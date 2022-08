Patricia Bullrich acusó a Hugo Moyano de “mafioso” y “violento” en otro capítulo de sus históricos enfrentamientos

Patricia Bullrich, presidenta del PRO (foto: Luciano González)

Este lunes, cerca de las 9 de la noche, la empresa La Virginia, que se ubica en la zona oeste de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, sufrió un ataque a balazos . Se trata del mismo lugar en el cual, el viernes pasado, se llevaron detenidos a 19 militantes del gremio de Camioneros que impedían el ingreso de los trabajadores de la fábrica.

Si bien nadie del personal resultó herido, uno de los disparos rompió la ventana de una oficina, provocando daños materiales. Por ello, la policía detuvo a 19 personas que vestían pecheras del sindicato de Camioneros, quienes habían parado dos camiones y habían montado una carpa en la puerta de la empresa.

El hecho se produjo luego de que, el domingo por la noche, un grupo también identificado con el sindicato, baleara el corralón Razzini Materiales, firma que ya en 2020 fue blanco de los constantes bloqueos de Camioneros y sufrió una parálisis de 90 días.

Patria Bullrich y Hugo Moyano (foto de archivo / captura de TV 2001)

Los desenlaces con uso de arma de fuego se produjeron en el marco de una disputa que tiene al bando moyanista, por un lado, comandado por Juan Chulich; y la facción opositora que conduce Sergio Aladio, y que tiene que ver con la representación de los empleados del sector.

En ese contexto, la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, salió al cruce y le endilgó toda la responsabilidad al secretario general de Camioneros: “(Hugo) Moyano: sos un violento y mafioso. Pará de destruir y dejá a la Argentina en paz”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Tuit publicado en al cuenta oficial de Patricia Bullrich

No es algo que realmente sorprenda, teniendo en cuenta que las peleas y contras entre la referente de Juntos por el Cambio y el presidente Independiente son antiguas y hartamente conocidas. Basta con recordar aquella discusión del año 2001 protagonizada por ambos en televisión.

Allí, Bullrich acusaba a Moyano de tener “arreglos” con la dictadura militar, de quedarse con la plata de los afiliados al sindicato y de realizar paros cuando le convenía políticamente.

Cruce entre Patricia Bullrich y Hugo Moyano en el 2001

Las peleas entre sendos personajes llegaron incluso al ámbito del futbol. Por caso, el pasado 22 de julio se produjeron una serie de incidentes en la puerta del Club entre la Policía e hinchas. Estos últimos fueron a pedir que se lleven a cabo las elecciones que fueron suspendidas a finales de 2021.

Ese día el gremialista debió salir escoltado de la institución deportiva y más tarde culpó a Bullrich por lo ocurrido. “ No hay ningún tipo de dudas, todo esto es un tema político, quieren hacer creer que estamos en el peor momento ”, indicó, señalando también a Florencia Arietto, al periodista y opositor Fabián Doman, al intendente de Lanús Néstor Grindetti y a Juntos por el Cambio en general.

Pero antes de que esto sucediera, Bullrich acusó al ex secretario general de la CGT de manejar Independiente con fondos del sindicato de Camioneros y de quitarle los beneficios de socia. “A mí me echaron de Independiente, Me sacaron el carnet de un día para otro. Cuando (Javier) Cantero era presidente yo me asocié porque me parecía que era un aire nuevo”, aseguró la ex diputada nacional.

El enfrentamiento entre ambos llegó incluso al ámbito judicial en, por ejemplo, una denuncia que hicieron Pablo Moyano y su padre por espionaje ilegal en la que aseguran que detrás del mismo se encuentra la mismísima Bullrich.

Pero incluso recientemente, la dirigente opositora le pidió a gremialista que, en caso de ganar Juntos por el Cambio las presidenciales de 2023, se quede tranquilo como ahora en medio de la crisis socioeconómica: “Que le haga un compromiso a la sociedad que se va a quedar calladito la boca como se calla la boca ahora”, expresó pidiéndole coherencia hace una semana.

La presidenta del Pro le pide al líder de Camioneros que se mantenga tranquilo, como hasta ahora, si Juntos por el Cambio llega a ser Gobierno en 2023

No hace falta más que revisar la cuenta oficial de Twitter de Bullrich para corroborar las innumerables discusiones que la enfrentaron a Moyano. Allí lo describe como “Mafioso” y “violento”, y lo acusa de cometer ilícitos porque se siente “intocable”.

