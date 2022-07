Con amplio acuerdo, Diputados dio media sanción a la promoción de inversiones para la industria automotriz

Cámara de Diputados

El proyecto para promover las inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor fue aprobado hoy en la Cámara de Diputados con un amplio consenso que incluyó al Frente de Todos, a Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y bloques provinciales. En total, obtuvo 227 votos afirmativos, una abstención y 8 votos en contra del FIT y los libertarios.

El diputado Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Industria, actuó como miembro informante y fue el primero en tomar la palabra. “El automotriz es un sector estratégico que genera empleo calificado, exportaciones y atrae inversiones de largo plazo” , explicó al principio de su exposición.

Según Casaretto, el año pasado se produjeron 434 mil unidades en el país, lo que representó un crecimiento del 69% en relación al año anterior. “El nivel de exportaciones llegó a 259 mil unidades, con un aumento del 88%. En lo que va del año, se puede ver que el sector ha tenido un crecimiento del 27% en la cantidad de unidades producidas y de un 27% en la cantidad de unidades exportadas”, detalló.

En esa línea, destacó que “hay 13 plantas automotrices en la Argentina y 400 autopartistas”. “ Somos pocos los países que tenemos industria automotriz, solo 28 en el mundo ”, dijo y aclaró que si no se radican nuevas inversiones, el proyecto no tendrá costo fiscal porque no se implementarán los beneficios fiscales.

Marcelo Casaretto, presidente de la comisión de Industria

La radical Soledad Carrizo, oriunda de Córdoba, provincia donde están radicadas varias plantas automotrices, remarcó que la ley es necesaria pero aclaró que ni el mayor esfuerzo en generar consensos dentro de este Congreso puede ayudar al país si el Poder Ejecutivo no tiene un rumbo claro, una identidad, y no ofrece señales de certeza”.

“ Apostar al desarrollo de una industria estratégica como lo es la autopartista es una excelente señal, pero que trae aparejado responsabilidades que no sabemos si el gobierno nacional está dispuesto a cumplir , y la primera de ellas es la coherencia”, resumió.

El proyecto había sido originalmente impulsado por el Poder Ejecutivo como parte de un paquete de iniciativas que también incluía la ley de Electromovilidad, la ley de Promoción Agroindustrial, Compre Argentino, una nueva ley de Hidrocarburos y el régimen de Promoción de la Construcción.

El texto, que recibió dictamen el jueves pasado en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto, apunta a desarrollar las inversiones en los eslabones de la cadena de valor automotriz, contribuyendo a generar un mayor componente nacional en la producción de los bienes del sector.

Entre los beneficios que contempla para reducir el costo fiscal de las inversiones se encuentran la devolución anticipada del IVA, una amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, y la reducción a cero de los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2031.

Sergio Massa junto a Martin Galdeano, presidente de Adefa y Ford, Carlos Galmarini, director de RRII de Ford, y Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de Adefa

Los bienes producidos en el marco de estos proyectos de inversión deberán incluir un Contenido Mínimo Nacional (CNM) del 15% durante los primeros tres años de producción, y del 20% durante los siguientes dos años.

De esa manera, se busca satisfacer las metas de incremento en el componente nacional de los bienes producidos por la industria. Las empresas tendrán plazo para solicitar la incorporación a este régimen hasta el 31 de diciembre de 2027.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos, que tendrá como misión coordinar y articular a los diferentes eslabones de la industria.

