Alfonso Prat Gay: “Los postulados de Cristina son incompatibles con una inflación baja”

Alfonso Prat Gay

Alfonso Prat Gay se mostró escéptico frente a la llegada de Sergio Massa al Gabinete de Alberto Fernández y la posibilidad de un efecto favorable en una economía en estado crítico. Principalmente, por la presencia de la socia mayoritaria del Frente de Todos, Cristina Kirchner. Para el economista, “los postulados” de la Vicepresidenta “son incompatibles con una inflación baja”. Además, el ex ministro de hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri alertó por los dólares que perdió el Banco Central entre la salida de Silvina Batakis y la designación del líder del Frente Renovador como su reemplazo.

“Tres ministros de Economía en un mes, hace tiempo que no se veía eso...”, señaló Prat Gay haciendo referencia a la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Batakis para luego ser reemplaza por Massa: “Me da la sensación de que el Gobierno todavía no entendió lo que está pasando”. En ese sentido, graficó que “hoy había euforia en el Congreso y desde el jueves pasado sabemos que Massa va a ser el Ministro de Economía; virtualmente llevamos cuatro días sin ministro”. Y en ese lapso, “al Banco Central se le fueron 520 millones de dólares, 130 millones por día”.

“Massa armando pieza tras pieza su equipo pareciera que no están todos entusiasmados en aceptarle” , opinó el ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. “Me preocupa que el nuevo equipo económico no esté preocupado por la urgencia de esta situación”, lamentó.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), al ser consultado sobre si la llegada del ex presidente de la Cámara de Diputados servirá para bajar la inflación, Prat Gay respondió que “se puede” pero planteó como un obstáculo la presencia de la Vicepresidenta: “No creo que un Gobierno de Cristina Kirchner tenga siquiera la intención de bajar la inflación” .

“Los postulados de Cristina son incompatibles con una inflación baja” , sentenció y recordó que: “Ella dice que siempre hay que gastar más de lo que ingresa, que hay que poner plata en la calle, que la tasa de interés tiene que estar siempre por debajo de la inflación y que hay que regalar la energía. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de todo eso”.

Al respecto señaló al igual que entre 2008 y 2015, durante los primeros dos mandatos de CFK, “la única estrategia antiinflacionaria es pisar tarifas y el tipo de cambio”. Esto “implica más déficit y que te quedas sin dólares; se disparan los dólares alternativos y la inflación”.

Además Prat Gay, que fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Eduardo Duhalde y parte de la de Néstor Kirchner y primer ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri, duda del nuevo titular del Palacio de Hacienda: “No se si Massa sabe de esto, no se lo que sabe Massa de economía”. “Si lo que va a hacer es más de lo que se hizo siempre en los gobiernos de Cristina no veo como eso va a resolver la inflación”, continuó.

“Es muy difícil bajar la inflación si el Banco Central no es una entidad independiente, si la entidad que emite los billetes no está al resguardo del que necesita los billetes para pagar sus gastos que es el Gobierno”, analizó el economista y recordó que durante el kirchnerismo “se reformó la Carta Orgánica” del BCRA y ahora “no están los instrumentos institucionales ni la ley para que el Banco Central baje la inflación,a demás de que no están las personas idóneas e independientes del poder”.

Por otra parte, puso el foco en la foto que se tomaron CFK y el ministro de Economía: “Massa buscando la unción de Cristina, no es una buena noticia para la economía” .

“Mañana (por este miércoles) empieza el capitulo 1 de la gestión de Massa, hasta ahora tenemos el prólogo”, concluyó Prat Gay.

