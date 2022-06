Hernán Lacunza: “El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica”

Lacunza criticó los modos de trabajar del oficialismo, su decisión y compromiso al momento de intentar solucionar el problema de la economía del país

Mientras los niveles de inflación siguen altos, los precios de los bonos en pesos se derrumban en le mercado financiero local y el riesgo país se dispara, el Gobierno intenta tomar medidas para equilibrar la economía. El lunes a primera hora anunció un endurecimiento de los controles a las importaciones en un intento por frenar la pérdida de reservas. En este marco, el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, arrojó un crudo análisis de las decisiones del Gobierno y pronosticó que el dólar informal no detendrá la suba hasta que el poder Ejecutivo no tome medidas más solidas y que no atenten contra la producción nacional.

“ Me parece que lamentablemente no están buscando la solución a la causa, si miro las declaraciones o enfoques de los voceros están siempre abocados a buscar las causas externas, la guerra, las declaraciones del otro, siempre la culpa es de otro, es un ejercicio de pérdida de tiempo . Cuando miro los números que son más importantes porque es lo que repercute en la calle, hace 90 días se firmó un acuerdo con el Fondo después de dos años de negociaciones secretas, que decía que iban a reducir los desequilibrios. Pero en los meses siguientes el gasto público creció 17% por arriba de la inflación”, indicó el economista.

Además, explicó, cuáles creen que son las causas del actual panorama económico que vive Argentina: “La reacción genética del gobierno, porque es persistente, es más bien de no atacar las causas, sino las consecuencias, por eso hoy tiene un pico de presión. Las causas son que tiene un agujero fiscal que fue financiado persistentemente con inflación y con deuda en moneda local en pesos, porque nadie le ha querido prestar dólares. Si no se baja la presión uno puede obturar una válvula de salida y buscar otra alternativa”.

Lacunza fue ministro de Economía de Buenos Aires con Vidal y en la Nación administró los últimos meses de la gestión Macri

El ex funcionario de Macri habló de cómo puede afectar esta circunstancia al valor de las divisas: “ El dólar blue va a valer tan alto como mala sea la calidad de la política económica, es muy mala la actual , cuanto más mala sea mayor será la brecha y más va a ser la válvula de escape que es el dólar blue”.

Pero más allá de su visión, Lacunza también criticó los modos de trabajar del oficialismo, sus decisiones y compromiso al momento de enfrentar el actual problema. “ Veo que la energía está en echar culpas de los monopolios, de los empresarios, formadores de precios, como si en el resto del mundo no hubiera . La guerra puede generar una inflación adicional del 4 o 5% anual, acá es 80%. No hay diagnóstico, no tengo clara la voluntad. Mientras se siga haciendo lo mismo no veo razones por las que la inflación podría bajar”, expresó el economista en diálogo con TodoNoticias.

En esa misma línea, el ex ministro de Vidal trazó un paralelismo entre la economía y el cuerpo humano para ‘traer a tierra’ las consecuencias que traerán estas decisiones del Gobierno: “Si todos los días comemos con exceso de sal algún día vamos a tener un pico de presión. Usualmente la primera caja de resonancia en Argentina es el mercado de cambio, donde normalmente huyen los ahorristas e inversores cuando quieren salir del peso. Ahora esta reprimido por el cepo entonces se desvía al mercado paralelo, dólar blue o contando con liquidación. Uno no puede saber bien cuándo, pero sí tener alertas del cuerpo humano, de tensión. Esos avisos están desde hace tiempo, recordemos que hace dos años teníamos inflación en 35%, el año pasado en 50% y ahora en 80%, es un deterioro parsimonioso pero acelerado y continuo. Se ha agravado bastante la tensión, se ha profundizado en las últimas dos semanas, así pasa cuando te pasas dos años con exceso de sal, dos años con exceso de déficit”.

"El discurso de Cristina me pareció desconcertante con teorías que yo no vi en la biblioteca", opinó Lacunza (Franco Fafasuli)

Su opinión sobre Cristina Kirchner

Lacunza también aprovechó su análisis para criticar los dichos de la vicepresidenta al momento de intentar explicar las causas de la inflación: “Cuando te pasas de gastos sobre los ingresos, financiándolos con afirmaciones polémicas como “la emisión no genera inflación” o la “deuda en pesos no importa porque es en pesos”, es normal que vos a los dos años y medio recojas una inflación en 80% o problemas para renovar los bonos. Las causas de las crisis hay que buscarlas en las cosas que hacemos ”.

Luego, el ex ministro siguió esa línea y apuntó de lleno contra la líder del Frente de Todos: “El discurso de Cristina me pareció desconcertante con teorías que yo no vi en la biblioteca, que la inflación es consecuencia de la evasión yo no lo vi nunca, no conozco ningún profesional que haya sostenido esa teoría. a la falta de resultados a estas ideas me parece que se apelan a argumentos más marginales, menos sólidos y no es inocuo, agrava el problema porque demuestra que no se toma nota de las consecuencias de las inconsistencias, y si no se redobla la apuesta con teorías más esotéricas”.

A lo que después, cuando fue consultado si se reuniría con la ex presidenta si esta lo llamara, expresó: “Sí, si fuera orgánicamente funcional a la posición de mi espacio político, esas decisiones son individuales pero en el marco de un equipo o programa de gobierno o de oposición en este caso”.





