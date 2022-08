Sergio Massa define si se reunirá en las próximas horas con la Mesa de Enlace

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación (REUTERS)

Sergio Massa evalúa la posibilidad de concretar este viernes la primera reunión con la Mesa de Enlace, luego de que se cayera el encuentro previsto para la semana pasada. El concilio entre el ministro de Economía y los representantes del campo es considerado clave en el marco de las expectativas de los productores agropecuarios respecto de la implementación de un esquema de incentivos a la liquidación de granos y por la necesidad de divisas que padece el Banco Central.

La reunión no forma parte de la agenda oficial pero, según pudo saber Infobae, desde el Palacio de Hacienda no descartan que se concrete en las próximas horas . Por su parte, las entidades agropecuarias se manejan con absoluta reserva: de las consultadas por este medio, una de ellas admitió la posibilidad de llevar a cabo el encuentro, mientras que otra señaló que no daría información al respecto. En tanto, desde la Secretaría de Agricultura a cargo de Juan José Bahillo dijeron que no estaban al tanto de la reunión.

Desde la confirmación de Massa como integrante del Gabinete de Alberto Fernández, el campo manifestó cautela pero a la vez brindó un crédito inicial al flamante ministro. A fines de julio, en la apertura oficial de la Exposición Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, criticó al Gobierno pero expresó su deseo de que “la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país, y que genere la confianza necesaria para atravesar estos momentos”. Otros empresarios de diferentes sectores del agro coincidieron en que la designación del ex presidente de la Cámara de Diputados logró “calmar a los mercados” pero reclamaron medidas para tener “un horizonte de mediano y largo plazo”.

En su primera conferencia de prensa como titular del Palacio de Hacienda, Massa llamó al diálogo con el agro, adelantó que mantendrá “una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina, que es el campo”; y convocó a una reunión con la Mesa de Enlace que debía llevarse a cabo el pasado viernes. Sin embargo, el encuentro se postergó en principio para esta semana pero no se dio precisiones sobre día y lugar a concretarse. En las últimas horas se reflotó la idea para que el primer encuentro entre el ministro y la Mesa de Enlace se dé hoy mismo .

Tras las afirmaciones oficiales de que no habrá devaluación ni baja de retenciones, la dirigencia elaboró estas semanas una agenda con reclamos para que el sector logre recuperar la confianza y previsibilidad, y de esa manera aumentar los niveles de inversión y producción.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace aguardan la convocatoria del Gobierno

Desde una de las entidades de la Mesa de Enlace comentaron la semana pasada a este medio que uno de los reclamos será la liberación total de las exportaciones de carne vacuna. Las mismas tienen hasta el 31 de diciembre del 2023 restringida la comercialización al mundo de los 7 cortes vacunos que más se consumen en el mercado interno. Otro planteo será la eliminación de los “volúmenes de equilibrio” para las exportaciones de trigo y maíz. Los mismos fueron creados en diciembre pasado por la gestión del exministro Julián Domínguez, para controlar los saldos exportables y evitar que las declaraciones de ventas al exterior de esos cereales comprometa puedan comprometer en algún momento el abastecimiento interno. Desde el sector de la producción dijeron que el mecanismo son cupos a la exportación y que provoca una gran distorsión de precios entre locales e internacionales.

A la espera de la confirmación oficial de la reunión entre Massa y la Mesa de Enlace, de la cual participará también Bahillo, el Gobierno puso en marcha dos medidas con las que buscará acelerar el ingreso de divisas del complejo exportador para alimentar las reservas, en medio de la pérdida de divisas del Banco Central, la presión en el mercado cambiario y las dudas en el mercado sobre si habrá una corrección devaluatoria. La autoridad monetaria notificó las primeras operaciones del esquema de “dólar soja” para productores y espera, en una primera oleada, el ingreso de unos USD 1.000 millones por el mecanismo de la cuenta en dólares para exportadores que reglamentó la semana pasada la autoridad monetaria.

