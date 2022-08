Santiago Cuneo: “Sergio Massa oxigena la alianza gobernante que estaba en un callejón sin salida”

(Crédito: Santiago Saferstein)

El periodista Santiago Cuneo se sumó a los dirigentes que analizan la llegada de Sergio Massa al Poder Ejecutivo nacional como una posibilidad de “oxigenación”, ante la crisis que traía de arrastre el liderazgo del presidente Alberto Fernández. “Había llegado a un punto de callejón sin salida y ponía en riesgo la institucionalidad y la paz social”, observó Cúneo.

Parado en su rol de dirigente, como líder del Movimiento Confederal, Cuneo no eximió de críticas al desempeño del Frente de Todos en esta nueva etapa de gobierno, aunque prefirió puntualizar en la proyección que aporta la gestión que pueda desplegar Sergio Massa en su nuevo rol.

“ Festejo la llegada de Sergio Massa en un momento en el que la situación crítica que estamos atravesando necesitaba oxigenación dentro de la alianza gobernante, que había llegado a un punto de callejón sin salida y ponía en riesgo la institucionalidad y la paz social. Recupera estándares de estabilidad política y de diálogo, cosa que no teníamos hasta el jueves de la semana anterior, cuando se plantea su llegada a Economía”, indicó, en diálogo con Infobae.

Para el político, la llegada de Massa “tiene que ser valorado” en el marco de buscar “mantener y sostener la paz social con una Argentina absolutamente quebrada, destruida y aniquilada en materia económica”. De hecho, planteó que su incorporación en el ministerio de Economía permite “refrescar” un gobierno y visualizar una salida de la crisis que se atraviesa.

Al respecto, Cuneo consideró que de no haber ocurrido dicha intervención en el Gobierno, “estaríamos inmersos en una asamblea legislativa, sucesiones presidenciales, caos en la calle, un dólar disparado y sin perspectiva, porque en ninguna de esas circunstancias se podrían encontrar salidas a la terrible crisis que estamos atravesando”.

El referente del Movimiento Confederal planteó que más allá de las diferencias, es importante el nuevo rol de Massa “porque obviamente yo no haría lo que va a hacer” pero “también sé que si no está él tampoco estaríamos nosotros para poder hacerlo porque el turno institucional es de la alianza gobernante, con lo cual menos mal que ellos tenían alguien más que no era Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

— ¿Cuál es su lectura del momento actual de la alianza entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández?

—Creo que Alberto Fernández es el tercer presidente radical que no termina su mandato: Alfonsín, De La Rúa y ahora Alberto Fernández que no terminó su mandato. Lo terminó el jueves cuando asumió esta responsabilidad que lo dejó casi en el rol presidencial sin la banda y sin el bastón. Con respecto a Cristina, ella está en una situación de equilibrio inestable, con una situación muy delicada en este momento frente a la sociedad por la imputación que pesa y que se está desarrollando en materia fiscal en Comodoro Py, con lo cual el único que puede dar garantías de gobernabilidad en ausencia de las capacidades tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner para conducir este proceso sin que esto explotara por el aire era Sergio Massa.

— ¿Cómo visualiza el escenario del peronismo y a Sergio Massa a poco más de un año para las elecciones?

—Si la oposición sigue comportándose con la violencia con la que se está comportando, organizando escraches truchos con mano de obra desocupada es de la peor política de la Argentina. También comunicadores sociales que deciden hacer actos revolucionarios con tal de construir un daño a este momento tan delicado de los argentinos . Si el macrismo sigue construyendo la prioridad de conspirar contra esta situación de transición planteada en la conducción de Sergio Massa, el peronismo se va a abroquelar masivamente y monopólicamente en la conducción de Massa. De esto no hay duda. El peronismo está acostumbrado a construir y gobernar con poder. Si se sienten acorralados por una posición destructiva que finalmente los responsables de la quiebra de la Argentina, que no son ni más ni menos que Mauricio Macri y su entorno con un endeudamiento criminal de la Argentina, el peronismo va a elegir a Sergio Massa. Se lo va a entornar, defender y proteger. El peronismo hará de Sergio Massa, seguramente, su bandera.

— ¿Cómo percibe a la oposición respecto a la llegada de Massa?

—Yo pertenezco al movimiento que es el Movimiento Confederal. Venimos del peronismo pero tenemos una mirada completamente distinta, con lo cual nosotros necesitamos una transición en paz hacia los objetivos políticos que cada uno se plantee en el lugar en el que esté. Necesitamos una transición ordenada, pacífica y que permita llegar a una situación electoral en la que la gente pueda elegir. Nadie puede elegir en el caos, nadie puede elegir con el dólar a 500, nadie puede elegir con hiperinflación en las góndolas. Nadie puede elegir con las calles cortadas, nadie puede elegir con hambre. Todos deben entender que este es un momento en el que te puede gustar o no que este gobierno tenga a Massa conduciendo los destinos de la economía del Gobierno. Pero es una realidad inmensamente superior y mejor que la que podríamos haber tenido frente a una explosión del Gobierno que terminara en una sucesión presidencial o una asamblea legislativa. Hay que bancar los trapos hasta poder salir de esto ordenadamente y esperando que Massa tenga éxito en la estabilización de la Argentina. Si no lo logra, el problema es de todos y no de él. El problema será de la sociedad argentina, de cada familia, de cada trabajador y de cada estudiante. Obviamente, sabiendo que esto es una emergencia y que aquí hay una urgencia, corresponde pedirle a todos los que están conspirando y a los que han vuelto a los peores métodos de la política con los punteros y de los escraches, que se guarden y se llamen a silencio. Ellos son los responsables de esta quiebra. La sociedad argentina, si responde a esos parámetros de violencia, seguramente aquellos que están fogoneando estos episodios serán las principales víctimas de ese escenario. Con lo cual, llamarlos a la paz y a la responsabilidad.

