“A nosotros no se nos escapó el gasoil, al Presidente se le escapó la tortuga”: la fuerte respuesta del gobernador de Corrientes

Gustavo Valdés (i), gobernador de Corrientes, dialoga con el presidente Alberto Fernández durante una reunión (foto de archivo)

Mientras que en gran parte del país reina un clima de incertidumbre y preocupación frente a la falta de gasoil, los cruces entre distintos actores políticos para determinar las responsabilidades del caso se volvieron moneda corriente. En esta oportunidad, los protagonistas son el presidente Alberto Fernández, quien el pasado miércoles apuntó contra “las provincias limítrofes” por la escasez de dicho combustible, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que no se quedó de brazos cruzados y respondió con dureza a los dichos del mandatario. “A nosotros no se nos escapó el gasoil, al Presidente se le escapó la tortuga” , aseguró hoy durante una entrevista con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre.

La reacción de Valdés responde a las declaraciones que Fernández realizó días atrás durante un reportaje para C5N, en el cual dejó clara su postura respecto al faltante de gasoil a nivel nacional. “Cuando uno mira cómo se consumió el gasoil en los últimos meses, se da cuenta cómo las provincias limítrofes dejaron escapar el gasoil insólitamente. Un ejemplo, Corrientes: en el último mes, la venta de gasoil aumentó el 40 y pico por ciento” , consideró, frente a un presente de mayor consumo de gasoil en la región impulsado por la asimetría de precios que seduce a los países vecinos. Y en la misma línea, subrayó: “Eso ya lo corregimos, pero esas cosas no deberían pasar... Un estacionero que se presta a ese juego, una provincia que no mira el problema y deja que ocurra, esas cosas también han pasado”.

Alberto Fernández responsabilizó a las provincias limítrofes por la falta de gasoil en el país

Disconforme con el punto de vista del Presidente, Valdés responsabilizó a la administración de Fernández por la falta de gasoil. “Nosotros no controlamos la frontera, no controlamos gendarmería, Aduana, AFIP, Policía Aeronáutica, no tenemos ni controlamos la política energética, no tenemos YPF, no fijamos el valor del combustible. Me parece que se está lavando la responsabilidad con los gobernadores de provincias fronterizas y poniendo de ejemplo justo a la provincia opositora”, opinó el gobernador correntino.

Según contó Valdés, él y los otros nueve gobernadores del Norte grande venían “advirtiendo” en los últimos meses al presidente Fernández sobre la posibilidad de que el gasoil escaseara en distintos puntos del país. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue que “iba a ser algo transitorio”.

“Falta gasoil porque no tenemos autoabastecimiento, tenemos que importar del 25 al 30% y hoy hay imprevisión. Ya estamos en nivel de actividad prepandemia. Hay imprevisión y mala gestión. Otro error de diagnóstico del Presidente. Se comieron la curva ”, sostuvo el dirigente radical.

Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. (@gustavovaldesok)

Por último, Valdés consideró que para la Argentina sería imprescindible concretar el “autoabastecimiento de gasoil” para “tener las metas y los objetivos cubiertos en materia energética”. Y concluyó: “Tenemos Vaca Muerta y tenemos que importar gasoil”.

El fuego cruzado entre Valdés y Fernández ocurre justo cuando los transportistas de todo el país anunciaron un “cese de medidas” de fuerza que venían llevando a cabo en los últimos días para reclamar por la falta de gasoil. Sin embargo, no descartaron retomar la protesta si persistiera la misma problemática.

Hubo paros de transportistas en distintos puntos del país por la falta de gasoil. (Andina)

Así lo hicieron saber hoy los sectores del transporte de carga, “en respeto y en solidaridad con la familia del colega fallecido Guillermo Andrés Jara”, quien falleció a causa de un golpe mortal en su cabeza producido por un piedrazo que le arrojó uno de los manifestantes cuando quería sortear un corte de ruta a la altura de la ciudad bonaerense de Daireaux. La decisión se dio a conocer a través de un comunicado firmado por la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), que perdió su personería gremial en 1989 y nunca volvió a ser aceptada.

En el pronunciamiento también manifestaron su disconformidad “frente al 16% de aumento planteado por la mesa de enlace, ya que el mismo no representa los costos operativos actuales de una unidad y repudiamos la falta de respuesta a la escasez de combustible e insumos y la inexistencia de un plan de mejoras, que consiga una solución de fondo de las distintas problemáticas del sector”.

Santiago Carlucci, presidente de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), señaló a Infobae que “se resolvió realizar un cese de las actividades que veníamos desarrollando, en solidaridad por lo ocurrido con el camionero Guillermo Jara. Se trata de un hecho lamentable y repudiamos el accionar de los transportistas en ese piquete de Daireaux. Nosotros no actuamos de esa manera”. Además, precisó que en los próximos días se definirá la manera en que se retomara el reclamo.

