Einat Kranz Neiger: “Esperamos que la Argentina se pronuncie muy claramente en contra del programa nuclear de Irán”

La Directora Adjunta para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Einat Kranz, se encuentra en Buenos Aires para participar del Foro contra el Antisemitismo y recordar un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

El nuevo aniversario del atentado a la AMIA coincidirá, este año, con el Foro de Antisemitismo que organiza Israel en distintas ciudades. El lunes a la mañana, la nutrida delegación de funcionarios de diferentes nacionalidades que llegaron a Buenos Aires esta semana por ambos motivos se reunirán con las autoridades de la comunidad judía local y funcionarios del gobierno nacional frente a la sede reconstruida de la calle Pasteur, para recordar la tragedia que sigue impune 28 años después.

Entre ellos estará Einat Kranz Neiger, la directora adjunta para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que en diálogo con Infobae adelantó los planes diplomáticos para los próximos días, la estrategia contra los discursos y acciones de odio en el foro, y los puntos salientes de la agenda bilateral.

En una entrevista en una de las oficinas del hotel Emperador, en Retiro, la funcionaria destacó que la Argentina es el único estado latinoamericano que forma parte de la Alianza Internacional de Rememoración del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), y dijo que el gobierno israelí está muy interesado en avanzar en acuerdos económicos con el país a través del Mercosur, pero condenó la falta de Justicia por la voladura de la mutual israelita en 1994.

Mientras continúa la investigación en la Justicia por el avión venezolano iraní, prefirió no opinar sobre la actuación del Gobierno y se remitió a los comunicados que emitió la Embajada de Israel la semana del aterrizaje. Pero acotó que sería “positivo al menos considerar” que el país incluyera a la fuerza Al-Quds en la lista de organizaciones terroristas, como se decidió en el caso de Hezbollah durante el gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que esperan una pronunciación “muy clara” de la Argentina en contra del programa nuclear de Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), del que forma parte.

-¿Cuál es la agenda del Foro de Antisemitismo este año?

-En Buenos Aires, vamos a aprovechar que vienen muchas personas a participar del acto de conmemoración de los 28 años del atentado a la AMIA, y vamos a tener un congreso de combate al antisemitismo del cual van a participar personalidades de Israel como el presidente del Museo del Holocausto, Dani Dayan, así como muchos otros líderes de comunidades y de instituciones que llevan el combate al antisemitismo en América Latina. En esta reunión se van a tratar temas generales del combate global al antisemitismo y también, obviamente, en América Latina. Quiero destacar que la Argentina es el único país de América Latina que es miembro de la IHRA, que es la institución que se ocupa de la conmemoración del Holocausto, si bien otros tres países, El Salvador, Uruguay y Brasil, son observadores. Y que la Argentina adoptó su Declaración de Antisemitismo, al igual que muchas otras instituciones, municipalidades e inclusive equipos de fútbol. Eso es algo que vemos de forma muy positiva.

-¿Hay variaciones en el enfoque? Algunas posturas bregan por privilegiar una agenda positiva, de concientización, por encima de la punitiva.

-Yo creo que las dos cosas van de la mano, en paralelo. No hay que dejar una ni la otra. Por un lado es siempre hablar de lo positivo, de cómo se puede educar en contra del antisemitismo, de cómo se puede promover el entendimiento. Y del otro lado, obviamente también la parte punitiva es importante para evitar los actos de antisemitismo.

-¿Creen que la pandemia extendió o profundizó el antisemitismo?

-Obviamente, con la pandemia hemos visto en todo el mundo una ola bastante preocupante de acciones antisemitas, por ejemplo, la culpabilización de los judíos por todos los problemas del mundo, incluyendo la pandemia. Es algo preocupante, porque a veces son fenómenos que pensábamos que ya no existían y que ya no íbamos a volver a ver. Y de repente, aparecen de nuevo, en las redes sociales, hasta con esvásticas en las sinagogas o en otros lugares relacionados con las comunidades judías. Cada acto antisemita es un acto grave, pero por suerte, puedo decir que en Argentina, hasta donde sé, si bien hay un crecimiento del antisemitismo, por suerte no ocurre con mucha violencia. Y las autoridades en Argentina siempre se ocupan de declararse en contra y de actuar en contra, buscando a los responsables. Pero en todo el mundo vemos esto, que hay una ola de antisemitismo en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que es preocupante. Así que creo que ese va a ser uno de los puntos que se van a tratar. También, de cómo podemos concientizar a la población del mundo para que se entienda que no es sólo un problema de Israel o de los judíos, sino algo que nos tiene que preocupar a todos. Tenemos que luchar en contra todos juntos.

