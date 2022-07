En medio de las internas por las candidaturas, volverá a reunirse la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (Franco Fafasuli)

Los diferentes referentes de los partidos y sectores que conforman Juntos por el Cambio volverán a reunirse en la Mesa Nacional el próximo 19 de julio, luego de casi cuatro semanas que se desarrollara el encuentro anterior en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba.

Al igual que en el evento anterior, el marco del encuentro de las máximas autoridades de Juntos por el Cambio es la situación económica y política pero, en este caso, el eje será el análisis de las medidas y los primeros días de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y, en paralelo, el devenir del oficialismo con lo que hasta ahora es una tregua entre sus máximos líderes del Frente de Todos.

Entre los miembros que estarían presentes dentro de seis días se encuentran Patricia Bullrich (PRO); Gerardo Morales (UCR); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Martín Lousteau (UCR), entre otros. Aún no está confirmado si asistirá el ex presidente Mauricio Macri, el senador Alfredo Cornejo (UCR) y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (PRO).

Uno de los puntos que se analizarán tiene que ver con los datos macroeconómicos del país, ya que hay sectores que prevén una descomposición más rápida de la economía y su impacto social. Frente a esto, el objetivo es estudiar cuál será el camino a seguir por la coalición.

“Hay diferentes visiones. Hay algunos sectores que creen que el gobierno no tiene salida y que está generando un problema que va a estallar pronto y están los que creen que hay una posibilidad de que quede todo latente y que explote el 11 de diciembre del 2023″, señaló a Infobae una fuente que suele asistir al encuentro.

Es por esto que se esperan varios informes respecto de la economía local, el impacto de la suba de precios y las estimaciones de inflación y del tipo de cambio, así como también lo que puede llegar a pasar con las tarifas y la puesta en marcha del proceso de segmentación que comenzaría el próximo viernes.

En este contexto, y teniendo en cuenta que habrá participantes que son referentes parlamentarios, existe la posibilidad de que se debata cuál será la estrategia a seguir en el Congreso de la Nación durante el segundo semestre.

Aún no se sabe si Mauricio Macri será la partida (Luciano González)

Hoy en el Senado de la Nación el camino de Juntos por el Cambio es el de no asistir a las comisiones y no prestar quórum. Pero hay legisladores que no están conformes. “No puede ser que no vayamos y que después demos quórum. No hay que votar nada y estar ahi para no perder ese lugar que significa poder opinar sobre los temas y explicarles a nuestros votantes que nos acompañen. No hay que votar nada nuevo que traigan, por más que sea bueno, y hay que explicar que solo vamos a discutir las cosas que son necesarias ahora”, expresó uno de ellos ante la consulta de este medio.

En el caso de la Cámara de Diputados, hay algunos proyectos que son de impacto en el electorado en donde Juntos por el Cambio quiere avanzar, como por ejemplo la modificación de la Ley de Alquileres; y otros en donde ya dispuso su oposición como es el de la modificación del Consejo de la Magistratura.

En el encuentro pasado no estuvieron ni Macri ni Larreta y el radicalismo fue el que “copó” la reunión, por lo que se espera ahora que el PRO mueva a sus figuras.

Además, sucede mientras algunos ya comienzan a lanzar sus candidaturas. Mientras Martín Lousteau ya dijo que quiere ser Jefe de Gobierno, del otro lado aparece Jorge Macri, que también mostró su intención. Larreta, que suele participar poco, también va avanzando en la construcción de su candidatura a presidente y competir, por lo menos por ahora, con Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto y Patricia Bullrich.

SEGUIR LEYENDO: