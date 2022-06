Patricia Bullrich: “Cristina está intentado buscar salidas pero las cosas que le puede decir Melconian son muy incompatibles con las que ella quiere hacer”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO (Luciano González)

La reunión a solas que mantuvieron Cristina Kirchner y el economista -y ex titular del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri- Carlos Melconian, sorprendió en todo el arco político. Luego del encuentro, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contó que se comunicó con el referente de la Fundación Mediterránea y señaló que se trató de una reunión “institucional” con la vicepresidenta pero que ambas posturas son “incompatibles”.

“Hoy Cristina Fernández de Kirchner está intentando buscar salidas, pero las cosas que le puede decir Melconian son muy incompatibles a lo que ella quiere hacer” , opinó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos en diálogo con Todo Noticias (TN).

Para Bullrich, la vicepresidenta aceptó la reunión con Melconian “para mostrarse como una persona que quiere escuchar otras voces y decir ‘acá las cosas las estoy manejando yo’” . “La que decide sobre lo que está sucediendo en Argentina ahora es ella. Nunca tuvo un mando claro (el gobierno), pero se está poniendo en el centro de la escena con el objetivo de alinear a todo el peronismo detrás de ella y llevar a Alberto Fernández a un lugar inexistente”, agregó.

Consultada sobre la postura de los gobernadores kirchneristas que exigen respuestas al Ejecutivo Nacional, la presidenta del PRO lo definió como “una típica del peronismo”: “Cuando las cosas van bien, todo el mundo arriba del carro estén o no de acuerdo ideológicamente, cuando las cosas van mal se van bajando de los vagones y dejan que el tren choque solo. Lo dejan solo a Alberto Fernández”.

“Están todos alineados en el lugar donde creen que el partido puede juntar la mayor cantidad de votos. Todos saben que Alberto Fernández no va a ser reelecto, que no tiene condiciones, que no tiene posibilidades, que no tiene fuerza política y que la fuerza política está con Cristina Kirchner” , manifestó sobre la interna oficialista. “Es un reacomodamiento oportunista de quienes están tratando de guardar su poder político, por eso van a separar sus elecciones y las van a hacer antes, a menos que Cristina sea candidata y les pida a todos que hagan las elecciones juntos”, agregó sobre los mandatarios provinciales.

Cristina Kirchner y Carlos Melconian mantuvieron un encuentro "reservado" a solas

Bullrich remarcó que “el peronismo está a la defensiva, no tiene proyecto de futuro, ni plan, ni programa ni horizonte; solo puede mantener el máximo poder posible dentro de las Cámaras, en las provincias y para eso hoy el núcleo duro lo representa Cristina Kirchner”. “Ningún otro candidato del peronismo o del kirchnerismo tiene incidencia electoral”, analizó. Para la ex funcionaria de Cambiemos, este contexto “puede llevar a que Cristina Kirchner sea la candidata” en 2023.

La titular del PRO también opinó sobre otro tema de debate que se abrió en el Frente de Todos en torno al control de los planes sociales. Para Bullrich que la asistencia estatal la administre una organización social o gobernadores o intendentes “es lo mismo”: “Que lo maneje un grupo piquetero o Gildo Insfrán es la misma lógica de poder donde la persona se siente atrapada”. Y aseguró estar convencida que en el primer semestre del próximo gobierno “los planes sociales tienen que desaparecer”: “Hay que salir rápido”.

En contrapartida, “tiene que aparecer un seguro de desempleo”. “Los planes sociales han sido la peor política social que ha tenido la Argentina; no ha sacado a nadie de la pobreza, la ha aumentado y hecho más estructural”, criticó.

“El cambio tiene que ser total, si seguimos por el mismo camino vamos a andar peor”, sentenció. Y frente a un contexto socio-económico adverso que continúe con más manifestaciones en las calles, pidió que “como primera ley”, en un potencial próximo gobierno, plantear “que ningún chico pueda ir a un piquete”. “Debería ser un acuerdo nacional”, concluyó.





