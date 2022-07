Juan Manzur y la ministra Batakis se reunieron en la Rosada para analizar los próximos pasos del programa económico

El jefe de Gabinete Juan Manzur se reunió esta mañana en la Casa Rosada con la ministra de Economía, Silvina Batakis, durante poco más de una hora, para analizar la situación económica y las medidas que se adoptarán en los próximos días.

Según informaron desde el área de comunicación de la Presidencia de la Nación, en el encuentro que se llevó a cabo en el despacho de Manzur se realizó “un racconto de la situación y una planificación hacia adelante, con la idea de dar certidumbre a la población”.

Manzur, según fuentes de la Casa Rosada, aseguró que está convencido de que “la ministra de Economía va a consolidar el crecimiento que registra el país e impulsar la mirada federal del Gobierno, con el compromiso de trabajar para todas las argentinas y los argentinos”.

Batakis expresó, en una nota con el equipo de prensa de jefatura de Gabinete, que le informó a Manzur sobre la conversación de ayer “con la titular del FMI Kristalina Georgieva y los pasos a seguir” y que también acordaron avanzar sobre el Presupuesto 2023. “Es un tema que nos reúne a todos los ministros y a todas las provincias y que necesita de una articulación. También de las indicaciones del Presidente” , sostuvo.

El Gobierno pretende avanzar en este tema porque no quiere que otra vez el Congreso termine rechazándolo como ocurrió con el de este año. Ese rechazo al proyecto de ley a fines de 2021 obligó al oficialismo a un rediseño de las pautas presupuestarias que atrasó muchos de los planes previstos en diferentes áreas de decisión.

Crédito: Gustavo Gavotti

El ministro coordinador destacó también que una de las grandes prioridades que tendrá Batakis será “el crecimiento de las economías regionales, la producción, sus industrias y el sector agropecuario”. Al respecto, la ministra sostuvo que “Argentina es uno de los países de mayor extensión del mundo, pero en proporción utiliza pocas capacidades de las que tiene el territorio, y también en materia de recursos humanos”. Y profundizó al respecto: “Ya veníamos trabajando con el jefe de Gabinete y con el ministro Wado de Pedro para liberar esas capacidades que tiene nuestro país en el Interior”.

Batakis también confirmó que todavía no está completo su equipo de colaboradores en el ministerio. “En estos días voy a estar terminando de convocar a algunas personas que tienen que dejar sus funciones. No podemos dejar sin firma a los distintos organismos donde se desempeñan en la actualidad, porque lo que no puede pasar es que el Estado se detenga”, explicó. Por el momento solamente se comunicó que Martín Pollera será el nuevo Secretario de Comercio Interior en el lugar que dejó Guillermo Hang y que Martín Di Bella ocupará el puesto de Secretario de Hacienda, reemplazando al .

También destacó que existe además la necesidad de “que el crecimiento de la economía del país empiece a impactar positivamente en el bolsillo de cada uno de los argentinos y las argentinas”.

Tn





La funcionaria se retiró de la Casa de Gobierno pasadas las 9.10 (había llegado unos minutos antes de las 8 de la mañana), acompañada de una colaboradora en un auto gris que utilizaba su antecesor en el cargo, Martín Guzmán. Prefirió no hablar con los periodistas acreditados allí.

Noticia en desarrollo