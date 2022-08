Milei inicia una gira por el conurbano bonaerense, con su hermana como pieza clave y el apoyo de un periodista deportivo

Javier Milei recorre el conurbano (Prensa)

En medio de la reestructuración del gabinete nacional, tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Javier Milei sigue enfocado en su candidatura presidencial. El diputado nacional busca fortalecer su espacio en la provincia de Buenos Aires. Su equipo trabaja en un armado político vertiginoso, mientras el líder de La Libertad Avanza inicia una gira por el conurbano, con un dispositivo caracterizado por “caminatas sorpresa”.

En ese marco, Milei recorrió ayer por la tarde La Plata, ciudad capital de la provincia. El dirigente estuvo acompañado por su hermana, Karina, y parte de su equipo de asesores. Minutos después de las 16, el diputado hizo una recorrida de cerca de una hora entre las calles 55 y 58 de la ciudad de las diagonales.

Las caminatas sorpresa, estrategia libertaria para recorrer el conurbano

El mecanismo de recorridas por el conurbano consiste en caminar distintas localidades del Gran Buenos Aires sin previo aviso. Son irrupciones intempestivas en el territorio, con la intención de tener contacto con las personas en la calle y mostrarse cercano a la gente. Y, también, sumar visibilidad y músculo político en un territorio un tanto hostil a cualquier dirigente no peronista.

La idea de las “caminatas sorpresa” surgió como iniciativa de Karina Milei, hermana del diputado nacional y persona de extrema confianza, y de su equipo político y de comunicación. Incluso, hay un grupo de WhatsApp en el que organizan las caminatas del líder de La Libertad Avanza.

Daniel Mollo, el reconocido periodista que apoya la candidatura de Milei

El jueves pasado, Milei visitó un shopping en Malvinas Argentinas y el sábado recorrió parte de San Martín, dos distritos clave de la Primera sección electoral. Quien pedía la visita de San Martín era Daniel Mollo, reconocido periodista y relator deportivo. Mollo, ingeniero civil de profesión, apoya la candidatura de Milei y es la persona designada para coordinar el armado libertario en esa localidad.

El periodista de radio Mitre tiene simpatía con las ideas de Milei y pretende hacer su aporte como coordinador del armado político en San Martín. “No tiene ambiciones de candidaturas, Daniel quiere ayudar y apoyar la candidatura de Javier sin pretensiones puntuales”, explican en el entorno del responsable de la comunicación del libertario, Carlos Kikuchi.

El debut de las caminatas por el conurbano había sido el 3 de junio, en La Matanza. “La idea fue empezar ahí por el volumen electoral y porque es un lugar estratégico en la provincia”, le dijo a Infobae un dirigente libertario de la provincia de Buenos Aires, cercano a Milei.

Daniel Mollo apuntó contra Edwin Cardona y Carlos Tevez

En aquella ocasión, el candidato a presidente caminó por el centro comercial de Laferrere acompañado por los legisladores porteños Ramiro Marra, Oscar Zago, su hermana Karina y Lilia Lemoine, vicepresidenta del Partido Libertario y amiga de Milei.

Desde La Libertad Avanza explicaron que “hay varios pedidos de dirigentes, empresarios y personalidades” que tienen interés de recibir a Milei. Sin embargo, para no perder el efecto “sorpresa” -y para evitar posibles escraches y resguardar la seguridad del dirigente- prefieren no anticipar las próximas locaciones. No obstante, reconocen que la idea es sostener la modalidad de caminatas por todo el conurbano.

Algo descartado en lo inmediato es la realización de actos masivos en estadios. Al menos, en el conurbano. En el resto del país, el próximo evento está previsto en Tucumán, el 1 de octubre, junto a Ricardo Bussi.

El primer y último acto en el conurbano fue el de Gerli, en el estadio de El Porvenir, el 10 de junio. Por la escasa convocatoria y las condiciones climáticas, el acto no fue como los organizadores esperaban. A su vez, ese acto fue un punto de inflexión, ya que a partir de ahí se exteriorizaron las discusiones internas en el espacio.

Quiénes están detrás del armado de Milei en la provincia

Hay tres grandes arterias que arman en la provincia dentro de La Libertad Avanza. Los dirigentes libertarios apuntan a que todas las líneas confluyen el año que viene, con terminal política en Javier Milei

Una de las arterias libertarias es la que lidera Ramiro Marra, legislador porteño, referente del espacio y amigo de Milei. Por otra parte, el armado que teje el Partido Demócrata, que en julio sumó a sus filas la diputada Victoria Villarruel. La abogada nacionalista cruzó la General Paz y ya recorre la provincia, acompañada de dirigentes como Carlos Onteiro y Guillermo Montenegro.

A esos dos se suma el proyecto que encabeza Carlos “Chino” Kikuchi, operador político nacional de la candidatura de Milei. El exvocero de Domingo Cavallo designó a Sebastián Pareja a cargo del armado bonaerense. Se trata de un dirigente que llegó al mundo Milei vía la familia Menem.

Pareja, que divide su vida profesional entre la abogacía y la política, fue asesor de Carlos Menem en el Senado Nacional y, hasta el año pasado, trabajó como operador político de Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados. Pareja llegó a La Libertad Avanza en mayo con la anuencia de Milei, su hermana, y Kikuchi.

Milei busca ganar territorialidad en toda la provincia

La tarea del abogado otrora menemista consiste en diseñar una estructura política que tenga presencia en todas las secciones electorales de la provincia. Un puntero mileista en provincia de Buenos Aires explica que el principal objetivo es buscar dirigentes que militen la boleta con la candidatura de Milei y, sobre todo, que garanticen la fiscalización de la elección.

Dentro del equipo de Pareja sobresalen dirigentes como Gonzalo Cabezas, Diana Zonaro, Juan Osaba. A su vez, un consejero relevante de ese equipo es José Richards, hombre de San Miguel, dirigente íntimo de Joaquín De La Torre, legislador bonaerense de Juntos por el Cambio y ex intendente de esa localidad.

El armado bonaerense del entorno de Kikuchi se mueve para buscar “coordinadores” en cada municipio. Hablan a diario con decenas de dirigentes. Algunos que habían estado en la estructura de Monzó, otros que aparecen, nuevos, con intención de sumarse al proyecto presidencial de Milei. También a dirigentes díscolos que pertenecieron a Juntos por el Cambio y otros que hasta el año orbitaron en torno a José Luis Espert.

De todos los dirigentes con los que hablan, seleccionan a un coordinador por distrito. A cada puntero le asignan la tarea de armar una estructura local al interior de cada municipio.

En esquema ya designaron punteros en distritos como Tigre, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, Esteban Etcheverría, Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Plata y Ezeiza.

En tanto que en el interior, también tienen coordinadores libertarios en distritos como Pinamar, Miramar, General Pueyrredón (Mar del Plata), y Olavarría. En la Octava y la Sexta sección electoral tienen conversaciones avanzadas para designar punteros a cargo de la coordinación de los distritos de esa región.

