Otro capítulo de la interna libertaria: el cruce entre Milei y Maslatón y la posibilidad de una PASO en 2023

Carlos Maslatón y Javier Milei, más enfrentados que nunca

Luego de algunas semanas de calma pública, un nuevo episodio de tensión entre Javier Milei y Carlos Maslatón reavivó la interna libertaria. El abogado del mundo de las finanzas, que se identifica como militante de esa alianza, llevó al paroxismo la interna libertaria en junio, cuando acusó a Karina, hermana de Milei, y a Carlos Kikuchi, operador político nacional del espacio, de “degradar” la coalición.

Desde entonces, se escindió del armado que lidera Kikuchi y comenzó a diseñar uno alternativo: ya desafió a Milei a una PASO y por estos días se mueve para buscar un sello partidario que apoye su candidatura.

En ese contexto, el viernes, en declaraciones televisivas, Milei aseguró que Maslatón “no es de los míos” y señaló que “se rindió a una propuesta de cargos para el 2023″.

La frase fue en el programa que conduce Jorge Rial en C5N. El ex Intrusos le repreguntó sobre qué dirigente le había ofrecido un cargo a Maslatón y el líder libertario apuntó: “Hay alguien que se la pasa ofreciendo cargos para el año que viene”, aseveró Milei en alusión a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Consultados por Infobae, dirigentes de la mesa política del alcalde porteño desmintieron esa versión: “Nosotros no le ofrecimos nada a nadie y jamás hubo ningún acercamiento con Milei ni nadie de su espacio” , sentenciaron.

Horacio Rodríguez Larreta quedó en el medio de la interna libertaria

Maslatón no se quedó en silencio y apeló a su cuenta de Twitter para recoger el guante y volver a desafiar a Milei a una interna en las elecciones del año que viene. “El único que puede venderse a Larreta o a cualquiera del PRO es Milei porque a su entorno corrupto de Karina Milei y Carlos Kikuchi le fascina el acomodo y el dinero”, disparó el ex abogado bitcoinero y espetó: “Animate a las PASO, Milei”.

En el mismo hilo de respuesta, Maslatón se refirió a Milei como un “enfermo, mentiroso y farsante”. Desde La Libertad Avanza aseguran que el abogado liberal está fuera del espacio y sostienen que la situación con él es “irreversible”. Cerca de Milei explican que el economista no le perdonará a Maslatón el ataque a su hermana Karina, la persona de mayor confianza y sostén para el libertario.

En el marco de este nuevo cruce público con Milei, Maslatón aseguró que el economista libertario “se viene juntando con Macri y con Larreta desde el 5 de julio en Le Parc”.

Ante la consulta de Infobae, tres dirigentes de íntima confianza del alcalde porteño desmintieron ese encuentro: “Horacio nunca se reunió con Milei y tampoco hay posibilidad de que suceda. Ni siquiera el economista pidió jamás una reunión” , enfatizaron. Por su parte, desde La Libertad Avanza también negaron que Milei se haya juntado con Rodríguez Larreta.

Karina Milei, Carlos Kikuchi y Javier Milei

En tanto, en el equipo de Macri niegan que el fundador del PRO haya asistido a un encuentro con Mieli junto al jefe de Gobierno porteño. El último contacto conocido entre el libertario y el ex presidente fue a principios de junio, en una reunión vía Zoom.

Cerca de Maslatón insisten en apuntar que Milei mantiene relaciones con el PRO: “Están haciendo todo para destruir el espacio que armamos el año pasado”. El abogado sentenció: “No vamos a permitir que sigas destruyendo al Movimiento Liberal”.

El armado liberal de Maslatón

Hace poco más de un mes que el ex UceDé se desmarcó de Milei. La última vez que tuvieron contacto fue en mayo. El encono de Maslatón con Kikuchi, por diferencias en el armado político de La Libertad Avanza no tiene retorno. “Este tipo vino a romper todo. Es un vocero disfrazado de armador político”, reniegan cerca del abogado.

Después del acto de Javier Milei en el estadio de El Porvenir, el 10 de junio, nada volvió a ser igual. La alianza liberal libertaria estaba en pleno armado de la estructura política nacional y las declaraciones públicas de Maslatón sacudieron al espacio.

Por estas semanas, Maslatón recorre el país para sumar volumen político a su candidatura. Tiene diálogo aceitado con una serie de partidos que orbitan en el espectro libertario para apoyar su postulación.

Carlos Maslatón está decidido a competir en 2023

En ese sentido, un detalle no menor es que Maslatón tiene una amistad de hace 20 años con José María Videla Sáenz, el actual presidente del Partido Renovador Federal. Se trata de un sello con personería nacional, apto para ser soporte jurídico de una candidatura presidencial.

El legislador mendocino ha manifestado públicamente su deseo de que exista una “gran interna liberal”, entre Milei, Maslatón, Espert y López Murphy. Estos dos últimos no forman parte de La Libertad Avanza.

Sin embargo, en el búnker político de Milei le dijeron a Infobae que hay conversaciones avanzadas con el Renovador Federal para apoyar la candidatura de Milei. “No hay chances de una interna con Maslatón” , desestiman cerca del economista libertario.

Maslatón sigue activo diagramando su candidatura y no está dispuesto a ceder. Señala que no competirá fuera de La Libertad Avanza y asegura que no pretende ningún cargo, “excepto el de presidente de la Nación”. Insistirá hasta que Milei le conceda una PASO.

“Que espere sentado”, responde con ironía un dirigente que frecuenta a Milei.

