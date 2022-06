Una diputada cercana a Alberto Fernández también respondió las críticas de Cristina Kirchner por “el festival de importaciones”

La diputada Victoria Tolosa Paz defendió la gestión de la AFIP, la Aduana y el BCRA, tres organismos apuntados por la vicepresidenta Cristina Kirchner (Reuters/Matias Baglietto)

La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, defendió hoy la gestión de las autoridades del Banco Central (BCRA), la AFIP y Aduana, luego de que los funcionarios a cargo de estos organismos fueran criticados y señalados por la vicepresidenta Cristina Kirchner como responsables de un presunto “festival de importaciones” que le hace perder dólares del país.

Tolosa Paz destacó que Cristina Kirchner ponga “lo que vemos todos con preocupación” como el drenaje de divisas, tras alcanzar un crecimiento del 10,3% en 2021 y un 6,1% en el primer trimestre. “ Esto tiene que tener una aceitada coordinación y yo veo esa coordinación entre el Banco Central, AFIP y Aduana . Hubo cambios en esas áreas, en Aduana cambió el director con un hombre muy cercano a Massa para que haya más herramientas”, afirmó la dirigente alineada con Alberto Fernández.

Este lunes, la vicepresidenta había cuestionado que Argentina ocupe el tercer lugar en la lista mundial de países evasores, y dijo que “la recaudación representa el 28% del PBI cuando debería representar el 45%”. Y dijo que los “dólares que nos faltan están afuera”, y que se van a través de un “festival del importaciones”.

“Creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”, expuso Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda. “En Argentina 600 empresas explican el 75% de las exportaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24 mil empresas. No es tan difícil controlar esto”, sentenció.

En un nuevo episodio de la interna oficialista, Tolosa Paz defendió las acciones que llevan adelante los jefes del BCRA, Miguel Pesce; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y del recientemente designado Guillermo Michel en Aduana. Según su visión, la diputada nacional aseguró que el gobierno del Frente de Todos “dio vuelta el festival de importaciones” que había generado la gestión de Mauricio Macri, en rubros como el sector textil, y afirmó que “los 12 sectores industriales tienen un aumento de capacidad instalada”.

Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda que organizó la CTA (Franco Fafasuli)

“La industria no nos genera el déficit de dólares”, sostuvo la legisladora nacional en delclaraciones a AM 750. Por el contrario, Tolosa Paz atribuyó el problema a la “brecha cambiaria” , que da lugar a que “haya argentinos y argentinas a hacer trampa” y obtener mayor rentabilidad con un dólar que consiguen a cotización de 127 pesos, para venderlo luego en el mercado paralelo. “Esto es un riesgo”, apuntó.

Pese a la tensión interna, Victoria Tolosa Paz resaltó que “hay 2023″, en relación a las chances electorales del oficialismo de obtener una victoria en las próximas elecciones presidenciales.

“Este frente sigue unido y es heterogéneo con la caja de herramientas que tiene. Todos entendemos que hay que darle velocidad a la recuperación con redistribución”, sostuvo, luego de repasar que en el Congreso se trabajarán en estos días los proyectos de “Renta Inesperada” y el proyecto de Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Son dos instrumentos impositivos que nos van a permitir fondear el Estado argentino y seguir distribuyendo con obras”, puntualizó.

“La Argentina viene creciendo hace muchísimo tiempo, tenemos que acelerar la distribución. Sergio Massa, Máximo Kirchner, Cristina y el Presidente están llevando no presión, sino decisión para que esto se lleve rápido”, concluyó.

