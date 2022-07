El ingenioso regalo de Florencia Arietto para los piqueteros que marcharán el sábado a La Rural: “Así los esperamos”

La abogada apeló al humor para referirse al grupo de manifestantes de cada día en las calles argentinas

A pocos días de que se realice la marcha convocada por algunas agrupaciones sociales contra el campo, en la sede del predio La Rural de Palermo durante la apertura de la tradicional exposición anual, Florencia Arietto difundió un video en el cual les advierte a los manifestantes que serán recibidos con un particular “regalo”.

“Hola, ¿Cómo estás? Mirá, tengo algo para recibir al Movimiento Evita, Barrios de Pie y a todos los parásitos que no laburan, piqueteros que utilizan a los pobres, para este sábado en La Rural. ¡Mirá con lo que te esperamos!”. Así se expresó la abogada que integra Juntos por el Cambio y que acompaña la candidatura bonaerense de Diego Santilli, vestida de manera formal y con una gran pala en las manos.

En sintonía con las críticas del presidente Alberto Fernández hacia los productores rurales, a quiénes acusó de especular con el precio del dólar y no liquidar la cosecha, organizaciones como Barrios de Pie, cuyo principal dirigentes, Daniel Menéndez, integra el Gobierno, convocaron a marchar al predio rural de Palermo el día previsto para los discursos oficiales.

Según confirmó Menéndez a Infobae, durante la protesta se prevé entregar una carta a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural. “En esa carta le transmitiremos nuestra preocupación por la situación social que atraviesa el país, con chicos desnutridos, mientras el campo el campo tuvo una cosecha récord, por el contexto de la guerra les permite tener hasta un 30% más de rentabilidad y aún así piden más, atentando contra la sociedad. Vamos a exigir que los productores liquiden la soja para que esos dólares ingresen al Banco Central”, opinó el dirigente.

Las palabras de Silvia Saravia, de Barrios de Pie

La decisión de la marcha y protesta iba a ser votada el jueves próximo, pero los tiempos se aceleraron. Menéndez era partidario de atrasar la decisión para darle espacio a los otros movimientos sociales alineados con la Casa Rosada y que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como el Movimiento Evita, referenciado en Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, el más importante y albertista de todos los espacios populares; el Frente Popular Darío Santillán, de Dina Sánchez; el Movimiento Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois, el Movimiento Misioneros de Francisco, cuyo referente es Esteban “Gringo” Castro, además secretario general de la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado Juan Carlos Alderete, la más díscola dentro del Frente de Todos.

La demora no hizo falta, en las últimas horas, cada uno de los dirigentes sociales le hizo saber a la conducción de Somos de Pie que no acompañaban su iniciativa. Ni siquiera lo haría la Unidad Piquetera, liderada por Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Ninguna de esas organizaciones participará del convite. Si bien en las últimas horas trascendió que la CCC participaría de la protesta, Alderete, en diálogo exclusivo con Infobae explicó: “Nosotros no vamos a la Sociedad Rural. Nos parece una contradicción. La CCC dice claramente que los productores no son los que tienen los granos, sino que son las empresas exportadoras, las empresas monopólicas que están especulando con la corrida del dólar para hacer negocios. Por lo tanto, no son los productores, son las empresas”.

Desde el Evita y el resto de los sectores de la UTEP también negaron su participación, aunque circularon versiones en contrario. Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP fue tajante “nosotros no vamos”.

Un día antes del video de la pala, Florencia Arietto había demostrado su apoyo a los productores rurales de diferentes partes del país, ante los ataques a silobolsas y puntos de producción sufridos en las últimas semanas. “Pongo a disposición mis redes para los productores agropecuarios, víctimas de los delincuentes que dañan los campos y la producción”, afirmó la abogada.

