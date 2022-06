“Jujuy Desoído”, el documental que expone los maltratos, abusos y amenazas que sufrieron las víctimas de Milagro Sala

Milagro Sala está detenida desde 2016

La visita oficial del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala retrotrajo a escena los maltratos, abusos y las amenazas a los que la dirigente social sometía a ex integrantes y colaboradores de la Tupac Amaru.

Esos atropellos fueron revelados en el documental “Jujuy Desoído”, que salió a la luz a principios de noviembre del año pasado y cuenta en detalle los abusos cometidos por Sala , la dirigente social que marcó a la provincia con sangre y violencia en los años en los que Néstor y Cristina Kirchner gobernaban la Argentina.

El documental, dirigido por Pablo Racioppi y producido por Gabriel Levinas, consta de 4 capítulos y recorre, a través de testimonios estremecedores, la violencia con la que Sala llevó adelante la conducción de la agrupación que, con el paso de los años, logró multiplicar sus ingresos y manejar miles de planes sociales.

Maltratos, amenazas, usurpaciones y condenas públicas a vecinos jujeños son el retrato de lo que parece haber sido un estado paralelo dominado por Sala. La dirigente jujeña conducía con mano dura y sin escrúpulos a la agrupación Tupac Amaru, denunciada en este documental por usurpar viviendas, golpear a dirigentes y extorsionar a vecinos. Un combo atravesado por la violencia física y psicológica.

“Fue una experiencia por momentos espeluznante” , así resume Racioppi su sentimiento respecto al trabajo.

“La idea fue documentarlo de una manera audiovisual. Arrancamos con unos poquitos contactos para hacer testimonios, mucha gente no quería hablar”, dijo el autor del documental en declaraciones a Radio Mitre.

Sin embargo, a medida que fueron avanzando, empezaron a encontrar testimonios escalofriantes, como el del chico que contó que había sido violado en la casa de la dirigente social o cuando entrevistaron a los padres de Luis “Pato” Condorí, asesinado por dos lugartenientes de Milagro Sala.

“En Jujuy hubo una fuerza muy violenta, muy terrorífica y todavía muchísima gente vive con ese fantasma. Ella está juzgada por corrupción, por malversar fondos para hacer viviendas, pero abusó de todas las maneras posibles y de la manera más cruel de la gente que estaba con ella y de la gente que no estaba con ella”, resumió Racioppi.

Racioppi junto a Miriam Vilte y Desiderio Condorí, padres de Luis Pato Condorí, asesinado por dos lugartenientes de Milagro Sala (foto Instagram)

Como señaló Racioppi, uno de los testimonios más impactantes del documental es el de Octavio Bazán, un joven que sufrió la violencia de la agrupación cuando tenía 10 años y que vivió tutelado por Milagro Sala, en su casa y durante dos años. Bazán convivió con un grupo de chicos provenientes de distintas familias que formaban parte de la Tupac Amaru. “El motivo por que fui es que decían que hacía viajes. Pero no. Era para dar pena. Era para hacer como que ellos eran hijos adoptivos de Milagro”, explica en el film.

Hoy, mayor de edad, recuerda en la entrevista su padecimiento. “Apenas ingresé, ya estaban pegándole entre cinco a un chico en la pieza de la Milagro. La regla era contestar todo que sí, si no la Milagro te lleva a la terraza, te pegan con él y cuatro años más ”, indicó. Y siguió: “Con no decir lo que a ella le gustaba, su hija, Claudia, me clavaba con un cigarro en la oreja de la nada. Era elemento de burla”.

“Una vez me agarraron de a seis, me pusieron en una pieza y ella se reía. Lo tomaba por diversión. Agarraban una sábana, me tapaban y me decían: “Bueno, cuando te pares de dejamos de golpear”. Me pateaban, me golpeaban las costillas. No podía defenderme, tenía 10 años. Si vos te reías al lado de ella y ella estaba enojada, te castigaba. Sin almorzar, arriba”, explicó.

Pero el momento más duro del testimonio de Bazán es cuando denuncia públicamente una violación en la casa de Milagro Sala. “ Hay un momento que pasó que pocos saben en la Tupac. Ella ingresó dos hombres, dos chicos adolescentes, y en el country de la Milagro, que está en El Carmen, sufrí una violación ”, dijo conmovido. Se refiere a la casa que la dirigente jujeña tiene en el Dique La Ciénaga.

“Yo no dije nada. Me mantuve un mes callado por miedo. Y nadie me cree. Por momento que ella lo escondió. Todas las personas que estuvieron ahí nunca dijeron nada”, explicó. Su madre, que trabajaba con ella, también contó su padecimiento. “Es una mujer sin códigos. Nunca denuncié por miedo. Vivo con miedo a la represalia hasta el día de hoy”, sostuvo.

El presidente Fernández visitó a Sala en la clínica privada donde está internada

En el documental hay varios testimonios más que cuentan los abusos de poder de Sala y la violencia que ejerció durante una década en forma sistemática. Los relatos coinciden en describir a la líder de la Tupac Amaru como una persona violenta, sin límites.

Milagro Sala está presa desde el 2016. A partir de su detención, hubo varias causas en su contra con imputaciones consecutivas. La más importante fue la condena a 13 años por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas y fue considerada “jefa de una asociación ilícita” por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy. En ese expediente, conocido como “Pibes Villeros”, hubo otros 29 imputados.

Mirá el documental completo acá

Seguir leyendo: