La oposición cuestionó el nuevo recargo que impuso el gobierno a las compras en el exterior

A través de la AFIP el Gobierno sumó un nuevo recargo a las compras en el exterior

Referentes de la oposición salieron al cruce de la decisión del Gobierno Nacional de aplicar un nuevo recargo a las compras en el exterior.

Este miércoles, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó del 35% al 45% la retención impositiva para quienes hagan gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito. De esta forma, a partir de este jueves todas las operaciones en dólares pasarán a tener una mayor percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. El otro impuesto que tiene el “dólar turista”, conocido como impuesto PAIS, continuará con la alícuota del 30%. De este modo, el recargo en relación al dólar oficial totalizará un 75%.

Luego de la anuncio oficial, desde Juntos por el Cambio expresaron su rechazo a la medida. “Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar —tal vez por única vez en su vida— al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos!” , manifestó a través de sus redes sociales la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El economista y diputado radical, Martín Tetaz, se sumó a las críticas señalando que la iniciativa se trata de “otra devaluación fiscal del dólar solidario”. “Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país” , planteó el legislador en su cuenta de Twitter.

En la misma sintonía, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Baja, Mario Negri, declaró: “El populismo cuando no tiene recursos avanza sin escrúpulos contra la clase media. El Gobierno creó el impuesto PAIS (al dólar turista) ni bien asumió para enfrentar la ‘emergencia’. Pero multiplicó esa emergencia exponencialmente y ahora decide subir el impuesto”. “Son Insaciables” , agregó el dirigente cordobés.

Además de Juntos por el Cambio, se sumó al rechazo el diputado libertario Javier Milei, quien en sus redes sociales manifestó: “Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio. Y ahora te aplican un nuevo garrotazo”.

“Además es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario”, agregó el economista. “La casta vs tu libertad, la casta vs tu propiedad, la casta vs tu futuro”, sentenció el legislador de La Libertad Avanza.

Con esta decisión del Poder Ejecutivo, el valor del “dólar turista” aumentará de $222,98 (dólar oficial más 65%) a $236 (dólar oficial más 75%). La devaluación del peso que no se hace a través del mercado, ya que existen fuertes controles cambiarios, se realizará mediante la incorporación de más impuestos.

Según un comunicado oficial, la AFIP decidió instrumentar “medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos”.

“La Resolución General 5232 adecua la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera alcanzadas por el Impuesto PAIS del 35% al 45%”, señaló el comunicado.

“La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior. La normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento que continuará en 35%. Las adecuaciones en la percepción entrarán en vigencia el 14 de julio”, aclaró la AFIP.

Desde el organismo a cargo de Mercedes Marcó del Pont explicaron que la decisión “forma parte de las distintas medidas tomadas por el Gobierno destinadas a garantizar el equilibrio fiscal y promover la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica”.

“Como sucede desde la implementación de la medida en 2020, cuando las percepciones experimentadas por un contribuyente superen el monto a ingresar por Ganancias y Bienes Personales, el excedente será reintegrado por la AFIP”, agregaron.

Asimismo, señaló la AFIP, “aquellos monotributistas, autónomos, trabajadores en relación de dependencia y jubilados que realizan operaciones en moneda extranjera pero que no están alcanzados por los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales podrán solicitar el reintegro de la percepción”.

