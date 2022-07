“¿Casco o guantes?”: hoy se conocerá el veredicto contra Moreno por el exabrupto en una asamblea de Papel Prensa

Guillermo Moreno en el inicio del juicio oral

El Tribunal Oral Federal 8 de Comodoro Py dará hoy el veredicto en el juicio oral al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por el caso de “¿casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. La Fiscalía y las dos querellas pidieron, respectivamente, que el ex funcionario sea condenado a dos años y cuatro meses y a cuatro años prisión.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la audiencia -que será por videoconferencia- comenzará a las 8:30 cuando Moreno tenga la posibilidad de hablar por última vez ante el tribunal. Luego, los jueces Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer darán a conocer el horario del veredicto que será cerca del mediodía.

“¿Casco o guantes? Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? Casco o guantes hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil tiró una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompan el dedo ¿casco o guantes? Tienen para elegir” , dijo Moreno en la asamblea del 12 de agosto de 2010 que fue grabada.

Por ese caso llegó a juicio oral, que comenzó en abril pasado. En sus alegatos, el fiscal Marcelo Colombo pidió que Moreno sea condenado a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de amenazas para alarmar o amedrentar. Por su parte, las querellas que representan al diario La Nación y a Hernán Verdaguer, ex director de Papel Prensa, solicitaron una pena de cuatro años por amenazas y por perturbación al ejercicio de funciones públicas. Los acusadores entendieron que Moreno tuvo una actitud amenazante hacia el resto de los integrantes de la asamblea con la que no permitió que se vote uno de los puntos del encuentro.

Por su parte, la defensa de Moreno, a cargo del abogado Alejandro Rúa, pidió la absolución del ex funcionario. Explicó que no cometió el delito de amenaza porque no hubo consecuencias a futuro y que los cascos y los guantes se dio en un clima jocoso que no indicaba que se iba a llegar a la violencia física. También que no se perturbó la asamblea para evitar que se vote porque se trataba de un tema que debía resolver el juez comercial que tenía la causa de Papel Prensa.

El hecho por el que Moreno comenzó a ser juzgado ocurrió en el momento más duro de la pelea del entonces gobierno de Cristina Kirchner con el Grupo Clarín. El Poder Ejecutivo había impulsado la ley de democratización de los medios de comunicación que fue judicializada.

“Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector privado. Todos mis funcionarios, varones, a partir de este momento se bancan lo que tengan que bancarse. Acá no se vota”, dijo Moreno en la filmación de la asamblea.

El exhabrupto de Guillermo Moreno en la asamblea

Moreno, economista de profesión, fue funcionario de Néstor y Cristina Kirchner. De 2003 a 2006 ocupó la Secretaría de Comunicaciones, hasta 2013 fue secretario de Comercio Interior y luego hasta diciembre de 2015 agregado económico de la embajada argentina en Italia.

Tuvo bajo su órbita el control de precios y la inflación, lo que generó polémica por sus formas y sus políticas, principalmente por la discusión de su intervención o no en el INDEC. Hoy es muy crítico de la gestión del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Este fin de semana, con la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, Moreno dijo que Fernández y Cristina Kirchner tenían renunciar y convocar a una Asamblea Legislativa que designe a un nuevo Presidente que complete el mandato. “Alberto y Cristina tienen que renunciar, él por inepto y ella debe pedir perdón”, había dicho en abril pasado en un reportaje con Infobae.

Este es el tercer juicio oral que afronta Moreno. En el primero fue condenado en octubre del 2017 a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 5 por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente” . Esa condenada fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y está apelada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el segundo juicio fue absuelto en diciembre del año pasado por un hecho similar por el que hoy conocerá el veredicto. Fue acusado de haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ese juicio tuvo la particularidad que se realizó sin fiscal porque todos los representantes del Ministerio Público Fiscal desde que se investigó el caso entendieron que no había delito. La acusación estuvo a cargo de la querella del Grupo Clarín. Lo jueces que absolvieron a Moreno son los mismos que ahora lo volverán a juzgar.

Y el ex funcionario tiene una cuarta causa elevada a juicio oral. Es por la presunta manipulación de los datos del INDEC. Fue investigado por su gestión como secretario de Comercio Interior y solo fue elevado por el primer trimestre del año 2007 se alteraron los datos del Índice de Precios al Consumidor ( IPC). El resto, después de 15 años de trámite, se continúa investigando.

SEGUIR LEYENDO: