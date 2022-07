Avión iraní-venezolano: la DAIA denunció que la causa está relacionada con la “financiación del terrorismo”

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, resaltó este miércoles que la investigación sobre el avión iraní-venezolano -que quedó varado en Ezeiza el pasado 6 de junio- avanza gracias a la existencia de la institución judía. En ese sentido, denunció que el trasfondo de la causa está relacionada con el “financiamiento del terrorismo” e hizo un paralelismo con los atentados sufridos en la Embajada de Israel y la AMIA.

“Hay causa porque hay DAIA y porque hay DAIA hay partes. Cuando consideramos las acciones frente al aterrizaje del vuelo iraní, operado por su pantalla venezolana, no tuvimos dudas que nos situábamos en un escenario jurídico histórico. Sin embargo, para describir ese escenario, debemos convocar otro escenario: el de la impunidad. Embajada de Israel, 30 años. AMIA y DAIA, 28 años”, analizó Knoblovits durante una entrevista con Vis á Vis.

Según su análisis, en Argentina se podría haber evitado el atentado a la AMIA (1994) “si no hubiese quedado impune” el de la Embajada, ocurrido el 17 de marzo de 1992. “Por eso es importante hablar siempre de los contextos y no recortarlos. Es la primera vez que nos encontramos frente a los perpetradores intelectuales (porque Irán es un Estado terrorista y no terroristas que viven en un Estado) de los atentados y un posible bien en nuestra República. La causa avanza, estamos en pleno proceso de investigación”, agregó.

Knoblovits, además, dijo que no le sorprendió que el piloto Gholamreza Ghasemi estuviera vinculado a la venta de armas y resaltó: “Desde el punto de vista jurídico es determinante lo que se desprenda de la investigación en nuestro país y no de trascendidos. Nos importan las certezas, las pruebas. Sin estos elementos las causas no se sostienen en el andamiaje probatorio que debe tener una denuncia de este calibre. No debemos olvidarnos que hablamos de terrorismo, hablamos de financiación del terrorismo. Está en el foco un Estado que propone volcar en el mundo el discurso del odio contra los judíos estén donde estén”.

El avión sigue retenido en Ezeiza y este miércoles vence el secreto de sumario.

“Nosotros, la DAIA, es decir, la comunidad judía, debe poner las cosas en orden en la justicia. Esa justicia que en ausencia nos incomoda en este caso, y a quien hoy tenemos la oportunidad de recurrir para que la memoria no sea un valor evocado, sino aplicado al castigo de los responsables”, concluyó.

Como adelantó Infobae, en el teléfono del piloto Gholamreza Ghasemi se encontraron fotos de tanques, misiles y una imagen en la que se lo ve de joven, como combatiente de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF). A partir de esa filtración, el juez Federico Villena decidió armar una mesa de trabajo con tres fuerzas de seguridad. Sus integrantes se comprometieron por escrito a mantener la confidencialidad.

Esta semana, terminarían de analizar los aparatos que pertenecían a los 14 venezolanos y se tomarán unos días más para terminar con los celulares y las tablets de los iraníes por la demora en las traducciones.

La investigación hasta ahora se mantuvo bajo secreto de sumario, pero esa medida vencía este miércoles. A partir del jueves, las partes podrán tener acceso al expediente, que ya suma más de diez cuerpos.

Entre las medidas de prueba que ya se terminaron figura el análisis de los diálogos que quedaron grabados en una de las “cajas negras” del avión. “No tenían relevancia para la causa”, coincidieron dos fuentes judiciales.

