La oposición criticó el endurecimiento del cepo dispuesto por el Banco Central

El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne fue uno de los que comentó la medida del Banco Central (Gustavo Gavotti)

Poco después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner denunciara en un acto público un “festival de importaciones” en el país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una serie de restricciones para las grandes empresas en lo que respecta al acceso a los dólares para comprar en el exterior, una medida que generó el rechazo por parte de la oposición.

A través de las redes sociales, dirigentes de diferentes espacios políticos contrarios al Gobierno, desde Juntos por el Cambio hasta los liberales, cuestionaron esta política económica al considerar que “afectará las inversiones” y pidieron que “dejen trabajar en paz al sector privado”.

Uno de los primeros en expresarse al respecto fue uno de los ex ministros de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien hizo un análisis profundo de esta decisión y opinó que, en lugar de regulaciones como estas, las autoridades nacionales deberían “anunciar cómo bajarán el déficit fiscal y dejarán de emitir pesos para financiar al fisco”.

“Las importaciones crecen y el BCRA no acumula reservas debido al exceso de oferta de pesos. Los pesos emitidos buscan irse, y la única manera ‘genuina’ que encuentran, además de la inflación, es comprarle dólares al Central. El Gobierno debe utilizar el sistema de precios allí. Si se restringen las importaciones, el monto ‘prohibido’ generará un exceso de pesos adicional que buscará dolarizarse de otra forma. Y la menor oferta de bienes importados alimentará además la inflación por la vía del exceso de demanda ”, explicó.

La advertencia de Dujovne

En un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, el ex funcionario sostuvo que “mientras el Banco Central percibe que está emulando las políticas de (el ex titular del Banco Central Europeo y actual presidente del Consejo de Ministros de Italia) Mario Draghi con el Euro, en realidad esta mucho más cerca de las que llevó adelante la Zimbabwe de (Robert Gabriel) Mugabe”. “Estamos en 1988. No tengamos un 1989″, agregó.

Por su parte, el diputado de Evolución Martín Tetaz también reclamó mayor control en la emisión monetaria: “La Argentina es el único país del mundo que no tiene dólares. Necesitamos ya independencia del Banco Central, como en Chile, Colombia o Perú; que nunca más el presidente pueda imprimir los mismos billetes con los que a vos te pagan el sueldo”.

En tanto, su compañero de Juntos por el Cambio Waldo Wolff se refirió de forma irónica al plan económico del Gobierno: “Restringirán las importaciones que afectarán las inversiones que generarán menos producción que necesitará de más emisión y más déficit sin respaldo porque se generarán menos dólares que…. (Leer en loop)”, escribió.

La opinión de Javier Milei

La medida del BCRA también fue cuestionada por el líder de La Libertad Avanza Javier Milei, quien advirtió que ”cada minuto que difieren la corrección macro amplifican exponencialmente la magnitud del estallido”.

El legislador porteño de su espacio Ramiro Marra se sumó a las críticas y remarcó que “es imposible que la economía pueda crecer con tantas trabas y regulaciones”, por lo que le pidió al Poder Ejecutivo que “deje trabajar en paz al sector privado”, que “a fin de cuentas es el que paga todo”.

Por último, el también economista liberal y diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, consideró que las autoridades nacionales, a las que calificó como “ignorantes” están llevando al país “a una crisis” y recomendó aprovechar esa situación “para tirar a la basura lo que ya no sirve: sustitución de importaciones, Estado presente y leyes laborales de la época de Mussolini”.

SEGUIR LEYENDO: