Gabriel Katopodis: “El Presidente está en control de la situación”

Gabriel Katopodis (d), ministro de Obras Públicas de la Nación, respaldó al presidente Alberto Fernández y aseguró que "está en control de la situación". (Presidencia)

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, manifestó hoy su respaldo al presidente Alberto Fernández y dijo que “está tomando decisiones todos los días y en control de la situación” , a pesar de las reiteradas versiones que circulan sobre la posibilidad de que renuncie al cargo después de Martín Guzmán dimitiera como ministro de Economía.

En medio de la caliente interna que atraviesa el Frente de Todos, Katopodis consideró que el encuentro del domingo pasado entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos sirvió para demostrar “la responsabilidad” con la que debe actuar el arco oficialista en este momento. “Hay que hacer foco donde coincidimos en el Frente de Todos”, subrayó el funcionario, en diálogo con radio La Red AM 910.

El presidente Alberto Fernández (d) y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaron el acto por los 100 años de YPF. (Franco Fafasuli)

Más tarde, durante un reportaje para AM 750, Katopodis aseguró: “Siempre se está mejor cuando Alberto y Cristina se juntan. Saben que hay que sacar esto adelante y depende en gran medida de ellos” .

Consultado por la continuidad del presidente Fernández en su cargo, Katopodis fue tajante: “Alberto está más firme que nunca”.

En ese sentido, admitió que la interna oficialista se da en “un contexto muy difícil”, pero aseguró que la coalición tiene “un rumbo muy claro” que no piensan ceder ante los embates del sector opositor. “Esto es el peronismo y no lo corre una guerra ni un sector de la oposición con ganas de sembrar divisiones y generar desánimo”, enfatizó durante la entrevista radial.

Las declaraciones de Katopodis van en sintonía con lo dicho ayer por Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, quien anticipó que “Alberto no va a renunciar, es un tipo que tiene valor”.

“Salvo excepciones vivimos dentro de un huevo los políticos, vivimos dentro de un lavarropas, gran parte de la clase dirigente. Alberto no va a renunciar porque es un tipo que tiene valor”, aseguró el funcionario en declaraciones al periodista Ernesto Tenenbaum, en Radio Con Vos.

En medio de los cuestionamientos cruzados que enfrentan al mandatario con la vicepresidenta, Navarro optó por un mensaje conciliador. “Estoy en el Gobierno y acompaño a Alberto Fernández. También a Cristina que es vicepresidenta porque quiero ser parte de la solución, no del problema. Tiene que haber un camino común, en el cual todos debemos ceder pensando en el bien de Argentina”, opinó.

Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias. (Maximiliano Luna)

Sobre el encuentro que mantuvo la pareja presidencial el lunes en la Quinta de Olivos, Navarro lo tomó como “un indicio” positivo para el interior del Frente de Todos, y reflexionó: “Imagínense si siguiéramos sin dialogar y cuestionándonos en los medios... Al reconocer los que integramos la coalición que lastimándonos no ganamos nada y que perdemos todo, me parece que es un paso adelante”.

En tanto, Navarro sostuvo que la coalición oficialista no puede trabajar sola para sortear el complejo presente económico y político que atraviesa la Argentina, y propuso contar con la colaboración de Juntos por el Cambio para tal fin. “La oposición, que hoy nos denosta, nos crítica y toma distancia, tiene que entender que si quiere que haya 2023 en términos de Argentina más o menos parecida a lo que queremos que sea, tenemos que trabajar juntos. No queda otra, no hay otro camino”, subrayó. Y en la misma línea, agregó: “Lo otro es seguir empujando a la Argentina al abismo. Y yo no estoy para eso. Conmigo no cuenten para insultar ni descalificar a nadie. Prefiero quedarme en un lugar ‘minoritario’, pero tratando de frenar que esto vaya al abismo”.

El dirigente social Juan Grabois, por su parte, reveló ayer un diálogo que mantuvo con Cristina Kirchner, durante el cual le dijo que el país está “en riesgo de una hiperinflación” a raíz de la deuda externa.

“La única que vio esto es Cristina. Hace un año y medio me dijo que estamos en riesgo de entrar en una híper. Hay una situación muy jodida y una crisis de deuda que no se resuelve fácil”, reveló el referente del Frente de Todos, que cuenta con una banca de tres diputados propios (Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho) en la Cámara de Diputados.

