Leandro Santoro: “Cristina dijo que no quiere volver a ser presidenta, pero que esté en la boleta nos ayuda a todos”

Leandro Santoro volvió a poner paños fríos a la interna y destacar a Cristina Kirchner y Alberto Fernández

A meses de un nuevo proceso electoral en el país, el Gobierno comienza a preparar el terreno para llegar bien plantado a la definición que tendrá lugar en 2023. Si bien Argentina atraviesa otras preocupaciones, en el oficialismo ya se habla de candidatos para el año próximo. En ese sentido, Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos, analizó las posibilidades de su partido y el rol que podría tener la vicepresidenta para definir el resultado, y aunque evitó hacer referencias puntuales a potenciales candidatos, terminó haciendo una lectura respecto del papel de la vicepresidenta.

“ Cristina dijo que no quiere volver a ser presidenta, lo dijo ella, creo que no está en política porque quiere ocupar un cargo, en todo caso, el cuervo Larroque puede creer que la Argentina necesita otro tipo de liderazgo. Entiendo que Cristina tiene una responsabilidad central porque es la accionista mayoritaria de esto, que esté en la boleta nos ayuda a todos ”, expresó el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hombre cercano al presidente Alberto Fernández. En efecto, el referente de La Cámpora, Andrés Larroque, había afirmado horas antes que la vicepresidenta era “la única que genera perspectiva de esperanza”. Ante ello, Santoro añadió: “también ayuda defender al gobierno”.

En medio de las fuertes internas que dividen cada vez más a la coalición gobernante, Santoro buscó poner paños fríos y resaltó la importancia de que Cristina Kirchner diga presenta en las futuras elecciones: “Cristina no es la accionista mayoritaria porque se compró a la gente. Lo es porque hay un sector enorme de la sociedad que la adora. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra gobernabilidad descansa sobre ese afecto ”.

Santoro resaltó la importancia de que Cristina Kirchner diga presenta en las futuras elecciones (Maximiliano Luna)

Tras una semana con suba del dólar, en medio de los escollos por la deuda al FMI y la creciente aceleración inflacionaria, los cruces entre los líderes de la coalición gobernante, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, comenzaron a hacerse más frecuentes y a tomar más fuerza. En ese sentido, el propio presidente salió a cruzar, indirectamente, a su vice al defender las medidas anunciadas por el Banco Central para acumular reservas. Con ese panorama, Leandro Santoro volvió a mostrar prudencia al destacar a ambos líderes políticos. “ Si al Gobierno le va mal, al Frente de Todos le va a ir mal. Creo que es un error exponer tanto las críticas, como que algunos la critiquen a Cristina . Las medidas de ella son super razonables. Fueron un aporte de Cristina. Fue justa la apreciación de ella y efectivamente si después se hizo nos hubiéramos ahorrado mucho hablándolo en privado”, sostuvo el diputado en diálogo con Pablo Duggan en el programa Desafío 2022 en C5N.

En esa misma línea, también resaltó la labor del mandatario: “Este presidente es un presidente con mucho coraje y es un error minimizar lo que hizo, lo de ir a ver a Milagro. Pararse frente a todos los presidentes del mundo y decir las cosas que dijo Alberto no sé cuántos hombres de estado tienen el coraje que tuvo Alberto para defender eso. Además es muy injusto también evaluarlo sin entender el contexto. Es el contexto de pandemia, de una deuda delirante dejada por la gestión anterior y el contexto de guerra que explica por qué los resultados económicos y sociales no son los que esperamos, a él la historia lo va a tener que juzgar en función de este contexto”.

Leandro Santoro: “La interna espero que no se ponga más caliente, trabajo para que no" (Maximiliano Luna)

De esta manera, el legislador decidió no tomar partido por ninguno de los dos, así explicó por qué toma esa postura: “Es razonable que quiera quedar bien con los dos, quiero que la gente los quiera a los dos. Defender esto es lo que nos permitió ganarle a Macri y nos va a permitir recuperar política y económicamente a la Argentina”.

Además, Santoro habló de la visibilidad que tienen las internas del Frente de Todos y por qué considera que no se están resolviendo de la manera correcta: “La interna espero que no se ponga más caliente, trabajo para que no. Quiero que Alberto, Cristina y todos los compañeros, nos podamos poner de acuerdo, la Argentina necesita que haya claridad conceptual y programática. Cuando lo vi no lo podía creer, porque nos podríamos ahorrar un montón de cosas si se hablaran en privado”.

Por último, el diputado habló de su propia candidatura para 2023 y cómo considera que deben manejarse para no dañar el ambiente político actual: “ Yo creo que en años no electorales no hay que hablar de candidaturas, ni de PASO ni de nada, al menos públicamente . Yo quiero ser consecuente con lo que digo, lo mismo como cuando me preguntan si quiero ser candidato a Jefe de Gobierno, hay un montón de compañeros, sería una falta de respeto a ellos y a la gente, no hay que hablar de temas electorales. Entiendo que el Presidente lo que busca es que no se le licúe el poder, si él ante una pregunta de un periodista se llega a hacer el sonso y desvía tal vez queda como debilidad. Yo hubiera recomendado decir que de temas electorales en años no electorales no conviene habla”.

