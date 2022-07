Prat Gay le respondió a Batakis: “El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar”

Este miércoles, al ser entrevistada, la flamante titular de la cartera de Economía Silvina Batakis lanzó una frase que fue criticada por una parte de la oposición e incluso por economistas. “El derecho a viajar colisiona con la generación de nuevos puestos de trabajo”, afimó la ministra.

Entre los más críticos por sus dichos, se halla Alfonso PratGay, quien señaló: “El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar”. En declaraciones a CNN Radio, el ex presidente del Banco Central reflexionó de manera particular sobre lo señalado por Batakis: “ Resulta que nos tenemos que sacrificar cuando vamos al baño y no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabaj o”.

Dicho sea de paso, el economista consideró que el planteo realizado por la ministra “es absurdo” y aseguró que no es que hay derechos que colisionan con otros, sino que “el cepo rompe absolutamente todo”, algo que —se encargó de remarcar— el gobierno no ha dejado de “profundizar”.

Asimismo el entrevistado se refirió a las exportaciones: “Hubo tres días en los que Argentina quedó totalmente desconectada del resto del mundo y eso no puede ser así, porque estamos en una economía que, guste o no guste, está integrada al mundo. Tiene su cadena de valor que depende de los insumos importados, pero también tiene bienes de consumo esenciales que no se hacen en Argentina”.

Prat Gay destacó, asimismo, que las colisiones a los que hace referencia Batakis llegan en un momento en el cual los commodities cotizan a precios altos: “Imaginate lo que sería si eso no fuera así, entonces es absurdo”.

Respecto del dólar tarjeta y las decisiones que pueda tomar el Gobierno en referencia a ello, analizó que “no hay que descartar nada” ya que para el Gobierno, el cepo cambiario “ es un camino de ida, es una convicción, es casi un mantra ”, según djio. En la misma línea recordó que el primero en criticar el cepo en campaña electoral fue el propio presidente Alberto Fernández.

El entonces candidato presidencial se mostró en contra del cepo cambiario

En clara disidencia con la ministra de Economía, Prat Gay aseguró que la caída en los últimos dos años en las reservas no está tan relacionada al turismo, sino que tiene que ver con los compromisos asumidos por el “sector privado con el exterior que se quedó sin crédito y sin posibilidad de renovarlo. Es exactamente la imagen giratoria trabada”.

Respecto de la especulación de los comerciantes y el aumento en los precios de los últimos días, criticados por la titular de Economía, el economista reflexionó que lo que describe es “un problema que desató su jefe por la forma en la que se demoró en nombrarla”.” Fueron 48 horas de incertidumbre plena que se vivieron ese fin de semana”, describió y enfatizó que “esa cuestión insólita provocó la incertidumbre de los últimos días”.

Además profundizó sobre los dichos de Batakis al mencionar que dentro de las propuestas que se están analizando, prevé que se continúe con el plan de control de precios. Ante esas declaraciones, el otrora funcionario aseguró que lo que propone ya fracasó cuando ingresó al Gobierno el ex secretario de Comercio Roberto Feletti con quien, aseveró, “la inflación pasó del 3% mensual al 6%” .

“El dólar blue es un mercado marginal que casi no tiene operaciones”, había asegurado Batakis la noche del miércoles en declaraciones al canal TN, a lo que Prat Gay respondió que —teniendo en cuenta lo que dice la ministra—, el dólar oficial es “menos relevante” por las decisiones del Banco Central: “Ahora ellos deciden cuántas importaciones si, cuántas no”, por tanto, el que no consigue acceder al “beneficio” que ofrece el BCRA “no tiene más remedio que ir a la alternativa”.

Ante los dichos de que el Gobierno no estaba pensando en la devaluación, el especialista en economía aseguró que ese es un “mantra extraordinario del kirchnerismo”, ya que explica que “devalúa todos los meses al 5%” . Asimismo mencionó que el valor del dólar no es competitivo, como sostiene la funcionaria ministerial, ya que desde que asumió e presidente Alberto Fernández el dólar “perdió 30 puntos contra la inflación”.

Si la cotización de la divisa hubiese seguido el mismo camino que la inflación, hoy el oficial “tendría que estar en $180, no en $130. Ese es un problema para los exportadores”. Finalizó.

