En medio del operativo clamor para que sea candidata, Cristina Kirchner encabezará otro acto en la provincia de Buenos Aires

Cristina Kirchner en Avellaneda (Franco Fafasuli)

La vicepresidenta Cristina Kirchner cerrará este sábado por la tarde un acto en el municipio de Ensenada en el que se homenajeará al ex presidente Juan Domingo Perón al cumplirse 48 años de su fallecimiento. La dirigente llega al distrito, gobernado por el kirchnerista Mario Secco, en medio de un operativo clamor -no diseñado pero que empieza a repetirse- y que tiene que ver con la posibilidad de que sea protagonista de la contienda electoral del año que viene por el Frente de Todos. La militancia la pide de candidata a presidenta y algunos dirigentes de su espacio lo deslizan como una expresión de deseo. Todo, en medio del debate interno del Frente de Todos.

“Presidenta…Cristina presidenta, Cristina presidenta…”, fue el cántico que más se repitió hace 12 días cuando la ex mandataria cerró un plenario de la CTA en Avellaneda, otro municipio gobernado por un dirigente kirchnerista como Jorge Ferraresi. El coro emanaba de la militancia que ya observa con desazón el proceso encabezado por Alberto Fernández, aunque craneado en 2019 por la propia Vicepresidenta. El deseo de las bases K, que añoran los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner al frente del rumbo del país, es que la titular del Senado vaya por su tercer mandato en 2023.

La idea todavía no se repite vehemente por la dirigencia, pero hay señales de sobra que una línea del cristinismo la quiere de candidata . A título personal son varios los y las dirigentes que la posicionan jugando en las elecciones del año que viene. “Hay que ofrecerle a la militancia y a la sociedad una perspectiva de esperanza, y la única dirigente política que hoy genera eso es Cristina”, lanzó sin más el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque. Cuando Larroque habla, lo que se comunica -de mínima- es el posicionamiento de La Cámpora.

Andrés Larroque junto a Máximo Kirchner al frente de una columna de La Cámpora

Cristina Kirchner llegará pasadas las 16 al Polideportivo Municipal de Ensenada, ubicado en Ortíz de Rosas 11. Habrá más de 2 mil invitados que ingresarán con pulsera de acceso. Sin embargo, se hizo una gran convocatoria a la militancia, ya que afuera del polideportivo se colocarán pantallas para seguir el discurso. Se espera que la dinámica sea similar al acto en Avellaneda: que una vez terminado su alocución, la Vicepresidenta llegue hasta sus fieles para emitir un saludo. Para la tarde de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un cielo soleado y una máxima de 15 grados para la región de Ensenada.

En 2023 la ex mandataria vence su mandato como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, una banca a la que accedió en los comicios de 2017 cuando armó Unidad Ciudadana. Acaso por eso varios dirigentes -sobre todo de la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo tiene su base electoral- la ven “en un rol protagónico” en las elecciones del año que viene. Ayer, consultado por la previa del acto, Secco aseguró en declaraciones a Radio Provincia que le gustaría que Cristina Kirchner “sea candidata a presidenta del año que viene” , pero que “ella está por encima de todos nosotros”.

“Pienso que no quiere ser presidenta. Pretende que sea otro compañero el que dé las respuestas que necesita el pueblo y seguramente pensará en el mejor de nosotros”, advirtió el intendente que es uno de los que mantiene diálogo con la líder del Frente de Todos. Corre también la idea de esperar a ver qué pasa con Lula en Brasil. Si el ex mandatario regresa a la presidencia brasilera, las chances de una Cristina Kirchner candidata podrían potenciarse.

Cristina Kirchner junto a Ignacio Lula Da Silva (Reuters)

La de este sábado será la segunda vez en menos de dos semanas que la ex presidenta encabeza un acto. En la última oportunidad, en Avellaneda, volvió a marcar las diferencias dentro del Frente de Todos y en un pasaje puso su mirada sobre el rol actual de los movimientos sociales, algunos de ellos que son parte importante de la base de representación política de Alberto Fernández, como el Movimiento Evita.

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, había dicho la Vicepresidenta, para rematar: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja (...) Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita… Si Evita los viera, mamita… Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”.

Tras las repetidas apariciones de Cristina Kirchner -que también incluyen algunas reuniones que se dieron a conocer como la que mantuvo con el ex director del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian- y el poder para marcar agenda sobre el rumbo político y económico que debe tomar el gobierno, como el diagnóstico realizado sobre “el festival de importaciones” que impera, algunos dirigentes la imaginan candidata el año que viene. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández -cuyo diálogo con su compañera de fórmula está enfriado- sostiene que el Frente de Todos irá a una PASO y que él se someterá a esa instancia. Así lo confirmó este miércoles durante una entrevista a C5N.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante el acto por los 100 años de YPF, la última actividad que compartieron (Franco Fafasuli)

Este viernes, también en un acto por el aniversario de la muerte de Perón, pero organizado por la CGT, Fernández admitió “diferencias coyunturales que podemos tener” y también le contestó a Cristina Kirchner por aquel pedido que la Vicepresidenta le había hecho en la última actividad que compartieron juntos -el festejo por los 100 años de YPF- donde le pidió al mandatario que “use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”. En las últimas horas, Fernández contestó que “el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera sino por ver quién tiene la capacidad de convencer”. Fue aplaudido por la cúpula de la central obrera.

Este sábado habrá un nuevo capítulo de la interna a cielo abierto. Se espera que hasta Ensenada lleguen legisladores nacionales y provinciales, ministros bonaerenses e intendentes, además del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quién también acompañó a la ex mandataria en Avellaneda y luego subió al escenario para saludar a la militancia.

