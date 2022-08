Sergio Berni: “Soy muy optimista con Massa, después de dos años vamos a tener un ministro de Economía”

Con algo de sarcasmo hacia la gestión de Alberto Fernández, Sergio Berni celebró el desembarco de Sergio Massa en el Gabinete Nacional: “Soy muy optimista, después de dos años vamos a tener un Ministro de Economía”.

“Uno de los problemas que tuvo este Gobierno es que durante dos años y pico no tuvo ministro de Economía, tuvo ministro de deuda”, agregó criticando al ex titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán. “Después discutamos si la deuda fue bien o no negociada, nos sacó a pasear en burro y el Presidente estaba empecinado -por cuestiones políticas y hasta mezquinas- en no entender que necesitábamos un ministro de Economía y, lamentablemente, la realidad se lo llevó puesto” , agregó el encargado de la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Si bien destacó a Silvina Batakis y señaló que “en 20 días no se le puede pedir nada”, lamentó que la llegada de Massa al Ministerio de Economía no se haya dado “un mes antes”, tras la renuncia de Guzmán.

“Bienvenida la incorporación de Massa porque va a empezar a generar la dinámica necesaria que necesita un país para crecer. El Presidente entendió que el gobierno no puede estar loteado” , señaló Berni en diálogo con A24.

Desde el primer año de gestión de Alberto Fernández, el funcionario de la administración de Axel Kicillof cuestionó al Poder Ejecutivo Nacional. Este lunes fundamentó su frustración al señalar que “no estábamos resolviendo lo que dijimos que veníamos a resolver y encima lo estábamos profundizando”. “Hace más de dos años que venimos pidiendo, no un cambio de rumbo, que el Gobierno tenga un rumbo” , enfatizó y recordó que “el Presidente decía que no cree en los planes”.

“Como quiere que la gente esté contenta con este Gobierno que destruyó la clase media”, agregó molesto, “defraudado y triste”.

Pese a la crítica situación del país, Berni se mostró optimista de cara a la asunción de Massa como “superministro” de Economía y destacó que tiene “dos virtudes necesarias en la política: es muy trabajador y conoce de gestión y el Estado como muy pocas personas”. Contó que se comunicó con el ex titular de la Cámara de Diputados para felicitarlo y decirle se esperaba “que el país retome el rumbo que necesita, el rumbo del crecimiento, la producción, el trabajo y la credibilidad que este Gobierno dilapidó en menos de un año”. “Todos estamos muy esperanzados en que le vaya bien a Massa”, continuó elogiando al líder del Frente Renovador.

Sergio Massa se reunió este lunes con Cristina Kirchner

Berni utilizó una metáfora bélica para analizar desde su óptica la designación de Massa. “En un pelotón, hasta el soldado más raso está habilitado a tomar el comando cuando el fuego enemigo paraliza al comandante. Tenemos un Presidente paralizado y la situación autorizada que haya un hombre que ponga el rumbo al Gobierno, hoy es Massa”. Pero aclaró que el tigrense no tiene que “corregir” el rumbo, sino ponerlo porque “el país nunca tuvo”.

Tras los elogios, continuaron las críticas del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hacia la gestión nacional. “No concibo un país donde tengamos una ministra de Género y no tengamos un ministro de Energía; necesitamos hombres y mujeres que puedan vincular la energía con la capacidad instalada para producir”, opinó.

En medio de la profundización de la crisis económica, señaló que el Gobierno de Alberto Fernández “fue muy injusto con la clase media” y se despegó aún más del kirchnerismo al advertir que “es una locura plantear una rivalidad como la que se está planteando con el campo”. “La Argentina necesita el campo y el campo necesita de un Estado inteligente, ojalá encontremos ese equilibrio”, declaró.

Berni también volvió a mostrar distancia de su ex jefa política al señalar que “la dicotomía Macri - Cristina le está haciendo muy mal al país”. Y, con miras al 2023, expresó que él está “construyendo una alternativa”.





SEGUIR LEYENDO: