Gerardo Morales: “Invertimos tres millones de pesos para atender a los ciudadanos bolivianos”

Gerardo Morales, gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical

La muerte de Alejandro Benítez –docente y jubilado salteño- en Bolivia por falta de atención médica abrió un debate sobre la reciprocidad entre ambos países en concepto de salud. “No es el primer hecho. Hay muchas situaciones, pero especialmente una que suena y que genera un antes y un después, que fue el caso de Manuel Vilca en 2019″, comenzó explicando el gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales.

Comentó que el mismo se trata de “un jujeño que tuvo un accidente y le cobraban 10 mil dólares –por atenderlo- e inclusive en el hospital público le cobraron hasta el papel higiénico . Enviamos un avión sanitario, lo trajimos a Jujuy y recibió la atención que corresponde”. Aseguró asimismo que desde ese momento, junto al ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein, impulsaron “un convenio que tiene vigencia por 5 años, prorrogable por 5 años más”.

Comentó que ese contrato aún se encuentra vigente, por tanto, “el caso del docente salteño encuadra dentro de las obligaciones que tenía Bolivia de no cobrarle un peso y de atenderlo. “Inclusive, posteriormente al convenio, se da una situación de un argentino al que le cobran 7 mil dólares y desde la embajada hacemos que el gobierno de Bolivia devuelva el importe a la familia argentina”. En buen romance, el gobernador radical comunica que “hay un incumplimiento de atender argentinos en tránsito”.

Al ser consultado sobre si por este hecho se va a hacer algún cambio, Morales contestó que “no” y explicó: “Nosotros, imagínate, viene un chiquito que tiene que estar sometido a un tratamiento oncológico. Lo tratamos. Lo que hay que trabajar es la reciprocidad, no puede ser que Bolivia nos trate como nos trata”, se quejó y ejemplificó en diálogo con Radio la Red: “Usted va con un vehículo con chapa patente argentina y le cobran el doble el combustible. Nosotros en el último tiempo atendimos a 2.200 bolivianos, hemos invertido en el sistema de salud 3 millones de pesos para atender a ciudadanos bolivianos ”.

Gerardo Morales un Vicente López en un encuentro partidario

Además de ello, se refirió a la situación de crisis que vive el país en términos económico, y confesó estar “preocupado” por la “incertidumbre”. Sin embargo, opinó que el problema económico es un “causal político”, ya que lo relaciona a la “pérdida de credibilidad de los actores de la economía” y con la interna del Frente de Todos.

“Desde la oposición estamos con mucha cautela, estamos tratando de opinar lo menos posible. Solo –queremos- pediré al gobierno que actúe con responsabilidad y seriedad. Está mal que se hablen desde los actos políticos, vemos que hay peleas de poder dentro del seno del gobierno que es lo primero, en nuestra opinión, que debe ordenar el gobierno para tratar de acomodar la economía”.

Respecto de la ministra de Economía Silvina Batakis y la salida del ex titular de esa cartera Martín Guzmán, analizó que “Los Guzmán y las Batakis que vengan” van a tener un trabajo muy complicado por delante “en la medida que no se ordene la política”. “Hasta que un ministro de Economía no tenga todo el respaldo político de toda la fuerza que Gobierna no va a poder tomar decisiones”.

“¿Si el presidente lo llamara para hacer un acuerdo –para ver cómo resolver los problemas- asiste?”, le consultaron al presidente de la Unión Cívica Radical, a lo que respondió: “Lo que pasa es que primero tienen que acordar entre ellos. Ustedes saben la responsabilidad que tuvimos y vamos a seguir teniendo. Cuando fue la renegociación con el Fondo Monetario todo Juntos por el Cambio acompañó algo que era importante para el país. El tema es que no nos toca gobernar nuestros legisladores siempre están dispuestos a dialogar pero les toca primero organizarse y dialogar entre ellos”.

Por último, respecto de las probabilidades de sufrir una hiperinflación, consideró que es una “posibilidad en la medida en que se complique más la situación, pero no quisiera echar más leña al fuego, además el problema de inflación en Argentina es hasta cultural”.

