Los medios de la región siguen de cerca los cambios en Argentina y la pelea política entre el Presidente y su vice

La llegada de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía de la Nación tras la renuncia de Martin Guzmán y en medio de la crisis política y económica, hizo que medios del mundo repliquen la información que resulta ser un síntoma del complicado clima que atraviesa la Argentina.

En tal contexto, medios latinoamericanos, estadounidenses e incluso de España destacaron el conflicto que mantiene distanciados al presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández, y cómo ello influyó en el cambio que se dio en la mencionada cartera.

Por caso, el portal La Nación de Paraguay describe que “el nombramiento de Batakis se produjo tras dos jornadas de intensas negociaciones políticas, en medio de una crisis de gobierno, con fuertes diferencias entre el presidente y la vicepresidenta”.

Por su parte, el medio O Globo de Brasil no hace más que una breve descripción de quién es la flamante ministra de Economía. No obstante, sí hace referencia a la salida del ex funcionario: “Después de muchos meses de desgaste político, debido a la crisis que atraviesa el gobierno de Alberto Fernández, Guzmán renunció al cargo que ocupaba desde finales de 2019″.

El portal Emol de Chile describe que luego de más de 24 horas de rumores sobre “quién tomaría las riendas del más complicado Ministerio del país, no fue hasta bien entrada la noche del domingo que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó el nombre de la elegida”. Según define el mismo sitio, las diferencias entre Alberto y Cristina Fernández “no hacen sino acrecentar la incertidumbre por el delicado escenario económico que arrastra Argentina, que sigue sin erradicar la altísima inflación, la devaluación del peso y la escasez de dólares”. Asimismo, el medio El Observador de Uruguay describe que la semana pasada “estuvo signada por la suba en la cotización del dólar, especialmente el blue”, destacando que está en “su máximo histórico nominal”. En ese sentido, remarcó que “la atención de los mercados está puesta en Batakis”.

El periódico ABC de España señala que a diferencia de Guzmán, la nueva titular de Economía cuenta con el “beneplácito y la aprobación de la expresidente” Cristina Fernández y hace referencia a “lo que la prensa local ha descripto como ‘un Ministerio en llamas’”.

Por último, el The Washington Post de Estados Unidos remarca que el cambio de ministro se da en medio de “una crisis de unidad” que sacude a la “coalición gobernante”. En tal contexto, sugiere que “la elección podría ser crucial para la administración del presidente Alberto Fernández, ya que enfrenta fuertes divisiones internas mientras Argentina atraviesa una crisis económica”.

El mismo diario asegura que Batakis “será responsable de administrar una economía agobiada”, además de desempeñar “un papel clave para determinar el futuro del reciente acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional”.

