Javier Milei: “Para que seamos Venezuela falta que estalle la crisis final”

En medio de una fuerte aceleración inflacionaria, constantes subas del dólar y mientras la ministra de Economía dialoga con el FMI, Argentina atraviesa un tenso clima económico. En ese proceso, los números en rojo recuerdan a las épocas más oscuras del país. Así lo sostiene el economista Javier Milei, quien además vaticina cómo podría ser el futuro si todo sigue en el mismo rumbo: “ Para que seamos Venezuela falta que estalle la crisis final ”.

En ese sentido, el diputado traza un paralelismo con el país latinoamericano y menciona las causas que ponen a Argentina al borde de vivir una crisis de tal magnitud: “Cuando ves el salario en dólares de los argentinos, es de los peores en la región, estamos camino a ser Venezuela. En 2002, el PBI cayó 10,9%, si tomas el PBI per cápita de hoy, está 16% por debajo del que teníamos en 2011. Tenes un desastre, estamos en camino a los niveles de pobreza que teníamos en medio del despiole en 2022. En Argentina puede pasar todo”.

En su análisis, Milei deja en claro que la situación actual que vive la sociedad tiene condimentos similares a grandes crisis de la historia, y tal como una olla a presión, puede llegar a estallar en algún momento. “Estamos al borde de una explosión colosal, cuando tomás los indicadores sociales de la economía argentina son peores que los que teníamos en 2001. En el plano social estamos muy complicados. Si yo miro el desequilibrio monetario hoy es el doble que el que teníamos en la previa al rodrigazo ”, explica el libertario.

En la mirada del legislador, el Gobierno es el único culpable del grave momento económico y social que atraviesa el país y, como si fuera poco, también lo acusa de estafar a la población. “El peso no es reserva de valor, con lo cual no solo te castiga tu consumo presente, sino también futuro. Te obliga a demandar más pesos de los que quisieras tener, con lo cual te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, la estafa se hace más grande. Daño sobre la libertad, propiedad, nivel de vida. No reconocen la naturaleza monetaria de la inflación, que es un fenómeno monetario, donde la oferta crece por encima de la demanda. Estos tipos se afanaron 11 puntos del PBI. Es un modelo de corrupción y empobrecimiento, donde le va bien a los corruptos de la política y para el traste al que labura. ¿Cómo puede ser que entre el 30% y 40% de los que trabajan son pobres?”, disparó Milei.

En esa misma línea, en la que apunta contra los funcionarios del oficialismo, el economista opina sobre el anterior y la actual ministra de Economía: “Guzmán era un pelele, no era alguien apto para el cargo. Batakis es más del problema, no de la solución, ella recitó todos los aspectos del modelo que explican la decadencia de Argentina y dice esas estupideces, va a ser un desastre y no para de serlo. Ellos tratan de estirar esta bomba lo que más puedan para que le estalle a otro. No podemos saber cuándo explota esta bomba. Cada vez que meten una restricción en el mercado de cambios es como si fuese una devaluación”.

Ante este panorama político, el presidente de uno de los máximos responsables según el libertario: “Para mi Alberto Fernández está frente a un momento crucial de la historia y tiene la gran posibilidad de convertirse en un estadista. Alberto tendría que tener la estatura de un estadista, hacer lo que hay que hacer y bancársela. Están haciendo todos cálculo político, nadie quiere pagar el costo . Si Alberto considera que no está para llegar hay algo que se llama ley de acefalía, Argentina tuvo crisis muy duras en 2001 y 2002 y las instituciones lo resolvieron”.

Sin embargo, más allá de las críticas, el diputado da su punto de vista de cómo debería atacarse el problema y qué medidas son las que tendrían que tomarse: “La única forma en la que podés salir de esto es haciendo un fuerte programa de estabilización con una fuerte reducción del gasto público. Batakis no cree en eso. La única forma de que este programa sea exitoso es que sea creíble, la credibilidad tiene dos dimensiones, la reputación y la otra la solvencia técnica. Pero dada la reputación de Alberto Fernández, la reputación de Cristina Kirchner, la Cámpora y los orcos, aún cuando trajeras a miles de economistas es imposible y encima la tenés a Batakis”.





