresidencia III con Rubén Eslaiman, un massita de la primera hora y uno de los armadores con los que cuenta Massa en la Primera sección electoral. Desde el cambio ministerial que activó el gobernador Axel Kicillof —como ocurre a nivel nacional con Alexis Guerrera— el Frente Renovador también controla el ministerio de Transporte bonaerense con Jorge D’Onofrio; además de presidir la empresa estatal Aubasa, a cargo de la concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata, y las rutas provinciales 11, 63, 56 y 74; además de la Autovía 2. Aubasa está presidida por el ex diputado provincial, Ricardo Lissalde.

Sin embargo, el nexo de gestión con intendentes del conurbano referenciados en el PJ bonaerense lo lleva Malena Galmarini, que preside la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Casi todas las semanas hay alguna actividad referidas a obras con intendentes del conurbano.

Malena Galmarini junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el diputado e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino de Brown, Juan Fabiani

Pese a su salida de la presidencia de la Cámara de Diputados, Massa todavía tiene referentes propios en el Congreso. Además de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, por la provincia de Buenos Aires se anotan las diputadas nacionales, Jimena López, Mónica Litza, Marcela Passo, Alicia Aparicio y los diputados Ramiro Gutiérrez, Carlos Selva y Daniel Arroyo.

La llegada de Massa al gabinete de Alberto Fernández puso al ex presidente de la Cámara de Diputados en un lugar central y atado a cierta esperanza política del Frente de Todos pensando en 2023, pese a que el propio jefe de la cartera económica haya advertido al momento de su asunción que no “era un salvador”. Pero como dio cuenta Infobae, en el Frente de Todos reconocen que la unificación de criterios de estas últimas semanas responde a una necesidad: que le vaya bien a Massa y que el ministro mantenga viva una dosis de expectativa que habrá resultados favorables. Si eso sucede, la fase de la discusión política podría exponerse un poco más.

Sergio Massa firma su designación (foto: Luciano González)

Massa bajó la orden de apuntalar la gestión . El “reto” a su gente en el Museo del Bicentenario tras su jura para que no canten a favor del Frente Renvoador es una muestra de ello. Pero la tropa renovadora está expectante con el nuevo rol de su jefe político; entienden que es la oportunidad para demostrar.

En este proceso, también aparecen más amalgamados a la vida y actividad de otros sectores del Frente de Todos como por ejemplo los intendentes o funcionarios cercanos a Cristina Kirchner. Esta semana fueron varios los referentes massistas que participaron del acto en Villa Fiorito, organizado por el municipio de Lomas de Zamora a cargo de Martín Insaurralde y el gobierno nacional. Se trató de la inauguración del Mercado Lomas, un punto de venta directa del producto al consumidor con precios accesibles en carnes, lácteos, verduras y alimentos no perecederos. Se esperaba que del acto participara Massa. Sobre la hora, el ministro avisó que no podía participar por superposición de agenda. Al escenario subió entonces el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, quién además habló. Una situación impensada si Massa no fuera ministro de Economía.

SEGUIR LEYENDO: