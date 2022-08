Para Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio no tiene que dar por muerto al kirchnerismo

La presidenta del PRO critica las medidas económicas y lanza un mensaje para todo su espacio: “Juntos por el cambio tiene que estar firme en saber que el kirchnerismo intenta una rehabilitación" (Nicolás Stulberg)

Tras la salida de Silvina Batakis y el reordenamiento del ministerio de Economía, el Gobierno pareciera respirar aire fresco y se ilusiona con una posible reelección, a pesar de la compleja situación social que atraviesa el país y de la aceleración inflacionaria. Por eso, algunos referentes de la oposición, como Patricia Bullrich no bajan la guardia: “ Juntos por el Cambio no tiene que dar por muerto al kirchnerismo ”.

La baja del dólar libre, y la calma de los mercados, pintan un nuevo panorama para el Frente de Todos. El billete cerró otro día a la baja y llegó a los $282, manteniendo la tendencia descendente con la que terminó la semana pasada. Pero más allá de este panorama, la presidenta del PRO critica las medidas económicas y lanza un mensaje para todo su espacio: “Juntos por el cambio tiene que estar firme en saber que el kirchnerismo intenta una rehabilitación de la situación de terapia intensiva que estábamos . Tenemos que saber, tenemos los mejores planes, candidatos y no darlos por muerto. No los damos por muerto en el sentido electoral, decimos que por más que haya una primavera los cambios de fondo que la argentina necesita este gobierno no los va a hacer”.

A pesar de que hoy en día el país tiene su preocupación puesta en la delicada situación social y económica, Bullrich deja en claro a qué apunta su partido de cara al 2023: “Tenemos un objetivo que es ganarle al kirchnerismo y desestructurar esa mentalidad de la política argentina. Que la política tenga una mentalidad democrática de connivencia y construcción. No es momento de que nosotros dejemos de lado el objetivo que tenemos que es ganar las elecciones y desterrar al kirchnerismo –como un pensamiento que ha generado mucho daño a la argentina, muchas enemistades, violencia, daño en la economía, en la matriz social de la argentina—, hoy argentina es un país pobrísimo”.

Bullrich apunta los cañones contra Cristina Kirchner: “Cuánta gente perdió su bienestar por este robo, y encima es vicepresidenta del país (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

En ese sentido, la referente de Juntos por el Cambio opinó sobre qué tipo de dirección política considera que necesita el país a partir del año que viene: “A la Argentina la cambia una política de barrido total de todo lo que traba la producción, de provincias que impiden que sus chicos estudien, con provincias como Chubut que hace años no tienen educación”.

Además, la presidenta del PRO aprovechó un avance de la Justicia para disparar contra las décadas de gobierno kirchnerista. El fiscal Diego Luciani pedirá la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por asociación ilícita. “En primer lugar me parece que esto, que todos sabíamos, hoy se hizo realidad de una manera concreta y precisa. Ahora a la espera de una cantidad de detalles que se van a saber en estos días, esto que todos sabíamos, que se había armado una asociación ilícita para la corrupción, algo que nosotros denunciamos en 2008, lo encabezó Elisa Carrió, Fernando Iglesias, firme yo, en ese momento nos trataron de locos ”, reflexiona Bullrich.

Así, la referente de la oposición continuó con su análisis de la situación que denunció años atrás: “Hoy el pueblo mira lo que sucedió, las obras sin terminar, cada una de esas 50 obras están en un lugar del país. La gente sabe que no se terminaron, sabe que se pagaron sobreprecios, que esa persona es un invento. Que la empresa de Lázaro Báez cobrara a los 30 días y las demás empresas cobraban 231 días después, en promedio. Todo un circuito de flujo de dinero de obras no terminadas, de sobreprecios y de una conexión directa”.

La presidenta del PRO aprovechó un avance de la Justicia para disparar contra las décadas de gobierno kirchnerista. El fiscal Diego Luciani pedirá la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez por asociación ilícita

Pero más allá del armado y de los protagonistas, Bullrich apunta los cañones contra Cristina Kirchner: “Cuánta gente perdió su bienestar por este robo, ahora empieza a haber una relación de que ‘era mi plata, nuestro esfuerzo, eso es lo que me sacaron a mi’. Creo que genera una conciencia social muy profunda del daño hecho y encima es vicepresidenta del país”.

SEGUIR LEYENDO: