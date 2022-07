Los diputados de las organizaciones sociales presionan por el Monotributo Productivo y el Salario Universal

De izq a derecha, de arriba a abajo: Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, Leonardo Grosso, Natalia Zaracho, Eduardo Toniolli, Itai Hagman, Verónica Caliva y Federico Fagioli

La interna entre las organizaciones sociales y una parte del gobierno del Frente de Todos empieza a tener su correlato en el Congreso de la Nación. Los proyectos de ley que se discuten en el seno del bloque oficialista están cruzados por los sectores que lo conforman y los intereses que cada uno representa.

“Tengo expectativa de que empecemos a trabajar el monotributo productivo. Para nosotros es una gran política. Nosotros hemos apoyados políticas con una serie de proyectos que tienen que ver con la gran industria, con sectores de la economía que salieron mejor parados de la pandemia y que están generando empleo. Los defendimos a capa y espada como parte del Frente de Todos”, señaló el diputado Eduardo Toniolli.

“También pretendemos que otras iniciativas como esta -monotributo productivo-, que son un puente fiscal para millones de compatriotas, que están afuera de esa economía más ligada a la obtención de divisas y a los grandes capitales, que genera mucho trabajo y que pide a gritos la formalización que son trabajadores, pero que no están bajo ningún sistema de seguridad social, puedan acceder. Ese es el monotributo productivo y que no tengan que esperar el derrame de otros sectores económicos”, señaló el diputado.

Los diputados que presentaron el Salario Básico Universal

Esa es la mirada que hoy muestran los legisladores que responden a las organizaciones sociales. Sienten que pusieron el cuerpo para defender leyes que apuntan a las grandes empresas y que sus representados siguen esperando. Y ellos están esperando que sus propios compañeros de bancada decidan avanzar.

El proyecto del monotributo productivo fue presentado en marzo de este año por el Ejecutivo. El texto fue realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y acordado con todos los sectores del oficialismo.

Hasta ahora sólo fue presentado en la comisión de Presupuesto y Hacienda por la diputada Victoria Tolosa Paz y es defendido por los legisladores más cercanos a la Casa Rosada. Sin embargo, el clima dentro de la coalición fue cambiando.

Primero, los legisladores de las organizaciones sociales entienden que se perdió una oportunidad con el tratamiento del proyecto de Sergio Massa que modifica los techos de facturación del monotributo y que eso empantanó aún más el debate. “Ese proyecto copó la discusión del monotributo y se confundieron los temas”, explicó uno de los legisladores. “Después llegó el discurso de Cristina y todo se complicó aún más”, agregó.

La línea argumentativa de los últimos discursos de Cristina Kirchner y La Cámpora que le apuntaron a las organizaciones sociales fue lo que cambió el clima y la relación con estos legisladores, que se habían mostrado más cercanos al kirchnerismo duro y eso había quedado claro a la hora de votar en contra del acuerdo con el FMI.

En los últimos días, los diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli; de la CCC, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva; y de Barrios de Pie, Natalia Souto, junto a los tres del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman -alineados con Juan Grabois-, emitieron un comunicado donde reivindican la tarea de los movimientos populares y “exigen el pronto tratamiento” del proyecto de ley del Monotributo Productivo y del Salario Básico Universal entre otras leyes que impulsa la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

“Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados”, reza el comunicado.

“Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el Monotributo Productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes”, agrega.

Una de las consignas de las marchas de las últimas semanas fue el Salario Básico Universal y la ampliación de los planes sociales

La palabra elegida es “exigir”, es decir, ya no hay conversación, consenso ni acuerdo, es una exigencia de parte de los legisladores que sienten estas iniciativas “deben ser prioridad” en la agenda legislativa de la próxima sesión. Algo que por ahora no ha sido escuchado porque no está en el temario del próximo martes, cuando la Cámara de Diputados vuelva a sesionar.

El clima de época es muy cambiante. Cuando se presentó el proyecto de Salario Universal asistieron la senadora Juliana Di Tullio y el diputado Daniel Arroyo, en lo que fue leído como una representación de apoyo del cristinismo y del massimo. Hoy, cuando se discute el rol de las organizaciones sociales y el reparto de los planes, este sector del Frente de Todos entiende que ese acompañamiento lo tiene que exigir.

El Monotributo Productivo contempla:

- Durante los primeros 4 años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo, jubilación y salud).

- Transición gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad.

- El Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C.

- Habrá medidas antiabuso para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.

- Los beneficiarios serán: nuevos monotributistas, contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20/03/2020 y monotributistas sociales y monotributistas promovidos. El nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido. Quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.

Ademas, se pagará de la siguiente manera:

-Composición de las obligaciones mensuales. Componente impositivo: Categorías A, B y C serán exento de manera permanente. Categoría D y superiores tendrá pagos progresivos con está lógica:️ 1° y 2° año: 0%;️ 3° año: 50% de la categoría que corresponda;️ 4° año: 75% de la categoría que corresponda.

-Componente Previsional. Categorías A, B y C: 1° y 2° año: 0%;️ 3° y 4° año: 50%; Categoría D y superiores con pago progresivo: 1° año: 0%, 2° año: 25% de la categoría que corresponda; 3° año: 50% de la categoría que corresponda y 4° año: 75% de la categoría que corresponda.

-Cobertura de Salud:️ Serán beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud (CAPS).

“Es un monotributo totalmente gratuito para el compañero y también para el Estado para que se pueda hacer masivamente”, dijo el referente del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico.

“Una de las reivindicaciones mas grandes que venimos sosteniendo es que hay 4 millones y medio de compañeros que se han inventado el trabajo y si les preguntas quieren estar en blanco, el problema es que los costos son muy altos”, agregó el dirigente social en declaraciones radiales.