— Como directora para América Latina, ¿hay algunos países donde hayan notado un mayor crecimiento del antisemitismo que los preocupe particularmente?

— No creo. No hay un país en particular. No es que vemos una ola muy grande, muy importante de antisemitismo. Hemos visto algunos incidentes en Chile. Algunos incidentes en Brasil, en donde, por ejemplo, un blogger muy conocido fue echado del trabajo por sus declaraciones antisemitas. Pero es un fenómeno general mundial, no es que en América Latina sea distinto. En Europa hay más obviamente que en América Latina. Pero cada acto antisemita, aunque sea leve, aunque sea uno nada más, hay que condenarlo y hay que hacer todo lo posible para frenarlo.

El avión venezolano iraní sigue varado en Ezeiza

-El lunes se cumplen 28 años del atentado a la AMIA el lunes. ¿A qué atribuyen la falta de justicia después de tanto tiempo?

-No sabría decir cuáles son los motivos. Pero tenemos que decir que 28 años después del 18 de julio de 1994, y 30 años después del atentado en contra de la embajada de Israel que acabamos de conmemorar en marzo con una serie de actos y eventos y con la visita de nuestro ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, sabemos quién está detrás. Se sabe que Irán está detrás de esos actos. Y que hasta el día de hoy nadie fue juzgado por la participación y por la perpetración de los atentados. Por qué no hay Justicia no lo sabría decir, me imagino que tiene que ver con intereses de muchas partes. Pero es un problema que preocupa mucho a Israel. Irán es un país que está buscando tener armas nucleares, está trabajando para eso y está promoviendo terrorismo internacional. Y eso muy peligroso. Ya hemos visto lo que es posible, lo que puede pasar, y por eso nosotros sabemos que las personas que están detrás tienen que ser llevadas a la justicia.

-¿Qué esperan del Estado argentino frente al Organismo Internacional de Energía Atómica?

-En principio, de la Argentina, como de todos los demás países que son parte del IAEA, lo que esperamos es que se pronuncien muy claramente en contra del programa nuclear de Irán. Que no permitan que se cierren los archivos abiertos que están en investigación y que haya una voz muy clara de todos los países, Argentina incluida, para dejar en claro que no es posible que un país como Irán, que amenaza con la destrucción de Israel y con utilizar armas nucleares en contra de otro país pueda llegar a tener armas nucleares.

-¿Están siguiendo el devenir del caso del avión iraní en la Justicia? ¿Cómo vieron las primeras actuaciones o declaraciones del gobierno argentino, que relativizaron el vínculo de este avión con el terrorismo?

-Nos preocupa mucho la actividad terrorista que promueve Irán en el mundo. La postura de Israel sobre lo que pasó con el avión salió en comunicado de la embajada israelí en Buenos Aires, y en otro comunicado en la de Montevideo, que también lleva a las relaciones. Esa es la posición oficial de Israel. No puedo decir nada más que eso. Sí nos preocupa la actividad iraní, no sólo en el ámbito nuclear, sino en la difusión del terrorismo en el mundo. Hemos visto lo que puede pasar cuando Irán decide actuar y utilizar sus habilidades terroristas en un país como la Argentina, que sufrió dos atentados, a la embajada y a la AMIA, y hemos visto otros actos similares en el mundo, y eso es lo que nos preocupa.

Este año se cumplen 28 años desde el atentado a la AMIA (REUTERS)

-Esta semana el titular de la DAIA dijo que hay un vínculo claro entre el avión y el financiamiento del terrorismo. ¿En Israel esta hipótesis se está investigando? ¿La tienen en cuenta?

