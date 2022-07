Ante la incertidumbre económica, los intendentes peronistas cierran filas con Batakis y la ministra suma aliados

Silvina Batakis y parte de su equipo junto a intendentes del conurbano

Los intendentes del Frente de Todos que gobiernan municipios del conurbano bonaerense acordaron cerrar filas en un respaldo político a la ministra de Economía, Silvina Batakis, en los días más calientes que transita el Gobierno en materia económica. Fue tras la reunión que mantuvieron esta semana con la funcionaria, que les planteó un escenario en tres etapas, donde en el corto plazo lo más urgente es que pase el invierno para reducir la importación energética y con ello la salida de dólares.

En una ronda de consultas, distintos intendentes aseguraron que es menester darle un respaldo político a la ministra, a quien le reconocen ese costado de gestión política del que carecía su antecesor, Martín Guzmán, un claro ejemplo de un cuadro técnico. Quién terminó organizando aquella reunión fue el jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El lomense logró encolumnar a varios jefes comunales detrás de este demostración de respaldo, entre ellos el matancero Fernando Espinoza, quien articulaba con Batakis desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) antes de que “La Griega” sea la elegida para reemplazar a Guzmán. En la reunión con Batakis, Espinoza se sentó en uno de los extremos de la larga mesa.

Ante la consulta de Infobae, los intendentes entienden que los resortes de contención en los sectores más populares están aceitados y el Estado saldrá al rescate en caso de emergencia. Advierten que cuentan con un actor propio como es el ministro de Desarrollo Social e intendente en uso de licencia de Hurlingham, Juan Zabaleta. El problema que ven en el territorio pasa por la disparada de precios y la degradación del poder adquisitivo.

Uno de los intendentes que estuvo reunido con Batakis contó a Infobae que la ministra trazó un escenario complejo, pero que se siente segura y confiada en las medidas tomadas hasta el momento. También aseguró que mantiene diálogo con todos los sectores de la alianza gobernante. En el diagnóstico habló de tres etapas: el corto, mediano y largo plazo. Lo urgente -ya dicho en otros momentos de la historia- es “pasar el invierno” . Puntualmente tiene que ver con que el país deje de gastar dólares en la importación de energía. La previsión es que la calma en este punto llegará en septiembre.

Martín Insaurralde

En el plano político, los intendentes ven en la funcionaria una figura que -como ellos- oscila entre los distintos actores del Frente de Todos. La reunión también tuvo que ver con eso: con buscar equilibrio entre las partes del oficialismo.

“Le transmitimos la preocupación de salarios bajos o salarios que se los come la inflación, los precios de la canasta familiar y hace que mucha gente que labura no le alcanza para llegar a fin de mes”, detalló el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo en declaraciones a AM750. También dijo que Batakis “sabe” de esta situación. De la reunión participaron Martín Insaurralde; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini; el diputado provincial Mariano Cascallares, y el diputado nacional Marcelo Casareto. Además de los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Fernando Moreira (San Martín), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas).

El tema de los precios y la inflación es lo que más preocupa a intendentes en el conurbano bonaerense. Este jueves, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, llevó adelante una recorrida Iapi Santa María donde supervisó distintas obras y terminó en un encuentro con vecinos. Allí -en sintonía con lo planteado por Cristina Kirchner en diciembre del 2020 cuando pidió ante el presidente Alberto Fernández alinear salarios y jubilaciones con tarifas y precios- la jefa comunal dijo que “hay que exigirle más al gobierno nacional” , por los precios de los alimentos.

Mayra Mendoza

Desde el municipio que gobierna Mendoza deslizaron a Infobae que la gran preocupación de la gente pasa por la pérdida del poder adquisitivo y lo que plantea -la intendenta- es que el gobierno debe tener más firmeza con quienes más están ganando y más empatía con los que menos tienen. Una posición bien alineada con la vicepresidenta Cristina Kirchner y que se repite desde los sectores más duros del kirchnerismo. En el caso de Quilmes, también advirtieron que “ojalá Martiniano Molina hubiese hecho lo mismo”. Es decir, “haber levantado la voz cuando era intendente para decirle a Mauricio Macri que deje de ajustar e imponer tarifazos a los vecinos de Quilmes”.

Oposición en el conurbano

Más allá del respaldo político que consiguió Batakis de parte de los intendentes del PJ que gobiernan distritos del Gran Buenos Aires -en definitiva, esta semana, la ministra juntó más intendentes que gobernadores en las reuniones que mantuvo- los jefes comunales bonaerenses de la oposición miraron con recelo el encuentro.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, había sido uno de los jefes comunales que reclamó un encuentro ni bien asumió Batakis. Al concretarse la reunión con los peronistas volvió a pedir que la funcionaria reciba, también, a la oposición. “Debido a que los vecinos de Lanús sufren las mismas consecuencias que el resto del conurbano y atentos a que días pasados pedí una reunión de manera formal, espero que Silvina Batakis también me reciba para hacerle llegar la preocupación de los lanusenses”, pidió.

“A mí en lo personal no me gusta que las reuniones sean partidarias”, remarcó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, tras la reunión que intendentes del PRO mantuvieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof esta semana. Aclaró que el encuentro con el mandatario ocurrió porque “es nuestra provincia, hablamos con el gobernador que es el gobernador de los bonaerenses. Si sale una reunión con la ministra de Economía estaremos: no me gusta que el planteo sea partidario. Nosotros queremos que se solucione el problema económico”.

