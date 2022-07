Fuerte respaldo de Adepa y Fopea a una periodista de La Nación

Adepa y Fopea respaldaron a la periodista Silvia Mercado, ex redactora de Infobae, actualmente columnista en La Nación +, por las críticas de la portavoz presidencial a una pregunta que formuló en la última conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jueves pasado. Mercado es también autora de varios ensayos -Peronismo, la mayoría perdida; y El inventor del peronismo. Raúl Apold, el cerebro oculto que cambió la política argentina, entre otros-.

Gabriela Cerruti, vocera del Gobierno nacional, fue blanco de críticas en las últimas horas por replicar que hay “preguntas que no deberían hacerse” en una conferencia de prensa brindada ayer desde la Casa Rosada, durante la cual la periodista Silvia Mercado le consultó sobre los rumores que hablaban de una posible renuncia del presidente Alberto Fernández. “Con enorme respeto, entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común, me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada, ni ser respondida” , contestó la funcionaria. Y esa respuesta, claro, no cayó nada bien en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ni en el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

“Adepa rechaza la actitud de la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, quien a través de un posteo en su cuenta en Instagram cuestionó una pregunta realizada por la periodista Silvia Mercado en la conferencia de prensa realizada ayer en Casa Rosada” , reza parte del comunicado que ADEPA difundió a través de sus redes sociales.

ADEPA cuestionó a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, por su respuesta a la consulta de la periodista Silvia Mercado durante una conferencia de prensa.

En la misma línea, consideraron que la actitud de Cerruti “contradice los valores de la libertad de expresión en una democracia republicana” . Y concluyeron: “Y más aún cuando proviene del poder político. Como ha sostenido Adepa en varias ocasiones, es la audiencia la que juzga cotidianamente la labor de medios y periodistas”.

Desde FOPEA también cuestionaron la respuesta de Cerruti a Silvia Mercado, y la posterior publicación que compartió en su cuenta de Instagram (ver video). Mediante una placa roja con la premisa “LIBERTAD DE EXPRESIÓN” compartida en redes sociales, instaron a la portavoz presidencial a que tenga “respeto por el rol del periodismo”.

“El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) exige a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti respeto por el rol del periodismo y rechaza el tono de burla que utilizó para descalificar una pregunta de la colega Silvia Mercado. Mediante un posteo en Instagram, la funcionaria se refirió a una consulta que la periodista había formulado en conferencia de prensa, y planteó que hay preguntas que no deberían hacerse y respuestas que no deberían darse, la misma frase a la que había apelado para no responder en dicha conferencia”, señala el comunicado de la comunidad federal de periodistas y docentes de periodismo.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) exige a la portavoz presidencial @gabicerru respeto por el rol del periodismo y rechaza el tono de burla que utilizó para descalificar una pregunta de la colega @SilMercado.

Mediante un posteo en Instagram, la funcionaria se refirió a una — FOPEA (@FOPEA) July 8, 2022

Asimismo, FOPEA destacó que “una conferencia de prensa es una institución esencial en una democracia, porque implica la posibilidad de preguntar en forma abierta y ante la vista del pueblo, a la vez que representa una obligación cívica de los funcionarios y un acto de rendición de cuentas ineludible”.

La oposición también aprovechó para cuestionar el desempeño de Cerruti en una de sus últimas apariciones públicas. A través de un comunicado, diputados de Juntos por el Cambio expresaron el repudio a las declaraciones de la portavoz presidencial y pidieron su citación a la Cámara Baja para que “aclare cuáles son las preguntas que los periodistas pueden realizar durante la conferencia de prensa y cuáles tienen prohibido formular”, como así también para que “explique qué motivos encuentra para determinar que la pregunta de la periodista Silvia Mercado ‘no corresponde ser formulada, ni ser respondida’”.

Durante esta semana, FOPEA también había manifestado su rechazo a la cancelación de una conferencia de prensa que había sido pautada para realizarse el último domingo desde la Quinta de Olivos, en la que se esperaba que Cerruti y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, presentaran la designación de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis -había sido anticipada poco antes por Cerruti con un tuit-. “El Foro de Periodismo Argentino rechaza la suspensión de la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos y advierte que la gravedad de la crisis institucional exige que los funcionarios del Gobierno respondan ante la prensa”, consideró FOPEA en un comunicado.