— Otra vez, lo que podemos decir ahora, en este momento, lo hemos dicho en esos comunicados, y no se puede decir, todavía, nada más que eso. Imagino que en el futuro tal vez saldrá más información, pero esta es la información que hay. El gobierno de Argentina y los gobiernos de los demás países de América Latina que tienen que ver con este tema, como Uruguay y Paraguay, y también hubo alguna referencia en Chile, han actuado como correspondía. Estamos en contacto con las autoridades relevantes y más que eso no se puede decir.

-La justicia argentina hizo un pedido a Israel para que le facilitara información con respecto a los tripulantes y la nave. ¿Se va a concretar el envío de datos?

-Respondo lo mismo.

-¿Está planeado pedir que la organización Al-Quds forme parte de la lista de organizaciones terroristas?

-No sé será un pedido específicamente. Sé que Hezbollah está en la lista de organizaciones terroristas, que la Argentina la incluyó en la lista y que es algo que es muy positivo. Hay países que incluyeron no sólo a Hezbollah sino a otras organizaciones terroristas en principio.

-¿Al-Quds también?

-No sé si específicamente Al-Quds, pero Al-Quds es parte o está afiliada con las Guardias Revolucionarias de Irán. Y las Guardias Revolucionarias de Irán, en algunos países, están en la lista de terrorismo. Si no me equivoco, la Unión Europea las tiene, Estados Unidos también. Así que obviamente sería positivo por lo menos considerarlo.

-¿Tienen programada una reunión con el canciller Cafiero?

-No, mi agenda no incluye una reunión con el canciller. Ayer estuvimos en Cancillería hablando de temas de economía. Estamos siempre en muy buen contacto con las partes del ministerio que llevan temas de cooperación económica. Y con la gente de Mercosur. Estamos tratando de ver cómo llevamos a cabo el comité conjunto de Mercosur, para actualizar el Acuerdo de Libre Comercio Mercosur que tiene Israel con el Mercosur. Se firmó en 2002 y desde entonces no se había actualizado, y hay muchas cosas que cambiaron, obviamente.

-¿Cuáles son esas actualizaciones?

-Hay muchos ítems de aduanas que cambiaron. Estamos viendo la posibilidad de coordinar una reunión del comité conjunto para agosto, o para septiembre, para concluir los cambios. Eso lo estuvimos hablando en Cancillería. Aparte de eso, como dijo el presidente Isaac Herzog cuando se encontró con la delegación de ministros y gobernadores en abril, con los recursos que tiene la Argentina y con la tecnología y los conocimientos tecnológicos en agricultura y en otros temas que tiene Israel, si trabajamos juntos podemos alimentar al mundo. También estuvimos hablando de eso, de cómo se puede aumentar la cooperación en el ámbito económico. Y aparte de eso mañana vamos a tener otra reunión en Cancillería con el departamento político para hablar de las relaciones bilaterales, de todos los temas que tenemos en la agenda bilateral. Y también tenemos una reunión programada en el Ministerio de la Mujer.

-¿Van a plantear al Gobierno algún pedido en relación al avión iraní, a la AMIA, o a la seguridad en la Triple Frontera en esta visita?

-No, la Triple Frontera no es parte de la agenda ahora. Si el lado argentino quiere hablar de algo, podemos hablar. En principio, el motivo de mi visita es la ceremonia de conmemoración de la AMIA y el congreso de combate contra el antisemitismo. Pero no hay una agenda específica que vengo a promover. Vamos a hablar de todos los temas de interés bilaterales, pero no vine a conseguir algo en específico, sino a aprovechar el hecho de que llegué aquí para el congreso y obviamente encontrarme con la Cancillería.

-¿Hay posibilidades de que Lapid visite la Argentina este año?

-No lo sé. Nosotros, obviamente, como Dirección de América Latina en el Ministerio, estamos muy interesados en las visitas de altos funcionarios de ambos lados. Y nos gustaría mucho ver una visita del primer ministro, del presidente, del canciller. Creemos que es muy importante para las relaciones, este tipo de visitas siempre abren muchas oportunidades para la cooperación y un mejor diálogo. Pero no hay nada concreto programado. No tenemos visitas previstas, estamos en elecciones.

SEGUIR LEYENDO: